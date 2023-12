Két ajándék is lehet Magyarország karácsonyfája alatt – Csalódás vagy örömmámor lesz a vége?

Beke Károly 2023. december 06. 16:55

Egy hét különbséggel két nagy hitelminősítő is ítéletet mond Magyarországról, előbb a Standard & Poor’s, majd a Fitch Ratings szakemberei teszik közzé értékelésüket. Egy negatív irányú döntés előbbi cégnél lenne különösen fájdalmas, hiszen annak komoly piaci következményei is lehetnek, azonban az elmúlt hónapok kedvező változásai után erre talán kevés esély van. Persze maradtak még kockázatok a magyar gazdasággal kapcsolatban, melyek hatására akár a vészcsengő is megszólalhat a hitelminősítők fejében.