Aggályos trükközésre derült fény a Ryanair repjegyeinél

Rengeteg elégedetlen utas özönlötte el a közösségimédia-felületeket a napokban, miután a beszámolók szerint egyes esetekben akár 21 fontot is ki kellett fizetniük a kötelező online helyfoglalásért, ami nélkül a rendszer nem tette lehetővé, hogy hozzáférjenek az elektronikus beszállókártyához - ellenkező esetben az utasoknak sorba kellett volna állniuk a repülőtéren a papír alapú jegyekért. A Ryanair egyelőre nem reagált a BBC megkeresésére.

Egyelőre nem világos, hogy hány utas találkozott ezzel a problémával, és a Ryanair nem tisztázta a szabályzat hatályát, amelyről először a Mail Online számolt be. Úgy tűnik azonban, hogy a díjat a napokban vezették be.

A légitársaság felháborodott kommentek sorozatát kapja az utasoktól az X-en, a korábbi Twitteren.

I just cant believe your new policy of not allowing passengers to create a boarding pass (mobile or print-out) unless they buy a seat, forcing them to join a check-in queue (30m or longer) to do so for no other reason for you to make a few quid. Scandalous. @Ryanair