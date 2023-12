Csattanós választ adunk a karácsony örök kérdésére: műfenyőt vagy igazi fenyőt kell venni?

Közeleg a karácsony, jön a karácsonyfa vásárlás és a karácsonyfa díszítés, előtt pedig ismét előkerül a karácsonyi időszak egyik legfontosabb kérdése: igazi fenyő vagy műfenyő? Mutatjuk, mit érdemes tudni karácsonyfa eredetétől, a műfenyő vagy igazi fenyő vita számairól, valamint összeszedtük, milyen a különféle karácsonyfa ára 2023-ban át, mennyi a műfenyő ára 2023-ban, valamint azt is, milyen sors várhat a karácsonyfákra az ünnepi időszak után.

A karácsonyfa története

Az örökzöld növények tisztelete központi helyet foglalt el az ókori népek hitvilágában. A kereszténység előtt az örökzöld növények és fák tiszteletének jelentős szerepe volt a téli időszakban, mind az egyiptomi, a római, a germán, illetve a kelta hagyományvilágában. Ezen népek örökzöld faágakat aggattak ki otthonaik ajtajaira és ablakaira, mivel sokan úgy tartották, hogy azok elűzik a boszorkányokat, a szellemeket, és távol tartják a betegségeket is. Míg a druidák a házakra és az imahelyekre kiaggatott örökzöld növényekben az örökkévalóság szimbólumát látták, addig az örökzöld növények a viking társadalom hitvilágában azért játszottak fontos szerepet, mert az északiak úgy gondolták, hogy az örökzöldek a napisten, Balder különleges növényei - írta összefoglalójában a Múlt-kor.

A római világban ünnepelt Saturnalia (december 17.) során Saturnusra, a földművelés istenére emlékeztek. A téli napfordulóra eső ünnep a vidámság és az ajándékozás napja volt, ezért a római újévkor a házakat és templomokat zöld növényekkel és lámpákkal díszítették, a gyerekeknek és a szegényeknek pedig ajándékokat adtak. Az ókori népek a téli napfordulót december 25-én ünnepelték, az első nikaiai zsinat döntése nyomán az egyház 325-ben erre napra helyezte Jézus születésének évfordulóját.

Az első fenyőfát a 16. században, a mai Németország területén díszítettek fel.

Egy 1554-es írásos emlék alapján a karácsonyfa Magyarországon akkor még a földesúrnak karácsonyi adóként beadott tűzifamennyiség elnevezése volt. Az első karácsonyfát valószínűleg Brunszvik Teréz grófnő állította Pesten, 1824-ben.

A 19. század második felétől kezdődően hazánkban is egyre elterjedtebbé vált a karácsonyfa állítása és díszítése. 1862-ben az aradi Alföld című újság számolt be arról, hogy egy nőnevelő-intézet növendékei karácsonyfát állítottak Deák Ferencnek, és a karácsonyfa minden ágán egy-egy általuk készített kézimunka függött. A karácsonyfa a magyar szépirodalomban először 1866-ban, Jókai Mór A koldusgyermek című, karácsonyi tematikájú művében jelent meg először.

A szokás Amerikában még a 19. században is furcsának hatott, és a karácsonyfa-állításról fennmaradt első feljegyzés az 1830-as évekből származik. Ez Pennsylvania német telepeseinek nevéhez fűződik, de a hagyomány a német otthonokban már jóval korábban meggyökeresedett. Pennsylvania német lakosai például 1747-ben is felállították a maguk közösségi fáját. Ezt azonban jó száz évig a legtöbb amerikai pogány szokásnak tartotta.

A 19. század végén és a 20. század elején a karácsonyfa jelentős népszerűségre tett szert. Míg Európában ebben az időben maximum 1,5 méter magas fenyőket vágtak ki, addig az amerikaiak 2 méternél is magasabb fákat állítottak, sőt a keleti parton nem volt ritka a 2,5-3 méter magas karácsonyfa sem. Az amerikaiak házilag gyártott díszeket aggattak a fenyőre, a németek és a közép-európaiak viszont továbbra is az almát, a mogyorót vagy éppen a marcipános, diós sütit favorizálták. Az írásos emlékek alapján már 1848-ban elkezdtek gyártottak üvegdíszeket a karácsonyfára, majd a 20. század elejére a szaloncukor ipari termelése is beindult.

A 20. század elején először az Egyesült Államokban, ezt követően Nyugat-Európában terjedt el gyertyagyújtás, később pedig megjelentek a karácsonyfa égősorok is.

Árt a természetnek a karácsonyfa kivágása?

Az élőfenyő varázsa ellenére az elmúlt években egyre aktuálisabbá vált a fenyőfa körüli környezettudatossági vita. Míg egyesek szerint ártunk a természetnek azzal, ha karácsonyra élő növényt vágatunk ki, hogy az néhány napig álljon a lakásunkban; mások kiemelik, hogy a karácsonyfának szánt fenyőfákat nem erdőtelepítés célból, hanem kimondottan a karácsonyi ünnepekre nevelik. Tehát ha nem állítanánk karácsonyfát, akkor ezek a fenyőfák nem lennének elültetve, így nem járulnának hozzá a szén-dioxid elnyeléséhez.

A vágott fenyő és a műfenyő közötti vitában támpontot jelent a Klímapolitikai Intézet környezetvédelmi összehasonlítása. Bár a fenyőfa lebomlása során is szén-dioxid képződik, amennyiben a hulladék fenyőfa megfelelő helyen és módon kerül újrahasznosításra (pl. komposztálással), szinte karbonsemlegesnek mondható, mivel csak az a szén-dioxid kerül vissza a légkörbe, amit a növény élete során fotoszintézissel megkötött.

Mennyi széndioxidot nyel el egy karácsonyfa?

Egy lucfenyő egy év alatt 10-10,5 kg szén-dioxidot nyel el. Amennyiben 1 hektáron 1000 fa áll, akkor 1 hektáron 10-10,5 tonna szén-dioxid nyelődik el egy év alatt.

A vágott karácsonyfa elégetésével közel ugyanannyi CO2 keletkezik, mint amennyit élete folyamán felhasznál. Ha azonban a karácsonyfát nem elégetik, hanem biomasszatüzelésű erőműben égetik el, akkor még kevesebb szén-dioxid kerül a levegőbe, mert a keletkezett gázok leválasztó rendszeren mennek keresztül. Ha felaprítva szétterítik, komposztálják, akkor 3,3-3,5 kg-ra csökken a szén-dioxid-kibocsátása.

Minden egyes vágott fenyő után legalább egy, de átlagosan 5-6 fát ültetnek újra, ami azt jelenti, hogy összességében több CO2-t nyelnek el a karácsonyfának nevelt fenyőfák, mint amennyi az elégetésük során felszabadul.

10 év alatt 1 hektár ültetvény 100-110 tonna oxigént termel, míg egy 2 méter magas műfenyő gyártásakor 40-42 kg szén-dioxid termelődik, ami közel tízszerese az elégetett fenyőnek. De vannak olyan műfenyők, ahol más anyagot is kevernek a gyártás során, ezek esetében pedig az 50 kg-ot is elérheti a CO2-lábnyom - írta a Klímapolitikai Intézet.

A műfenyő története

A műfenyő nem teljesen hagyományellenes: a már említett, 1747-ben az Amerikai Egyesült Államok első karácsonyfáját állító német telepesek is egy afféle műfenyőt használtak Pennsylvaniában. A telepesek fenyőfaágakkal fedtek le egy fából készült vázat, díszként pedig gyertyákat helyeztek a fenyőfaágakra.

A műfenyők az élőfenyővel párhuzamosan kezdtek el terjedni.

Kezdetben még libatollból készültek, majd a WC-kefe-gyártók karácsonyfák készítésére is elkezdték használni technikájukat. Az amerikai Addis Brush Company által elterjedt módszer azért is vált népszerűvé, mert a hagyományos karácsonyfákhoz, az igazi fenyőfákhoz képest jóval teherbíróbb és sokkal kevésbé gyúlékony műfenyőket gyártottak. A műanyagok elterjedése után megjelentek a 2D-s műfenyők, az 1950-es évektől pedig egyre elterjedtebbé váltak az élő fára már sokkal inkább hasonlító 3D-s fenyőfák.

Míg az igazi fenyők hívei szerint a legszebb műfenyő sem veheti fel a versenyt az igazi fenyő varázsával és illatával, a vélt természetvédelmi előnyök mellett

sokan azért is preferálják a tartós műfenyőt az igazi fenyőfával szemben, mert sokáig eláll, nincsenek hibái és nem hullajtja a levelét sem.

Mik a műfenyő és a vágott fenyő közötti környezetvédelmi különbségek?

Az élőfenyő egész évben foglalkozást – trágyázás, locsolás, permetezés, metszés – igényel. Összességében évente 10-11 hónap munkát jelent egy fenyőfa nevelése, a fenyőfa megfelelő méretre való növekedéséhez pedig 8-15 évre van szükség. Sőt egyes fenyőfa fajták, például a kaukázusi jegenyefenyő esetében még ennél is több lehet. Ezzel szemben a műfenyőt (PVC, PE és fém kombinációja) üzemekben, legtöbbször fosszilis energiát felhasználva futószalagon gyártják.

A Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szerint a műfenyőknek nagy az ökológiai lábnyomuk, és a tapasztalatok szerint általában már 5-6 év elteltével leselejtezik ezeket, miközben

legalább 20 évig kellene használni egy műfenyőt ahhoz, hogy az valóban környezetkímélőbb alternatívát jelentsen.

Mely országok a legnagyobb fenyőfa exportőrök?

Észak-Amerikában és Európában közel 160 millió fenyőfa csemete növekszik különböző faiskolákban. Németország és Dánia a két legnagyobb exportőr Európában, de Közép-Európában Magyarország is jelentős termelőnek számít.

Az Egyesült Államok és Kanada legnagyobb karácsonyfa farmjai a maguk 10 ezer hektáros kiterjedésével (melyek Brit Columbiában és Oregonban találhatóak) évente kb. 80 ezer tonna CO2-t nyelnek el, amely 17 ezer autó évi kibocsátásával megegyező CO2-t jelent.

Melyik ország a legnagyobb műfenyő exportőr?

A MŰFENYŐK ESETÉBEN KÍNA SZÁMÍT A LEGNAGYOBB MŰFENYŐ-GYÁRTÓORSZÁGNAK.

A fákat teherhajókon és repülőgépen szállítják a világ különböző pontjaira, mellyel az 1 műfenyőre eső károsanyag kibocsátás 190%-kal magasabb, mint egy igazi fenyőfa esetében, ami műfenyőnként 25 km autóút során kibocsátott szén-dioxidnak felel meg. Az a költség, melyet a károsult környezet regenerálására kell fordítanunk a gyártás és a majdani hulladéktermelés miatt, nincs beleszámítva a műfenyő árába.

Melyek Magyarország legjelentősebb fenyőfa-nevelő megyéi?

MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB FENYŐÜLTETVÉNYEI ZALA, SOMOGY ÉS VAS MEGYÉBEN TALÁLHATÓAK.

Karácsony előtt ezért sokan látogatják meg fenyőfa vásárlás céljából ezeket a megyéket. Az itteni fenyővásárok nagy választékkal várják a karácsonyfa vásárlókat, így egyesek akár az ország távolabbi pontjaiból is útnak indulnak, hogy megtalálják az ideális fenyőfát.

Magyarországon összesen nagyjából 3000-3500 hektáron folyik kifejezetten karácsonyfa értékesítési célú fenyőtermesztés.

Ez, beleértve a forgalmazást is, kb. 600-700 családi gazdaságnak ad munkát.

Mennyi karácsonyfát vásárolnak Magyarországon évente?

A Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szerint hazánkban évente 1,8-2 millió darab karácsonyfa talál gazdára, és nem lesz hiány az idei szezonban sem.

A választékban továbbra is meghatározók a luc-, az ezüst-, és a nordmann fenyők.

Karácsonyfa árak 2023-ban

Fenyőfa fajták ára:

A nordmann fenyő méterenkénti ára: kb. 8000-10.000 forint.

A lucfenyő méterenkénti ára: kb. 3000-6000 forint.

Az ezüstfenyő méterenkénti ára: kb. 5000-6000 forint.

Fenyőfa talp árak:

Bár a fenyőfa talpa nem jelent évenkénti kiadást, amennyiben szükségünk van rá, vagy szebbre cserélnénk meglévő fenyőfatalpunkat, úgy szintén nagy választék áll rendelkezésünkre. A fenyőfatalp ára a párezer forintos alapdaraboktól a tízezer forintot is meghaladó példányokig terjedhet.

Műfenyő árak:

Egy átlagos műfenyő ára a webshopokban körülbelül 15-20 ezer forint. A különlegesebb példányokért akár 40-60 ezer forintot is elkérhetnek, míg az igazán magas, terebélyes és sűrű műfenyők 150-200 ezer forintba is kerülhetnek.

Mi az a földlabdás fenyő?

A vágott- és műfenyőn kívül van még egy alternatíva: a földlabdás fenyő. Akkor érdemes a földlabdás fenyő mellett dönteni, ha az ünnepek eltelte után van lehetőség az élő növény azonnali kiültetésére. Ki kell emelni azonban, hogy a kertészetek szerint még ekkor is csak 45-50% az esélye annak, hogy a fenyőfa nem pusztul el.

Karácsonyfa bérlés

Amennyiben valaki karácsonyfa bérlésben gondolkodik, van rá lehetősége, Magyarországon is lehet élő, földlabdás fenyőfát kölcsönözni, melyet a kereskedőkhöz vissza lehet vinni, majd azt újraértékesítik.

A karácsonyfa újrahasznosítása

A fenyőfát karácsony után sokféleképpen fel lehet használni vagy újrahasznosítani, viszont nem érdemes az ünnepek után az otthoni fatüzeléses kazánt befűteni vele, mivel a fenyőfa magas gyantatartalma miatt károsítja a tüzelőberendezést, illetve a kéményt. Egyébként a fenyőfa ugyanezen tulajdonsága miatt jó a fűtőértéke, de jobb, ha szakértőkre bízzuk a fenyőfa eltüzelését.

A fenyőfát nem csak fűtőanyagként lehet újrahasznosítani. A fenyőfákat több helyen ledarálják, komposztálják és hulladéklerakóba szállítják.

A fenyőfákat Budapesten a Fővárosi Közterület-fenntartó szállítja el, minden évben január 6-án kezdve. Évente nagyjából 500-600 ezer fenyőfát szállítanak el, ezzel több tízezer budapesti háztartás számára biztosítanak fűtést és villamos áramot.

