Nagy Márton elárulta: új programon dolgozik a kormány

Nagy Márton csütörtöki nyilatkozata szerint a kormány három fontos ponton kíván áttörést elérni 2024-ben a gazdaság terén.

A reálbér-emelkedés révén el kell érni, hogy a lakosság újra merjen fogyasztani, helyre kell állítani a belföldre termelő vállalatok beruházási aktivitását és fel kell pörgetni a munkaerőpiacot - fogalmazott az Economx-nek nyilatkozva annak kapcsán, hogy múlt héten megjelent a kormány döntése, miszerint ő lett a Gazdasági Kabinet vezetője Varga Mihály pénzügyminiszter helyett.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 12. 05. Nagy Márton nagy feladatot kapott

Nem kerültem magasabb pozícióba, ez nem hatalmi, hanem szakmai, és szervezési kérdés - szögezte le a friss bejelentések kapcsán. Hozzátette: a megtisztelő feladatom pusztán annyi, hogy megkönnyítsem a miniszterelnöki döntéshozatalt.

Aktivizálni kell a munkaerő-tartalékokat, amelyek Magyarországon még elérhetőek, hogy ténylegesen azt lehessen mondani, a munkahelyek elsődlegesen a magyaroké. Tartalékok továbbra is vannak,

dolgozik a kormány egy konkrét programon, amely az aktivitási rátát tovább emelheti

- vetítette előre. Konkrét számokról is beszélt: jelenleg a magyarok megtakarítási rátája 12%, ennek le kell csökkennie a felére. Fontos, hogy a lakosság bízzon abban, hogy ez a válság átmeneti volt, és fordulat következett be. Ezért is fontos a jövő év, hogy mindenki lássa, a vállalatok képesek a munkahelyeket biztosítani - magyarázta a lakossági bizalom helyreállításának hátterét.

A beruházási rátát vissza kell szerinte állítani 25%-ra, ehhez alacsonyabb hitelkamatok, alacsonyabb energiaköltségek és kiszámítható gazdaság szükséges, ezeken dolgozik elmondása szerint a kormány.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd