Milliárdos e-autós támogatási pályázatot indít a kormány – itt vannak a részletek

Összesen mintegy 90 milliárd forintnyi támogatási programot hirdetett meg a hazai e-mobilitási fejlesztésekre. A töltőhálózatkiépítése mellett a vállalkozások is pályázhatnak majd járművásárlásra az uniós finanszírozású projektekből.

A kormány csütörtökön kihirdette a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtásához szükséges intézkedési lista módosítását: az új határozat négy új elemmel bővíti a már meglévő terveket, kijelölve azokat a konkrét lépéseket, amelyek a helyreállítási és ellenállóképességi célok elérését szolgálják – derül ki a Magyar Közlönyből.

Az új elemek között kiemelkedik a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének REPowerEU fejezetéhez kapcsolódó pályázati rendszerben végrehajtandó intézkedési lista. Ennek részeként a kabinet támogatja az elektromos járművek beszerzését vállalkozásoknál, mind vissza nem térítendő támogatással, mind kedvezményes kölcsönnel. A cél a fenntartható mobilitás elősegítése, különös tekintettel az elektromos járművek terjedésének elősegítésére a vállalkozások körében. A célokra összesen 90 milliárd forintot költenek.

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének REPowerEU fejezetéhez kapcsolódó pályázati rendszerben végrehajtandó intézkedési lista Komponens Beruházás/reform megnevezése Kedvezményezett neve RRF forrás (milliárd forint) Maximum felhasználható hazai forrás (milliárd forint) Eljárási forma REPowerEU Elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknál (vissza nem térítendő támogatás) Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások. Kivétel: flottaszolgáltató vállalkozások 40 0 Pályázati felhívás REPowerEU Elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknál Flottaszolgáltató vállalkozások 20 0 Pályázati felhívás REPowerEU Elektromos töltőhálózat kiépítése Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező vállalkozás. 30,1 0 Pályázati felhívás Összesen 90,1 Forrás: Magyar Közlöny.

A határozat további intézkedéseket is tartalmaz, például a REPowerEU Elektromos töltőhálózat kiépítését, amely Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozások számára nyújt támogatást a fenntartható energiainfrastruktúra kiépítéséhez. Erre 30,1 milliárd forintot költene a kormány.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a kormány novemberben elindított egy 60 milliárd forintos programot, amelynek célja az elektromos autók elterjedésének támogatása hazánkban. Ennek keretében a töltőhálózat fejlesztése mellett kedvezményeket is nyújtanak az elektromos járművek vásárlásához. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentése és a minisztérium közleménye szerint a programban 30 milliárd forintból az elkövetkező két és fél évben 170 új, nagy kapacitású elektromos töltőállomás épül az ország legforgalmasabb utainak mentén.

A másik 30 milliárd forintból pedig lehetőséget biztosítanak a cégeknek, mint például az egyéni vállalkozások, a taxisok és az autómegosztó társaságok, hogy kedvezményes áron, támogatással vásárolhassanak elektromos járműveket, kisbuszokat vagy kisteherautókat.

Ezen kívül, ahogy egy másik cikkben is említettük, a kormány jóváhagyásával és részben európai uniós forrásokból tovább folytatódik a hazai elektromos töltő infrastruktúra fejlesztése más projektek keretében is. A kormányhatározat értelmében 92 új Tesla és 168 egyéb elektromos töltőpont is épül az országban.

A területfejlesztési miniszterre hárul a felelősség a kormány által jóváhagyott intézkedések végrehajtásának kezdeményezéséért, és az intézkedéseket azonnal meg kell kezdeni.

Címlapkép forrása: Justin Sullivan/Getty Images