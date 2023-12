Új járvány lobbant be Magyarország szomszédjában

Országos járványnak nyilvánította Romániában a kanyarót kedden az egészségügyi minisztérium, miután a regisztrált megbetegedések száma megközelítette a kétezret és a fertőzés az ország 41 megyéje közül már 29-re átterjedt.

Az intézkedés lehetővé teszi, hogy egyéves kor helyett már 9 hónapos kortól kezdődően beadják a gyermekeknek az első védőoltást és utólag immunizálják azokat is, akiknek a szülei nem adatták be idejében a vakcinát - mondta a Digi 24 hírtelevíziónak Alexadru Rafila egészségügyi miniszter. Az egészségügyi minisztérium a háziorvosokat is bevonva tájékoztató kampányt indít a szülők körében az oltási program betartása érdekében.

A járványhelyzet kihirdetését az tette szükségessé, hogy az utóbbi hetekben aggasztóan megnőtt a kanyarófertőzéssel kórházba utalt gyermekek száma. A fertőzések csaknem felét két erdélyi megyéből jelentették: Maros megyében 628, Brassó megyében pedig 339 fertőzöttet tartanak nyilván. Bukarest következik a sorban 213, illetve Kolozs megye 194 fertőzéssel.

A közegészségügyi intézet honlapján olvasható tájékoztatás szerint a betegség minden negyedik fertőzöttnél kórházi kezelést tesz szükségessé, ezer esetből egy pedig halálos kimenetelű. A bukaresti szaktárca közleménye ismételten felhívta a figyelmet, hogy a kanyaró egy rendkívül ragályos betegség, amelyet főleg a be nem oltott gyermekek kapnak el, és adott esetben súlyos lefolyású lehet, illetve veszélyes szövődményeket is okozhat.

Romániában a kanyaró elleni átoltottság az utóbbi évtizedben országos szinten 78 százalékra csökkent, a második adag oltást a jogosult gyermekek alig 62 százaléka kapta meg. Az országban legutóbb 2016-ban tört ki kanyarójárvány, azt követően, hogy 2014-ben a szülők tömegesen kezdték megtagadni gyermekeik beoltását, ráadásul a vakcinaellátás is akadozott. Az utolsó, csaknem négy évig tartó kanyarójárvány 2020 júliusáig több mint húszezer igazolt megbetegedést okozott, és 64 halálos áldozatot követelt.

