Jerome Powell a Fed kamatdöntése után: a következő lépések kamatcsökkentések lehetnek

Nagyon jó látni, hogy milyen eredményeket látunk az inflációban, minden mutató kedvezően alakul, de mi még további javulást szeretnénk látni – mondta Powell, aki hozzátette: a maginfláció még mindig bőven 3% felett van, a kilátások bizonytalanok.

Powell elmondta arra a kérdésre, hogy mit léphet a Fed, ha jövőre is erőteljes lesz a növekedés, hogy a növekedés csak egy mutató, a munkaerőpiac és az infláció a másik, és a Fed a mutatók összességét figyeli, nem csak egyet. Ám ha a reálgazdaság jövőre is a trend felett nő, akkor lehet, hogy a Fed tovább fogja magasan tartani a kamatokat, sőt, az is lehet, hogy tovább fog emelni. Jelenleg viszont nem erre számít a jegybank.