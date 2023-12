A koronavírus-vakcina miatt kapott pert a nyakába a Pfizer

Ken Paxton texasi főügyész beperelte a Pfizert, azzal vádolva a céget, hogy hamisan állította be a COVID-19 vakcina hatékonyságát.

Ken Paxton texasi főállamügyész pert indított a Pfizer gyógyszeripari óriáscég ellen, azt állítva, hogy a vállalat hamisan állította be a széles körben alkalmazott COVID-19 vakcina hatékonyságát. A jogi eljárást egy Lubbock megyei állami bíróságon indították el, ahol Paxton azzal érvelt, hogy a Pfizer állítása, miszerint az oltóanyag 95%-os hatékonyságú, félrevezető, mivel az csak "relatív kockázatcsökkenést" jelent azok számára, akik megkapták a vakcinát - írja a Reuters hírügynökség.

Paxton továbbá azt is mondta, hogy a Pfizer által alkalmazott érvelés mindössze két hónapos klinikai vizsgálat adatain alapult, és az "abszolút kockázatcsökkentést" figyelembe véve a vakcina hatékonysága mindössze 0,85%-os volt. Arra is rámutatott, hogy az oltási programok megkezdése ellenére a járványhelyzet a világban akkoriban tovább romlott.

A panasz szerint "a Pfizer szándékosan hamisan állította be a COVID-19 vakcina hatékonyságát, és cenzúrázta azokat a személyeket, akik az igazság terjesztésére törekedtek, annak érdekében, hogy megkönnyítse a termék gyors elfogadását és bővítse kereskedelmi lehetőségeit". A per célja, hogy megakadályozza a Pfizert abban, hogy állítólagos hamis állításokat tegyen a vakcinájával kapcsolatban, és elnyomja az "igazmondást". Emellett több mint 10 millió dolláros bírságot is követel a megtévesztő marketing miatt, mert szerinte azok megsértették a texasi fogyasztóvédelmi törvényeket.

A hírügynökség beszámolója emlékeztet arra, hogy világszerte több mint 1,5 milliárd embert oltottak be az amerikai gyógyszergyártó védőoltásával. A vállalat 2021 és 2022 folyamán több mint 74 milliárd dollár bevételt ért el a COVID-19 vakcináknak köszönhetően.

Válaszul Paxton állításaira a Pfizer fenntartotta, hogy az oltóanyaggal kapcsolatos minden állítás "pontos és tudományosan megalapozott", és a pert alaptalannak minősítette. Azt állították továbbá, hogy vakcinájuk minden korcsoportban pozitív biztonsági profilt mutatott, és hatásosnak bizonyult a COVID-19 súlyos kimeneteleivel szemben, beleértve a kórházi kezelést és a halált.

A fertőző betegségekkel foglalkozó szakértők szerint a relatív kockázatcsökkentés az oltóanyag hatékonyságának jelentősebb mércéje, mint az abszolút kockázatcsökkentés, mivel azt tükrözi, hogy a vakcina mennyire védi a vakcinát felvevő személyeket az oltatlan kontrollcsoporthoz képest.

Paxton, aki a republikánus párt tagja, bírálta a Biden-kormánynak a világjárvány elleni küzdelemre tett erőfeszítéseit. Az év elején vizsgálatot kezdeményezett annak kiderítésére, hogy a Pfizer, a Moderna és a Johnson & Johnson félrevezette-e az érintetteket a vakcináik hatékonyságát illetően. Célja az volt, hogy megvizsgálja a COVID-19-cel kapcsolatos közegészségügyi döntések "tudományos és etikai alapjait".

"A Pfizer nem mondott igazat a COVID-19 vakcináiról" - jelentette ki Paxton a hírügynökség szerint. "Igazságot akarunk szolgáltatni a texasiaknak, akik közül sokakat zsarnoki vakcinamegrendeléssel kényszerítettek arra, hogy egy hazugsággal eladott, hibás terméket vegyenek be" - emelte ki.

BREAKING: I am suing Pfizer for misrepresenting Covid-19 vaccine efficacy and conspiring to censor public discourse. pic.twitter.com/63mZ1y6FNC — Attorney (General) November 30, 2023

Paxtonnak csak novemberben ez már a második pere a Pfizer ellen. Egy november 21-én nyilvánosságra hozott ügyben azzal vádolta a Pfizert és egy beszállítóját, hogy manipulálták a minőségellenőrzési teszteket, ami a gyermekek figyelemhiányos hiperaktivitási zavarának kezelésére szolgáló hatástalan gyógyszerek forgalmazásához vezetett.

A Moderna és a Johnson & Johnson elleni Paxton-vizsgálatok státusza továbbra sem ismert, mivel a főügyészi hivatal nem válaszolt a megkeresésekre.

