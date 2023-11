Honnan lesz pénze Magyarországnak 2024-ben? Holnap kiderül

Portfolio 2023. november 30. 10:33

Péntek délelőtt sajtótájékoztatón mutatja be a 2024-es költségvetés finanszírozási tervét Varga Mihály pénzügyminiszter és Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója – derül ki a minisztérium meghívójából. Az esemény több érdekességet is tartogathat, így piaci szempontból is érdemes lehet figyelni.