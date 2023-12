Belenyúlt a hálózati csatlakozási díjak szabályaiba az Energiahivatal

A változások kapcsán a MEKH kiadott szombaton egy közleményt is, amelyben azt emelte ki, hogy a módosítások célja kettős:

egyrészt a közcélú hálózatra csatlakozni kívánó - a háztartási méretű kiserőművek méretet meghaladó - villamos energiát termelők, valamint a nagyfeszültségen vételezési célból csatlakozni kívánók csatlakozási díjainak átláthatóbb kiszámítása

másrészt a villamosenergia-tárolók számára átmeneti kedvezmény biztosítása.

Utóbbi kapcsán az Energiaügyi Minisztérium is kiadott szombaton egy közleményt, amelyből kiderült, hogy a 62 milliárd forintos tárolótelepítési pályázatban kétféle díjkedvezményt biztosít az új MEKH rendelet:

A MEKH hangsúlyozza, hogy a rendeletmódosítás nem érinti a lakossági felhasználók által fizetendő csatlakozási díjak mértékét. Ez egyébként amiatt van így, mert ugyanebben a Közlönyben megjelent az 525/2023. (XII. 1.) számú kormányrendelet is, amely explicit megtiltotta, hogy emelkedjenek 2024-ben a lakosság számára a rendszerhasználati díjak. Ahogy a rendelet fogalmaz: az előkészítés alatt álló új díjmegállapítás „nem eredményezheti a Vet. 3. § 42. pontja szerinti lakossági fogyasztók által fizetendő rendszerhasználati díjak növekedését.”

A szombati MEKH-közlemény azzal vezeti fel a változások összefoglalását, hogy a villamos energia tárolói és erőművi engedélyesek számára a közcélú nagy- és középfeszültségű villamosenergia hálózatra történő csatlakozás hálózatfejlesztési költségekkel jár. A hálózati engedélyesek végzik el a beruházási költségeken alapuló számítást, amely alapján történik a csatlakozási díj meghatározása az erőművek és a nagyfogyasztók tekintetében. A nagymértékben megnövekedett betáplálás irányú csatlakozási igények jelentős hálózatfejlesztési beruházásokat tesznek szükségessé, ugyanakkor az egyes csatlakozásokkal összefüggő költségek a beruházás lokációjától, valamint a helyben rendelkezésre álló infrastruktúra állapotától, kiépítettségétől függően változhatnak.

Ezután tér rá a közlemény a konkrét változások lényegére. A rendeletmódosítás által a közcélú hálózatra – betáplálási célból, illetve nagyfeszültségen vételezési célból – csatlakozni kívánók csatlakozási díjai átláthatóbb módszertan alapján határozhatók meg.

Az új módszertan egyértelmű különbséget tesz a csatlakozási igények miatt helyben, közvetlenül szükségessé váló, valamint a közvetetten – főleg az átviteli hálózat különböző területein – indukált hálózatfejlesztések beruházási költségeinek figyelembevételi módja között.

A fentieken túl a rendeletmódosítás átmeneti, 2026-ig tartó kedvezményt is jelent a villamosenergia-tárolóra is kiterjedő csatlakozási igények esetén fizetendő csatlakozási díjak tekintetében, amint azt az EM külön közleménye ki is emeli.

A közlemény vége leszögezi: a friss MEKH rendeletmódosítás elősegíti a finanszírozás kiegyensúlyozását, ösztönzi a hálózatkihasználtság növelését, miközben csökkenti a hálózati engedélyesek adminisztrációs terheit és végső soron a hálózati költségek rendszerhasználati díjakkal fedezendő részét is.

