Íme a csúcsgazdagok új játszótere: adóparadicsomba fektetnek be a milliárdosok

Az Abu-Dzabi emírség egyre inkább a milliárdosok kedvelt vagyoni központjává válik, akik hagyományosan olyan tengerentúli helyeken őrizték vagyonukat, mint a Kajmán-szigetek, Svájc és a Brit Virgin-szigetek. A nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyek, köztük Changpeng „CZ” Zhao, a kriptomilliárdosok leggazdagabb embere, az indiai Adani család, Ray Dalio, és Vlagyimir Liszin orosz acélmágnás idén különleges célú vállalatokat (SPV) alapítottak Abu-Dzabiban, a nemzetközi pénzügyi központban.

Az Abu Dhabi Global Marketben működő SPV-k száma a 2016-os 46-ról mára több mint 5000-re emelkedett. Ezek az elkülönült jogi személyeknek minősülő formák népszerűek a vagyonukat kezelni és a pénzügyi kockázatokat elszigetelni kívánó tehetős magánszemélyek körében. Az ezekben az SPV-kben tartott eszközök közé tartozhatnak ingatlanok és részvények.

Ez a tendencia azt tükrözi, hogy a világ gazdagjai hogyan védik a pénzüket.

A tendencia az 509 milliárd dolláros gazdasággal rendelkező Egyesült Arab Emírségek számára is új szerepkört jelent. Mindez egy olyan időszakban történik, amikor az olyan hagyományos, alacsony adózású joghatóságok, mint a Brit Virgin-szigetek és a Kajmán-szigetek fokozott ellenőrzéssel és az új cégbejegyzések számának csökkenésével szembesülnek.

Az Emírségek fővárosa számos olyan előnyt kínál, amely vonzóvá teszi a nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyek számára. Ezek közé tartoznak a külföldi joghatóságoktól való vagyonvédelmet szolgáló biztosítékok, valamint az Egyesült Arab Emírségek kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményes hálózatának előnyeit kihasználó lehetőségek. Ez utóbbi segíthet minimalizálni az SPV-n belüli vállalatok adószámláit, attól függően, hogy olyan országokkal folytatnak-e üzleti tevékenységet, amelyeknek van megállapodásuk az EAE-vel.

