Nincs jó bőrben a magyar ipar

Októberben az ipari termelés volumene 0,6 százalékkal elmaradt az előző havi szinttől, éves alapon számolva (kiigazítva) 2,8%-os a visszaesés. A mai részletes adatközlés fő számai megegyeznek a múlt heti előzetes jelentésben látottakkal. A szektor kilátásait a romló rendelési adatok rontják.

Gyengén kezdte a negyedik negyedévet az ipar, ezzel pedig folytatódott a stagnálás közeli trend a szektorban. Az energiaválság elakasztotta a koronavírus-járvány utáni helyreállást, 2022 második fele zsugorodást hozott, az idén pedig hónapról hónapra a pandémia előtti termelési csúcs közelében alakul a kibocsátás.

A KSH most is azt tartotta fontosnak kiemelni, hogy (éves alapon) a járműgyártásban és a villamos berendezés gyártásban nőtt a termelés (utóbbiban találhatók az akkumulátorgyárak), ahelyett, hogy arról tájékoztatna, hogy mitől esik az ipar egésze. Ahogy az alábbi ábrán látszik, csökkenő trendben van az elektronika és a fémipar ágazat, valamint a vegyipar és a gépipar is. Havi alapon a járműgyártás is esett októberben.

Az ipar visszafogott eredménye mögött elsősorban az energiaköltségek megemelkedése, valamint a külső konjunktúra lanyhulása állhat. Előbbiben várható javulás, ahogy a gáz- és áramszerződések a következő hónapokban megújulnak, a utóbbiban viszont egyelőre inkább romló kilátások a jellemzők.

A kilátások romlására utal a feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének alakulása. Éves alapon a volumen 7,1%-kal kisebb volt a 2022. októberinél. Az új belföldi rendelések 2,5, az új exportrendelések 7,9%-kal csökkentek. Az összes rendelésállomány október végén 5,0%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az új rendelések negyedik egymást követő hónapban maradnak el az egy évvel korábbitól, ennek hatására a teljes szerződésállomány bő két és fél után először szintén kisebb a tavalyinál.

Mivel a recesszióból a harmadik negyedévben a termelő ágazatok jó teljesítménye miatt került ki a magyar gazdaság, érdemes lesz figyelni a következő hónapok adatait, hiszen a mezőgazdaságtól a negyedik negyedévben már nem várható olyan erős felhúzó hatás, mint amit az első három negyedévben láthattunk.

