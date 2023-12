A Covidnál is nagyobb egészségügyi veszélyre figyelmeztetnek

Haiman Éva 2023. december 14. 16:30

A világban átlagosan 2-3 percenként, Magyarországon negyedóránként meghal egy ember szepszisben. A véráramfertőzésnek vagy vérmérgezésnek is nevezett súlyos állapot megközelítőleg 40 millió áldozatot követelt világszerte az elmúlt négy évben, amikor a COVID-19 hétmillió ember halálát okozta. A különbség majdnem hatszoros, vagyis a szepszis sokkal nagyobb veszély – hívja fel a figyelmet az Európai Szepszis Szövetség elnöke. Az európai szepszisjelentés szerint ugyanakkor a COVID-19 számlájára írt halálesetek többsége is szepszis következménye. Bárhonnan nézzük, miután az antibiotikumrezisztencia miatt már alig van hatékony kezelés, létkérdés új terápiák kifejlesztése, amin egy EU-projekt keretében is gőzerővel dolgoznak.