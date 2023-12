Történelmi döntést kell hozniuk az olaj- és gázvállalatoknak

Az olaj- és gáztermelő vállalatoknak és országoknak kulcsfontosságú döntést kell meghozniuk az energiarendszerben a jövőben betöltendő szerepüket illetően, miközben a klímaválság súlyosbodását nagyrészt ezen iparág alaptermékei táplálják. A társaságoknak el kell dönteniük, hogy a klímaválság elmélyítéséhez járulnak-e hozzá, vagy a megoldás részesévé válnak a tiszta energára való átállással. Az energiaátállás megtörténhet az olaj- és gázipar bevonása nélkül is, de úgy költségesebb és nehezebb - áll a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) jelentésében , amely arra keresi a választ, hogy mit tehet az iparág az energiaátmenet felgyorsítása és saját túlélése érdekében.

Itt az igazság pillanata

Amint arról beszámoltunk, Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója egyenesen úgy fogalmazott a jelentés bemutatásakor tett nyilatkozatában, hogy

az olaj- és gázipari vállalatoknál eljött az igazság pillanata.

Az iparágnak el kell köteleznie magát amellett, hogy valóban segíti a világot energiaszükségleteinek és éghajlati céljainak teljesítésében - fogalmazott az IEA vezetője a jelentésnek az ENSZ idei klímacsúcsa (COP28, november 30. - december 12.) elé időzített nyilvánosságra hozatalakor.

Az energiaszektor strukturális átalakulása olyan gyors, hogy a globális olaj- és földgázkereslet jelen állás szerint a mostani évtized végéig tetőzhet, ahonnan már nem emelkedik tovább - ismétli meg az elemzés az IEA a néhány héttel korábban kiadott idei éves jelentésének (World Energy Outlook 2023) egyik fő következtetését. A csúcs elérését követően azonban a kereslet a várakozások szerint nem csökken majd olyan gyorsan, mint ami a globális felmelegedés évszázad végi mértékének a Párizsi Klímaegyezményben rögzített 1,5 Celsius-fokon történő korlátozásához szükséges (az iparosodás előttihez képest).

Ha viszont a kormányok maradéktalanul teljesítik nemzeti energia- és klímapolitikai ígéreteiket, akkor az olaj- és gázkereslet 2050-re 45%-kal csökkenne a mai szintről, és a felmelegedés mértéke 1,7 fokra korlátozódhat. Amennyiben ennél is többet tesznek, és meghozzák az összes, az 1,5 fokos cél eléréséhez szükséges intézkedést, akkor

a globális energiaszektor karbonkibocsátása 2050-ig nettó nullára esne, az olaj- és gázfelhasználás pedig 75%-kal mérséklődne.

Rengeteg a tennivaló

Az olaj- és gázipar a világ energiaellátásának több mint felét biztosítja, és világszerte több mint 12 millió munkahelyet tart fent. Az iparág árbevétele 2018 óta átlagosan közel 3500 milliárd dollár volt évente, melynek mintegy fele adók és egyéb elvonások formájában a kormányokhoz került, mintegy 40%-át visszaforgatták befektetésekbe, a maradék 10% pedig a részvényesekhez vagy adósságtörlesztésre ment. Az iparág összetétele meglehetősen heterogén, de a kitermelés több mint 50%-a, valamint a világ olaj- és gázkészleteinek közel 60%-a a nagy nemzeti olajvállalatokhoz fűződik.

Irdatlan tőkeereje ellenére az iparág jelenleg csupán a tiszta energiába történő globális beruházások 1 százalékát adja, ráadásul ez is mindössze négy vállalattól származik a sok ezer társaság közül. Vagyis

az olaj- és gázvállalatok pillanatnyilag marginális szerepet játszanak a világ tiszta energiára történő átállásában.

Közben a kőolaj és földgáz kitermelésével, szállításával és feldolgozásával kapcsolatos tevékenységből ered az üvegházhatású gázok (ÜHG) globális kibocsátásának közel 15%-a. Ez nagyjából akkora mennyiség, mint amennyi az Egyesült Államok energiával kapcsolatos ÜHG-emissziója. A világ jelenlegi teljes olaj- és gáztermelésének kevesebb mint a fele származik olyan vállalatoktól, amelyek a saját tevékenységükből eredő kibocsátás csökkentésére irányuló stratégiával és célokkal rendelkeznek. Ahhoz, hogy az iparág érdemben csökkenthesse emisszióját, jóval több társaságnak kellene sokkal ambiciózusabb célokat vállalnia: a 1,5 fokos klímacél eléréséhez az iparág kibocsátását több mint 60%-kal lenne szükséges mérsékelni 2030-ig a jelenlegi szintről, a 2040-es évek elejére pedig nulla közelébe kellene csökkenteni.

A fosszilis energiahordozók árának ingadozása miatt azonban az iparág bevételei évről évre változhatnak, és

ahogy a nettó nulla kibocsátású energiagazdaságra való globális átállás gyorsul, az üzletág egyre kevésbé jövedelmezővé és kockázatosabbá válik.

Ennek megfelelően az olaj- és gázvállalatok összesített értéke annál alacsonyabban fog alakulni, minél jobban közelíti a világ a klímacél eléréséhez szükséges pályát. Az iparág mai becsült mintegy 6000 milliárd dolláros összértékét 25%-kal csökkentené, ha a ma még csak ígéret vagy vállalás szintjén létező összes nemzeti energia- és éghajlatpolitikai cél teljesülne, és 60%-kal zuhanna, ha a világ képes lenne teljes mértékben ráállni a 1,5 fokos klímacél elérését lehetővé tevő pályára.

Csökkenteni kéne a kitermelést?

Az olaj- és gázellátásba történő további folyamatos beruházásra viszont akkor is szükség lesz, ha a világ a klímacélok eléréséhez szükséges ütemben csökkenti fosszilisenergia-felhasználását. A világ olaj- és gáztermelése még akkor is a jelenleginek mintegy negyede, 24 millió hordó/nap, illetve évi 920 milliárd köbméter lenne 2050-ben, ha addigra sikerül elérni a klímasemlegességet. (E mennyiségek nagy részét olyan ágazatokban - petrolkémia, hidrogéntermelés - használnák fel, ahol az energiahordozókat nem égetik el.)

A jelenleg az iparág által évente befektetett mintegy 800 milliárd dollár körülbelül a kétszerese annak, mint amire 2030-ban a csökkenő kereslet kielégítéséhez szükség lenne a 1,5 fokos forgatókönyv megvalósulása esetén. Ha a világ országai maradéktalanul teljesítik az általuk tett nemzeti energia- és klímapolitikai vállalásaikat, akkor az IEA szerint mostantól nem lenne szükség új olaj- és gázkitermelést célzó kutatásokra.

Ha pedig a világnak még nagyobb erőfeszítésekkel a 2050-es klímasemlegességhez vezető pályára is sikerülne ráállnia, akkor nem csak az új, hosszú átfutási idejű hagyományos olaj- és gázprojektek indítása válna feleslegessé, de

a már meglévő kitermelés egy részét is le kellene állítani a kereslet csökkenése miatt.

Hova tovább, energiaipar?

Az olaj- és gázipart adottságai

képessé teszik arra, hogy az energiaátállás kulcsfontosságú technológiáival bővítse portfólióját.

A legtöbb esetben az alacsony költségű szénhidrogén-termelők manapság is rendelkeznek azzal a szakértelemmel és bőséges, alulhasznosított megújuló energiaforrásokkal, amelyek rögzíthetik pozícióikat a tiszta energia értékláncaiban és az alacsony kibocsátású iparágakban.

Ha a világnak 2050-re sikerül elérnie a nettó nulla ÜHG-kibocsátás állapotát, akkor a felhasználandó energia mintegy 30%-a származna olyan, alacsony kibocsátású üzemanyagokból és technológiákból, amelyek készségei és erőforrásai miatt jól illeszkednének az iparág profiljába. Ebbe a körbe tartozik a hidrogén és a hidrogénalapú üzemanyagok; a szén-dioxid leválasztás, -hasznosítás és -tárolás (CCUS); az offshore szélenergia; a folyékony bioüzemanyagok; a biometán, valamint a geotermikus energia. Az ipari szaktudás és az infrastruktúra olyan egyéb területeken is előnyöket biztosítanak az iparágnak, mint az elektromos járművek töltése és a műanyag-újrahasznosítás. Azok a cégek azonban, amelyek bejelentették, hogy tevékenységüket a tiszta energia felé diverzifikálják, a jelenlegi olaj- és gáztermelés alig egyötödét adják.

A 2022-ben az olaj- és gázvállalatok által tiszta energiába fektetett mintegy 20 milliárd dollár ugyan rekordnak számít, de az iparág teljes tőkekiadásainak mindössze hozzávetőleg 2,5%-át teszi ki, míg az IEA szerint a Párizsi Klímaegyezménynek megfelelni kívánó társaságoknak

tőkekiadásaik 50%-át tisztaenergia-projektekbe kellene irányataniuk 2030-ig,

a vállalati közvetlen kibocsátás és a vásárolt energiából származó közvetett kibocsátások csökkentését célzó beruházásokon felül.

Változnia kell az iparágnak

A szervezet a CCUS technológiával kapcsolatos túlzott elvárások és tervek kockázataira is felhívja a figyelmet. Bár ez alapvető technológia a klímacélok eléréséhez bizonyos ágazatokban és körülmények között, de ez nem jelentheti a status quo megtartását. Ha a kőolaj- és földgázfogyasztás a jelen körülményekre támaszkodó prognózis szerint alakulna a következő évtizedekben, akkor a klímacélok teljesítéséhez 2050-ig 32 milliárd tonna szén-dioxidot kellene leválasztani tárolás vagy hasznosítás céljából - ebből 23 milliárd tonnát közvetlenül a légkörből -, ami az IEA szerint "elképzelhetetlenül" nagy mennyiség. Az ehhez szükséges szén-dioxid-leválasztási technológiák működtetéséhez 2050-ben 26 000 terawattóra villamosenergia-termelésre lenne szükség, ami több, mint a 2022-es teljes globális villamosenergia-igény. Ehhez pedig több mint 3500 milliárd dollárnyi éves beruházásra lenne szükség a mai naptól a század közepéig, ami az elmúlt évek átlaga alapján megegyezik az iparág teljes éves átlagos bevételével.

Az energiaátmenet erőteljes ösztönzőket teremt a változás ütemének felgyorsítására, közben azonban elszívja azt a bevételi forrást, amely finanszírozhatja azt. Sok termelő pedig erősen ki van téve a klímaváltozásból eredő kockázatoknak is, amelyek az energiaellátás biztonságát is veszélyeztetik. Mindennek hatására az olaj- és földgázszektor által megtermelt egy főre jutó nyereség a termelő országokban 60%-kal lesz alacsonyabb 2030-ban, mint a 2010-2022-es időszak éves átlaga.

A fosszilis energiahordozóktól való elmozduláshoz tehát az iparágnak változnia kell, amihez az is elengedhetetlen, hogy a fogyasztók részéről a befektetői döntéseket is irányító világos jelzések érkezzenek. Az átállás bizonytalan és göröngyös úton érhető el, a hanyatló piacokat pedig nehéz tervezni, főleg a potenciális geopolitikai feszültségekre és az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási jelenségekre tekintettel.

Az energiaátállás megtörténhet az olaj- és gázipar bevonása nélkül is, de úgy költségesebb és nehezebb - összegez az IEA jelentésében, amely arra is felhívja a figyelmet, hogy paradox módon a jövőbeli klíma- és energiapolitikai szabályozások, illetve intézkedések bejelentése

termelésük rövid távon történő emelésére ösztönözheti az olaj- és gázvállalatokat.

A társaságok ugyanis így igyekezhetnek az árakat lejjebb nyomva fokozni a rövid távú keresletet, ellensúlyozva az intézkedésektől várt keresletcsökkentő hatást.

Az ENSZ klímacsúcs és az olaj- és gázipar



Az olaj- és gázipar energiaátmenettel kapcsolatos kilátásai és lehetőségei az ENSZ november 30. és december 12. között Dubajban zajló 28. éves klímacsúcsán (COP28) is kiemelt figyelmet kapnak. Az eseményen 50 olaj- és gáztermelő vállalat - beleértve a Saudi Aramcót és további 29 nemzeti olajtársaságot - írt alá megállapodást arról, hogy karbonemissziójukat nettó nullára csökkentik 2050-ig, metánkibocsátásukat pedig közel nullára mérséklik 2030-ig. Az ígéret a termelésből származó kibocsátásra vonatkozik, a fosszilis tüzelőanyagok égetésére nem, így a kritikusok szerint nem gyakorol érdemi pozitív hatást a klímaváltozásra.



A rendezvénnyel kapcsolatban már hónapokkal korábban heves kritikákat váltott ki, hogy a klímacsúcsot egy nagy olajtermelő országban tartják, és hogy a konferencia elnökének Szultán Ahmed el-Dzsabert, az állami Abu Dhabi National Oil Company vezérigazgatóját jelölte ki az Egyesült Arab Emírségek. Az elnököt és csapatát egyebek mellett az olaj- és gázipar, illetve saját szerepének zöldre mosásával (greenwashing) és valótlan információk terjesztésével is megvádolták a Wikipédián és a Twitteren is kifejtett tevékenységük miatt, pár nappal ezelőtt pedig olyan értesülések kerültek napvilágra, amelyek szerint a házigazda Egyesült Arab Emírségek úgy tekintett a klímacsúcsra, mint amely újabb olaj- és gázüzletek megkötésére kínál lehetőséget. Ugyancsak a napokban a rendezvény elnöke azzal keltett feltűnést, hogy úgy fogalmazott egy online eseményen, hogy „nincs tudomány” a fosszilis energiahordozók fokozatos kivezetésére irányuló igények mögött, amely kijelentését aztán a klímacsúcson igyekezett megmagyarázni és árnyalni.