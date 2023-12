A megtorlástól tartva otthon maradtak a hitelminősítő dolgozói amikor megjelent a véleményük Kínáról

Kedden jelentette be a Moody’s, hogy stabilról negatívra rontja Kína adósbesorolásának kilátását. Az amerikai hitelminősítő pekingi és shanghaji irodáinak dolgozóinak azonban már múlt pénteken jelezték, hogy ezen a héten dolgozzanak inkább otthonról – írja a Financial Times. A lap szerint a vezetőség attól tartott, hogy a negatív vélemény megjelenése után megtorlásra számíthatnak a dolgozók.

A Financial Timesnak két dolgozó is megerősítette, hogy azt javasolták a stábnak, hogy otthonról dolgozzanak a kilátásrontás bejelentése előtt tartva az esetleges megtorló intézkedésektől. A Moody’s lépése részben a Kínában működő külföldi vállalatok aggályait tükrözi, a cégek egy része ugyanis folyamatos rendőri zaklatásról, illetve a dolgozók vegzálásáról számolt be. A hitelminősítő kínai irodáiban már múlt pénteken azt javasolták a dolgozóknak, hogy a héten maradjanak otthon.

Nem indokolták meg, de mindenki tudja, miért kérték ezt. Tartottak a kormány esetleges vizsgálatától

- mondta egy névtelen dolgozó a lapnak. Hozzátette, hogy a cég hongkongi elemzőinek is azt ajánlották, hogy ezekben a napokban ne utazzanak Kínába.

Az elemzőket persze az otthonukban is megtalálják a hatóságok, ha akarják, de a Moody’s egyik szakembere szerint a lépéssel el tudják kerülni, hogy egy helyen sok embert hallgassanak ki, ha lerohannák a cég irodáit. A cég szóvivője hivatalosan azt válaszolta, hogy továbbra is bizalmasan kezelik a hitelminősítői döntések hátterét, ezért nem tud az esetleges belső lépésekről beszámolni.

A kínai hatóságok bírálták a hitelminősítői kilátás rontását, szerintük a Moody’s elfogult volt és rosszul látja a kínai gazdasági kilátásokat.

