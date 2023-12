Bejelentette Szijjártó Péter: fontos könnyítéseket kapott Magyarország az új szankciós csomagban

A tárcavezető az európai uniós külügyi tanács szünetében tartott sajtótájékoztatóján az Oroszországgal szembeni tizenkettedik szankciós csomag vitája kapcsán közölte, hogy nem lesz végdátum azon mentességel kapcsolatban, amelynek alapján Magyarország továbbra is vásárolhat orosz kőolajat a Barátság vezetéken keresztül. Ezen felül a paksi beruházással és egy december 5-én lejárt mentességgel kapcsolatban is születtek döntések.

Szijjártó Péter többek között elmondta, hogy a friss döntések értelmében Magyarország továbbra is vásárolhat orosz kőolajat a Barátság vezetéken keresztül, ezzel kapcsolatban nem is fogalmaztak meg végdátumot.

Ezen felül

meghosszabbításra került az a december 5-én lejárt mentesség, amely alapján a Mol finomított orosz kőolajból készült terméket exportálhatott a cseh és a horvát piacra

- Szijjártó tájékoztatása szerint a magyar fél kizárólag akkor nem vétózza meg a szankciós csomagot, ha erre továbbra is lehetőség lesz.

Ezt a dolgok jelenlegi állása szerint elfogadta az Európai Bizottság, és a szankciós javaslat tervezetébe bele is építik. Meglátjuk

- mondta.

Ahogy arról beszámoltunk, december 5-én járt le a Slovnaftra vonatkozó EU-s könnyítés, aminek értelmében a cseh piacot kiszolgáló finomító bármiféle megkötés nélkül exportálhatott benzint és gázolajat a szomszédos országba. Az volt a terv, hogy a határidőig sikerül a Mol szlovákiai finomítóját átalakítani olyan mértékben, hogy a tömegmérleg-elv mentén haladva a továbbiakban is ki tudja szolgálni a cseh piacot - a finomítói átállás azonban nem tudott maradéktalanul megtörténni. Ennek kapcsán a szlovák és a cseh felek figyelmeztettek, hogy a mentesség nélkül akár üzemanyaghiány is kialakulhata régióban, ami több országban is jelentős benzin- és dízelár drágulást okozott volna.

Kitért arra is, hogy

elutasításra kerültek azok a nukleáris iparra vonatkozó szankciós javaslatok, amelyek a paksi bővítést befolyásolták volna.

"A listázni tervezett szervezetek közül sikerült kivetetni azt, amely a paksi beruházás egyik partnere, és sikerült elérnünk, hogy az összes nukleáris kivételszabálynál nevesítik a paksi beruházást, s így az adott esetben túlságos megfelelést célul kitűző nemzetközi szervezetek, bankok és állami hatóságok számára is jogos lesz, hogy

a paksi beruházáshoz kapcsolódóan az EU a szankciók alól mentesítést ad

- közölte.

Hozzátette még, hogy nem fogadták el az Európai Unión kívüli pénzügyi utalások esetében tervezett korlátozásokat. Szijjártó elmondása szerint a magyar kormány nem támogatja, hogy akár kínai, akár török vállalatok felkerüljenek a szankciós listára.

Címlapkép forrása: Getty Images