Megerősítették Orbán Viktornak: eltörlik a bolgárok az orosz gázadót

Kedden kora este szinte percre pontosan egyszerre közölte a magyar miniszterelnök sajtófőnöke, és a volt bolgár miniszterelnök, hogy ma telefonon tárgyalt egymással Orbán Viktor és Bojko Boriszov, amelynek során a bolgár gázadó eltörléséről és Bulgária schengeni övezethez csatlakozásáról is egyeztettek.

Amint tegnap megírtuk: Bojko Boriszov, a GERB párt elnöke, volt miniszterelnök, illetve a bolgár kormánykoalíció másik vezető politikusa tegnap váratlanul azt jelentették be a bolgár parlamentben, hogy két főbb ok miatt - a Lukoil finomító tervezett átvétele és a bolgár schengeni tagság esélyei miatt - félreteszik az orosz gázszállításokat célzó rendkívül magas gázadó ügyét. A bejelentést egyébként az is megelőzte, hogy múlt héten Orbán Viktor élesen kritizálta a bolgár gázadó ügyét és a visszavonását sürgette, előtte pedig már kötelezettségszegési eljárást is sürgetett a kormány Bulgária ellen Brüsszelben.

Mindezek után került sor kedden az Orbán-Boriszov telefonos egyeztetésre, amelyről szinte egyszerre közölt részleteket Boriszov a Facebook-oldalán és Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-n keresztül.

Ezek egybehangzó üzenete az, hogy Boriszov megerősítette: pártközi megállapodás alapján el fogják törölni az orosz gázszállításokat célzó energia hozzájárulást, amely Havasi megfogalmazása szerint „súlyos fenyegetést jelentett Magyarország energiabiztonságára”.

Boriszov és Havasi tájékoztatása szerint a telefonbeszélgetés során a felek megvitatták Bulgária schengeni csatlakozásának kérdését is, amely a volt bolgár kormányfő szerint kulcsfontosságú országuk számára. Bojko Boriszov arról tájékoztatta a magyar miniszterelnököt, hogy Bulgária immár minden feltételt teljesít a schengeni övezetbe való belépéshez.

A téma több ország közötti egyeztetést igényel, és egyelőre a jelek szerint Ausztria csak egy kis lépést engedne, a „légi-Schengent”, de ez nem elégíti ki a bolgárokat, így ez a bolgár gázadó kapcsán is hagy még kérdőjeleket.

A bolgár gázadó eltörlésével, a hátterével a mai Portfolio Checklistben is foglalkoztunk:

