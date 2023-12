Nagy Márton Magyarországra érkező német menekülteket vizionál

A német kormánykoalíció vesszőfutásáról és gazdaságpolitikai kudarcáról írt véleménycikket Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, aki írásában sokat sejtető jelzést adott a fiskális szabályok jövő évi betartásáról.

Az elmúlt hetekben a Portfolio-n is számos cikk, elemzés jelent meg az aktuális németországi belpolitikai helyzetről, amelyet a nehéz költségvetési folyamatok váltottak ki. Ennek hátterében a német alkotmánybíróság döntése állt, ami súlyos kihívás elé állította a német kormányt: kimondta, hogy az egyes, költségvetésen kívüli alapok forrásait csak az eredeti célokra lehet fordítani, nem lehet más alapokba korlátok nélkül átcsoportosítani.

Nagy Márton tárcavezető a Magyar Nemzetben megjelent írásában úgy fogalmaz, hogy “egészen eddig úgy látszott, hogy a német közlekedési lámpa (így is nevezik a német kormánykoalíciót) következmények nélkül villoghat egyszerre minden színben”.

Hozzáteszi továbbá, hogy “novemberben azonban ez az atipikus működés életveszélyes balesetet okozott a gazdaságban, ugyanis a kereszteződésben frontálisan ütköztek össze az ideológiák. Fény derült ugyanis arra, hogy a kormánykoalíció – amint azt a német alkotmánybíróság kimondta – alkotmányellenesen költötte el az adófizetők, de még a hitelezők pénzét is”.

Szerinte az is elmondható Európa legnagyobb gazdaságáról, hogy “a költségvetésen kívüli alapok összegezve már nagyobbá váltak, mint maga az éves büdzsé”, amit ő úgy értékel, hogy “Németországnak gyakorlatilag egy második költségvetése is van”. Meglátása szerint a német kormány árnyékköltségvetésbe rejti a fiskális politikát.

A németek költségvetési krízishelyzetéből a miniszter több érdekes következtetést is levont.

“A jövő tankönyvei számára akár már ma is felvázolhatunk egy új gazdasági lehetetlenségi tételt. Eszerint a zöld-energiaátmenet, az inkluzív növekedés és a költségvetési fegyelem hármas lehetetlenségi tételt alkot, azaz a trióból egyszerre csak és kizárólag kettőt lehetséges megvalósítani” - írja. Emellett szerinte a politikai válság is borítékolható.

A másik sokat sejtető következtetése:

“A német költségvetési és kormányválság következtében uniós szinten is megkérdőjeleződik a szigorúbb költségvetési szabályokhoz való visszatérés szándéka. Persze emellett következmény lehet a még szigorúbb költségvetési szabályozás is, hiszen előfordulhat, hogy a németek még a jelen helyzetben, súlyos válság árán, elfogadott 2024-es költségvetés hiá­nyában is ragaszkodni kívánnak a fegyelmezett gazdálkodáshoz. A kérdés csak az, hogy ezek után ki az, aki ezt elhiszi nekik. Közben az olaszok például inkább reális, a valóságban is betartható szabályokat szeretnének, és érthető módon igencsak ellenzik a feleslegesnek tűnő szigorításokat”.

Mindez arra utal, hogy a magyar kormányban is vannak olyan hangok, amik azt szeretnék, hogy jövőre se legyen szigorúan véve az EU-ban a 3% alatti hiánycél. Ez pedig a magyar kormánynak is nagyon jól jönne, mivel a 2024-es költségvetés 2,9%-os céljának teljesítése már most alapjaiban kérdőjeleződik meg.

“Sokan nem értettek egyet, amikor Németországot Európa beteg emberének neveztem előző írásomban. Bárcsak ne lett volna igazam, de a korábban megfogalmazottakat az élet még valószínűbbé tette: Magyarország további nyugati politikai és gazdasági menekültekre számíthat, mert stabil, kiszámítható és biztonságos környezetben érjük majd el 2024-ben Európa egyik legnagyobb gazdasági növekedését, míg Németországra sajnos stagnálás várhat” - vetíti előre a mostani német válság újabb hatását.

