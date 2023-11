Durván megdrágulnak a párizsi metrójegyek az olimpia idején

A főváros több millió látogató fogadására készül jövő július 26-tól augusztus 11-ig.

Az egyszeri jegyek ára négy euró (1500 forint) lesz, ami jelentős emelkedés a jelenlegi 2,10 eurós árhoz képest. Hasonlóképpen, a 10 jegyből álló blokkokat 32 euróért (12 100 forint) fogják árulni, a mai 16,90 eurós árhoz képest.

Az éves és havi bérleteket nem érintik az emelések

- nyugtatta meg a párizsiakat Valerie Pecresse, a párizsi régió közlekedési hatóságának vezetője az X-en (korábbi nevén Twitter) közzétett videoüzenetben.

: va augmenter l'offre de transport pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de . Je refuse que ces surcoûts soient payés par les Franciliennes et les Franciliens. Qui va payer quoi entre le 20 juillet et le 8 septembre ? C'est ici ⤵️ #JOP2024