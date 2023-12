Defláció van a műszaki termékek piacán – Halomban állnak a raktárkészletek

Defláció van a műszaki- és elektronikai cikkek piacán, amelyhez sok globális tényező vezetett, többek között a csökkenő kereslet, a mérséklődő fuvarozási költségek és a stabilizálódó forintárfolyam – mondta a Portfolio-nak Fazakas Bálint, a magyar Euronics ügyvezető igazgatója. Az interjúból kiderül az is, hogy az emberek hogy költötték el az elmúlt évek állami juttatásait és hogy 2024-ben emelkedni fognak-e az árak ezen a piacon.

Hogyan változott a műszaki cikkek ára idén?

Az Euronics piacán, tehát az háztartási gépek és szórakoztató-elektronikai termékek körében 2023 első félévében 7 százalékos volt az átlagos infláció éves bázison. Júliustól szeptemberig az árak már nem voltak magasabbak, mint az előző év hasonló időszakában, októberben éves alapon már árcsökkenés volt, az árak 4 százalékkal voltak alacsonyabbak. Ez a csökkenés novemberben még erősebbé vált.

Akkor most már az infláció sem hajthatja a bevétel növekedését?

Nem, a piacon az első félévben a termékvolumen (darabszám) körülbelül 15 százalékkal volt alacsonyabb, mit 2022 első felében, ehhez társult a már említett 7 százalék körüli infláció. Ha a harmadik negyedévet nézzük, akkor a piacon maradt a tavalyi bázishoz képest 85 százalékos eladási volumen, ehhez párosult az előbb említett mérséklődő árdinamika.

Mi okozta az árak csökkenését éves bázison?

Ez több tényezőre vezethető vissza. Korábban erős volt a hazai kiskereskedelem, erős volt a kereslet, sokat vásároltak az emberek, most viszont ez visszaesett. Az elmúlt időszakban nagyon magasak voltak a fuvarozási költségek, mostanra viszont lecsökkentek főleg Ázsiából. Mindemellett az elmúlt években nagyon volatilis volt az euró-forint árfolyam, mostanra ez stabilizálódott. A chiphiány is enyhült. Minden, ami hajtotta az inflációt a múltban az most éppen ellenkező irányba hat.

Egy évvel ezelőtt 10 vásárlóra jutott 7 termék, most 7 vásárlóra 10 termék.

A keresletet visszavetette az is, hogy lassultak, vagy akár teljesen megálltak építőipari beruházások, kevesebb új lakást adtak át, vagyis kevesebb új háztartási gépre van szükség. A szórakoztató-elektronikai termékek piacára pedig az jellemző, hogy ha az emberek nem érzik magukat komfortosan a pénzügyi környezetben, akkor ezeknek a megvásárlását halasztják el legelőször.

Fazekas Bálint, a magyar Euronics ügyvezetője (a kép forrása: Euronics)

Mindezeket figyelembe véve, tehát a volumencsökkenés és az infláció eredőjeként, milyen volt az Euronics első háromnegyed éve bevétel szempontjából?

A június végén zárult 2022/23-as üzleti évünkben árbevétel-növekedést értünk el, ami az árak emelkedéséből fakadt. Már ekkor látszott és érezhető volt azonban a volumencsökkenés. Még az iskolakezdés idején sem éreztünk jelentősebb keresletnövekedést a korábbi hónapokhoz képest. A november-december azonban minden évben a legforgalmasabb időszak, ezért a teljes idei évről alkotott összkép még nagyban változni fog. A novemberi forgalmunkat látva bizakodóak vagyunk.

Az elmúlt évek eseti állami támogatásainak egy jelentősebb része realizálódotthatott a tartós fogyasztási cikkek piacán. Mennyire érzékelték ennek a bázisnövelő hatását?

Ezeknek a pénzeknek a hatását napi szinten monitorozzuk és azt találtuk, hogy

csak mintegy 10 napig tartott 2022 elején, amikor például a szja-visszatérítések megérkeztek.

Tapasztalataink szerint a hasonló pénzeket az emberek igen gyorsan és célirányosan felhasználják, a legtöbbüknek már előre megvan a kívánságlistája, hogy ezeket a forrásokat mire szeretnék fordítani. Meglátásom szerint a kiskereskedelemnek most is szüksége lenne egy ilyen hatásra hiszen most a fogyasztás stabilizálásán van a hangsúly. Egyértelműen túlkínálat van a piacon, a gyártóknál jelentős készletek halmozódnak fel és felmerül a kérdés, hogy egy átlagos készletfogyás esetén mit fognak csinálni az üzemek? Leállnak a gyártósorok?

Mennyire tapasztalja a lefelé vásárlás jelenségét, vagyis hogy az emberek a szűkösebb forrásokból kevésbé drága, kevésbé jó minőségű termékeket vásárolnak?

Ez a jelenség egy kicsit később érte el Magyarországot, mint más európai országokat. Most egészen biztosan lehet érezni, hogy az emberek átgondolják a kiadásaikat, megfontoltabban költenek, például sokan nem veszik meg azt a prémium terméket, amelyet korábban még megengedhettek maguknak. A vásárlók sokkal inkább az ár-érték arányra fókuszálnak. Aki nálunk műszaki terméket vásárol, az egyre inkább tudatosan figyel az energiahatékonyságra. A gyártókon is nagy a nyomás, hogy egyre energiahatékonyabb berendezéseket gyártsanak, amellyel – a lakosság felelős és tudatos fogyasztása mellett – nem mellesleg az ország energiafüggőségét is csökkenteni lehetne. Érdekesség még a spórolással kapcsolatban, hogy az emberek egyre többre értékelik azt, ha nincs házhozszállítási díj.

Emiatt népszerűbb lett az ingyenes bolti átvétel lehetősége, az egyéb lehetőségek mellett.

Még a drágább termékeken is van kiszállítási díj?

Igen, ezeknek a termékeknek nagyon alacsony a kiskereskedelmi árrése, az ingyenes kiszállítás csak a promóciós időszakban fér bele.

Az Eunonics budaörsi üzlete (A kép forrása: Euronics)

Azt lehet tudni, hogy az elektronikai cikkek árai hogyan emelkednek majd 2024-ben?

Az alapján, amit jelenleg látunk a piacon, nem várható egyelőre áremelkedés,

ennek az időszaknak most egy időre vége, viszont ez jó eséllyel egy kedvező, ámde véges időszak.

A mostani egy kifejezetten ideális helyzet az elektronikai cikkek vásárlására, hiszen sok termék van a piacon, aminek a hatására az árak akár mérséklődnek is. Viszont ez a tendencia hamarosan megfordulhat, hiszen a kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) díja záros határidőn belül megjelenik a kiskereskedelmi árakban.

Mekkora az online kereskedelem részaránya az Euronicsnál?

20-25 százalék jelenleg. Ez 2017 magasságában kezdett el erőteljesen növekedni, a koronavírus-járvány hatására jelentősen megugrott, majd szintén jelentős mértékben csökkent. Eközben természetesen a teljes piac volumene emelkedett. Vagyis azt látjuk, hogy az online részarány a járvány óta inkább csökken az offline-hoz képest.

Az omnichannel (többcsatornás vásárlás) most kezd beérni Magyarországon.

Sok olyan vásárló van, aki bejön a boltba, hogy egy szakértő értékesítő tanácsát kérje, de aztán nem a fizikai bolti készletből vásárolja meg a terméket, hanem megrendeli online. Tavaly – többek között előbbiek hatására is - megnyitottuk a robotraktárunkat Üllőn, amely éppen azt segíti, hogy a termékeket minél gyorsabban tudjunk komissiózni, és drasztikusan lerövidítsük a kiszállítási időt. Közhelynek tűnik az a megállapítás, hogy több lábon kell állni, de a Covid tökéletesen megmutatta, hogy ez mennyire igaz. Ezért alakítottuk át többek között a budaörsi boltunkat egy bemutatóteremmé, ahol akár ki is lehet próbálni az elektromos kerékpárokat, a konzolokat és más technológia innovációkat. Sokan temették a boltokat a Covid előtt és alatt, de úgy tűnik, tévedtek. Az elmúlt években racionalizáltuk a működésünket, a kevésbé profitábilis üzleteinket átalakítottuk, de idén már 4 új boltot nyitottunk, jövőre pedig továbbiakat tervezünk.

Az Euronics robotizált raktára Üllőn (A kép forrása: Euronics)

Mi a véleménye arról, hogy a nagy külföldi online szereplők hatalmas, már-már behozhatatlan versenyelőnyre tettek szert az online piacon itthon?

Az biztos, hogy a magyar műszaki kiskereskedelemben túlsúlyban vannak a külföldi szereplők. Nagyon kevés az a magyar cég, amely továbbra is tartani tudja a versenyt a multikkal szemben.

Az Euronicsról tudni kell, hogy egy magyar családi vállalkozás, amely mögött egy nemzetközi beszerzési társaság és persze a brand áll.

A fő kérdés, hogy egy magyar vállalkozás milyen támogatást kap a technológiai fejlesztésekre akár külföldről, vagy az anyacégtől, hogy fel tudja venni a versenyt a nagy multikkal, amelyek akár 30-40 országban vannak jelen.

A Black Friday, vagyis gyakorlatilag most már a novemberi időszak, illetve a karácsony milyen lehet az előző évhez képest?

Az lehet látni, hogy a kosárméret csökken és az árak mérséklődése magára a piacméretre is hat. A mostani év végi forgalom nem lesz nagyobb, mint a tavalyi. Vásárlói szemmel nézve a kedvező árak miatt ebben az időszakban jó döntés műszaki terméket venni, ahogy korábban is említettem. Én emlékszem, hogy évekkel ezelőtt még mennyit kellett spórolni egy iPhone-ra, ma meg gyakorlatilag egy ilyen készülék ára – ha nem a csúcsmodellről beszélünk - nem sokkal haladja meg a hazai átlagbért.

Melyek most a slágertermékek?

Nagyon mennek most a wifi-s kamerák, az airfryer-ek és más konyhai termékek, hiszen az élelmiszerárak drágulása miatt sokan, akik korábban rendszeresen étterembe jártak, most inkább otthon főznek. Ide tartoznak az automata kávéfőzők is, egyre többen keresnek a kínálatunkban.

Címlapkép forrása: Euronics