Elárulta Zelenszkij, miről beszélgetett Orbán Viktorral

Portfolio 2023. december 11. 10:11

Nagyon őszinte, illetve előremutató beszélgetésem volt Orbán Viktor magyar kormányfővel az új agrentin elnök beiktatási ünnepsége keretében – ezt a két szót használta a Telegramon és az X-en közzétett videóiban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a tárgyalások jellemzéseként. Előbbi videóban azt is jelezte: továbbra is arra számít, hogy az uniós tagállamok a csütörtök-pénteki EU-csúcson pozitív jelzést adnak majd az ukrajnai csatlakozási tárgyalások megkezdésére. Ez azért lényeges, mert ez csak egyhangú jóváhagyással, tehát a belengetett magyar vétó félretételével lenne lehetséges. Az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós pénzügyi csomagról is pozitív döntésre számít Zelenszkij az Európai Bizottság elnökével folytatott friss egyeztetése nyomán, ami akkor is lehetséges, ha ezen a téren kitartana a magyar vétó, mert azt meg lehetne kerülni.