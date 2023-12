Ötszörözné a szélenergia kapacitásait az MVM, öt geotermia koncessziót nyert már el idén a cégcsoport

Bár a trendek egyértelműen a fosszilis energiahordozókba történő beruházások csökkenését mutatják, a gáz alapú termelés azonban továbbra is fontos eleme lesz az MVM tevékenységének, várhatóan még hangsúlyosabb is lesz ezen a területen a befektetés. Itt Mátrai arra a három kombinált ciklusú rugalmas gázerőmű (CCGT) építésre célozhatott, amelyeknek a tendereztetése jelenleg is zajlik, és jövőre várható tenderbontás. Amint megírtuk: a friss miniszteri jelzés afelé mutat, hogy a vezérigazgató májusi Portfolio-interjújában jelzetthez képest lehet némi csúszás a CCGT-t rendszerbe állításában (elhúzódhatnak 2027 végéig, 2028 elejéig is).