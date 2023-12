Vigyázz, ha most mennél Ausztriába! - Káoszt okozott a rengeteg hó, kiadták a lavinariasztás magas fokozatát

MTI 2023. december 02. 14:33

Péntekről szombatra virradó éjjel rengeteg hó esett Ausztria és Svájc nagy részén, a hegyekben az 50 centimétert is meghaladta ez, így sok kihívást okozott a közlekedésben és áramellátásban a helyzet. A magashegyi területeken a lavinaveszély-riasztást is a legmagasabb szint közelébe kellett emelni Ausztriában. Érdemes ezért a síelés, vagy egyéb célból útnak induló magyaroknak is nagyon óvatosnak lennie és tájékozódnia, hiszen például az osztrák tűzoltó parancsnokság illetékese otthon maradásra kérte az osztrákokat.