Lejárt a fontos határidő: elszállhat a benzinár Magyarországon?

December 5-én, azaz tegnap lejárt a Mol szlovák leányvállalatára, a Slovnaftra vonatkozó EU-s könnyítés, aminek értelmében a cseh piacot kiszolgáló finomító bármiféle megkötés nélkül exportálhatott benzint és gázolajat a szomszédos országba. Az volt a terv, hogy tegnapig sikerül a Slovnaftot átalakítani olyan mértékben, hogy a tömegmérleg-elv mentén haladva a továbbiakban is ki tudja szolgálni a cseh piacot - a finomítói átállás azonban nem tudott maradéktalanul megtörténni, és amennyiben nem tolják ki a könnyítés hatályát, az a szlovák és a cseh felek szerint ahhoz vezethet, hogy üzemanyaghiány alakul ki a régióban, ami több országban is jelentős benzin- és dízelár drágulást okozna.

Előzmények

Még január végén számoltunk be róla, hogy az idén február közepe óta érvényes szankciók kapcsán Magyarország kiharcolt egy fontos lazítást, ami tulajdonképpen egy ésszerűsítés, pontosítás volt - ennek értelmében a pozsonyi finomító számára kinyílt a lehetőség a régiós országokbeli feldolgozott termékexportra, mégpedig a tömegmérleg-elv mentén. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy olyan arányban tudtak február 5 óta feldolgozott termékeket exportálni a százhalombattai és a pozsonyi finomítók is, amilyen arányban nem-orosz eredetű nyersolajat kevertek be a feldolgozás során.

Ezzel tulajdonképpen ösztönözve lettek a finomítók az orosz eredetű nyersolaj részarányának (további) csökkentésére, azaz az orosz leválásra - a tömegmérleg miatt a Mol hazai termelésének kb. 30 százalékos célt kellett megugrania alternatív forrásokból ebben az évben (mert ekkora az exporttevékenysége a hazai finomítónak normál esetben), a Slovnaft esetében viszont tömegmérleg-alapon

ENNÉL JÓVAL NAGYOBB MÉRTÉKŰ, KÉTHARMADNYI ALTERNATÍV BEDOLGOZÁST KELLEtt volna TELJESÍTENIE,

hogy a korábban megszokott szinten tudjon exportálni, elsősorban a fő piacának számító Csehországba. Ezt az utóbbit azonban nem lehet rövid úton műszakilag megoldani, ezért jött még január végén a fontos könnyítés, hogy a cseh piacra a Slovnaft exportálhat még december 5-ig, és csak ezt követően lesz a kétharmados nem-orosz forrás a "megugrandó léc" a szlovák finomító számára.

Azonban már júliusban érkeztek az azzal kapcsolatos jelzések Szijjártó Péter felől, hogy a tegnapi, azaz a december 5-i dátum is túl korai a Slovnaft számára, eddig ugyanis nem sikerül a kétharmados átállás. A magyar külgazdasági és külügyminiszter emiatt a határidő egy évvel történő kitolását szorgalmazta a nyáron, ez a jelzés azonban a jelek szerint nem talált megértő fülekre az Európai Bizottságban.

Lejárt a határidő

December 5-én, azaz tegnap tehát lejárt a Slovnaftra vonatkozó könnyítés, azonban úgy tűnik, hogy a finomítói átállás nem tudott maradéktalanul megtörténni. A cseh és a szlovák felek ugyanis az Oroszországgal szemben javasolt 12. uniós szankciócsomagot végrehajtó jogszabály részeként ki szeretnék terjeszteni az intézkedés hatályát, azzal érvelve, hogy

ellenkező esetben az üzemanyaghiány több országban is jelentős áremelkedést okozna.

Ha nem exportáljuk ezeket a termékeket Csehországba, annak széleskörű hatása lehet a közép-európai régió számára. Ez több országban is megemelheti az árakat

- mondta egy szlovák tisztviselő.

Ez tehát egy jelentős árnövelő tényező lehet a magyar benzinkutakon is, ahol egyébként az elmúlt hónapokban az autósok számára kedvező folyamatokat láthattunk: a szeptember közepi lokális csúcs óta a benzin és a gázolaj jegyzése is már több mint 13 százalékkal lejjebb került. A mostanában látott árdinamikával egy részletes elemzés keretein belül foglalkoztunk.

Visszatérve az aktualitásokhoz: a Slovnaft tehát még nem tudott átállni a nehéz orosz olajtípusról a más országokból importált, könnyebb szerkezetű nyersolaj feldolgozására - mondta a szlovák tisztviselő, hozzátéve, hogy ez további mintegy 200 millió euróba kerülne, és a vártnál hosszabb időt vesz igénybe. A cseh kormány közben közölte, hogy sietteti a Trieszt földközi-tengeri kikötőjét Közép-Európával összekötő vezeték kiépítését, ami lehetővé tenné a Barátság kőolajvezeték megkerülését és ezzel diverzifikálná az ország számára az olajimportot - a munkálatok azonban csak jövőre fejeződnek be.

Lengyelország és a balti államok a határidő lejártával kitartanak amellett, hogy a Slovnaftnak engedélyezett mentesség hatályát nem szabad meghosszabbítani.

Az EU-tagállamok és Oroszország közötti minden együttműködés következetes megszakítására szólítottunk fel, különösen az olajkereskedelem területén

- érvelt egy uniós diplomata. A Slovnaftnak jelen állás szerint tehát

holnap be kellene szüntetnie az olajtermékek exportját, ha nem kapja meg a mentességet.

A mentesség meghosszabbításával kapcsolatos döntés vélhetően rövidesen megszületik, ugyanis jelenleg is zajlik a tárgyalás az Európai Bizottság tisztviselői között a 12. oroszellenes szankciócsomagról, amely magában foglalja az orosz gyémántok kereskedelmének tilalmát és az orosz olajra vonatkozó, a G7-ek által bevezetett árplafon szigorítását is. A tisztviselők a Financial Times információi szerint tisztában vannak az egyes országoknak a mentesség meghosszabbításával szembeni ellenállásával, de vélhetően ez az ügy nem fogja kisiklatni az egész csomagról történő megállapodást.

Címlapkép forrása: Getty Images