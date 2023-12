Különleges egészségügyi szereplő támadja a legnagyobb magyar magánkórházakat, nem is akárhonnan

Mostanra a Semmelweis Egyetemen is megteremtődött a színvonalas fizetős ellátás feltételrendszere, szervezési, pénzügyi háttere - nyilatkozta a Portfolio-nak adott interjújában Kovács Róbert, a Semmelweis Egészségügyi Kft. ügyvezető igazgatója, aki szerint az árbevétel alapján felállított éves rangsorban a magánszolgáltatók között már a 15. lenne az egyetem által tulajdonolt privát ellátó. A többéves biztosító múlttal rendelkező cégvezetővel beszéltünk arról is, hogy a gyakorlatban hogyan működik egymás mellett párhuzamosan az egyetem különböző klinikai épületeiben a közfinanszírozott és a privát betegellátás, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szigorú felügyelete és engedélyei mellett, valamint az egyetemi infrastruktúra bérlése közepette, amiért a kft. százmilliós nagyságrendű bérleti díjat fizet. Kovács Róbert felhívta a figyelmünket egy új trendre is: kiemelt szolgáltatóként szerződtek le a magyar piacon aktív nagy magánbiztosítóval, az így biztosított betegek ennek következtében már komplexebb ellátáshoz is juthatnak a privát szektorban. Ez egy újfajta versenyelőny a Semmelweis Egészségügyi Kft oldalán.

Bár a tulajdonos más, mint a többi privát egészségügyi szolgáltató esetében, azt mondhatjuk, hogy ugyanazon a piacon versenyeznek, ugyanazokért a fizetős betegekért és egyazon orvosi, szakdolgozói kapacitásért. Ennek fényében hol helyezné el a céget a magánszolgáltatók piacán?

Ismerem azokat a listákat, amelyeket általában az árbevétel alapján szoktak összerakni. Ezek vegyes képet mutatnak, mert vannak közöttük hozzánk hasonlóan komplex profilú szolgáltatók, meg olyanok is, akik specializáltak, egy szakmában nagyon jók. De való igaz, hogy

összességében az árbevétel meghatároz valamit, így a tavalyi számok alapján meggyőződésem, hogy valahol az első 15-ben vagyunk.

A tulajdonosi háttérben (Semmelweis Egyetem) más a társaság, de miben más még a versenytársaihoz képest?

A legkomplexebb szolgáltatási háttérrel rendelkezünk, aminek az az alapja, hogy az Semmelweis Egyetem teljes profilja a hátunk mögött áll. Megegyezően működünk a többi szolgáltatóval abban, hogy ugyanúgy a NNGYK ad konkrét engedélyt bizonyos szolgáltatások elvégzésére, amennyiben a tárgyi és a személyi feltételek a rendelkezésünkre állnak. Látni kell, hogy

hatalmas versenyelőny mindaz, ami számunkra az Egyetemen elérhető. Viszont a másik oldalon a működésünket nehezíti azon tényező, hogy nekünk nem egy körülhatárolt multifunkciós kubatúránk van,

ahova odahívjuk a beteget és a földszinten egy központi recepción fogadjuk, majd felmegy a lifttel az emeletekre, ahol az egyiken a fekvőbeteg-ellátás van, a másikon a járóbeteg-ellátás, és az egész egy viszonylag egyszerű rendszerben tud működni. Ezzel szemben nekünk ezt egyesével, több helyszínen kell megszerveznünk.

Hogyan valósul meg a gyakorlatban, hogy gyakorlatilag egyazon intézmény lát el állami és magán betegeket?

Fontos leszögezni, hogy jogilag két egészségügyi szolgáltatóról beszélünk, azaz a Semmelweis Kft. önálló jogi személy, amely meghatározott szakmákra önálló NNGYK engedéllyel rendelkezik. A Kft. nem végez semmiféle közfinanszírozott tevékenységet, azaz kizárólag magánegészségügyi szolgáltatást nyújtunk, és

a jogszabályi környezet maximális betartása mellett a Semmelweis Egyetem által nyújtott közfinanszírozott ellátástól térben és időben elhatárolva tesszük ezt.

2021 márciusától, azaz az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetését követően még markánsabb lett az elvárás az egészségügyi dolgozók által ellátott magán és közfinanszírozott ellátások körében. A mi engedélyeink már korábban is és azóta is konkrétan meghatározták, hogy az egyetem tulajdonában lévő klinikai épületek meghatározott helyiségeiben hány órától hány óráig milyen típusú szolgáltatást nyújthatunk a közfinanszírozott időszakon kívül, amit az NNGYK minden esetben összenéz az egyetem számára kiadott közfinanszírozott ellátásra szóló engedéllyel. Ha például jönnék egy olyan javaslattal, hogy fizetős ellátást szeretnék nyújtani ekkor és ekkor, akkor az NNGYK ezt megvizsgálja, majd azt mondja, hogy ez ekkor és ekkor nem lehetséges, mert abban az idősávban, azon a helyen államilag finanszírozott közellátás történik épp, és ez ugyanott, ugyanakkor kizárja a magánbetegek ellátását, ellenben egy másik időpontban lehet.

Hogyan látja a magánegészségügyi szolgáltatások iránti kereslet alakulását, valóban van egyfajta platózás, amiről a legtöbb piaci szereplő is beszél?

A múlt év fizetős betegellátási bevételeihez képest

idén félévig minimum 50 százalékos növekedést értünk el.

Azt viszont én is látom, hogy van egyfajta változás a keresletben, a járóbeteg-vizsgálatok kezdenek elfogyni. A képalkotó diagnosztika körülbelül ugyanúgy teljesít, ahogy korábban,

a műtétes szakmáknál viszont nagyon komoly növekedést tapasztalunk.

Erre talán az lehet az egyik magyarázat, hogy akinek valami miatt egyáltalán eszébe jut a magánszolgáltatás, azok számára a piacon mostanra kialakult 30-40 ezer forintos magánszolgáltatói vizitdíj túl sok, a beteg nem tudja, akarja ezt kifizetni, inkább választja az államit, még ha esetleg várni is kell, arról nem beszélve, hogy sok magánszolgáltatónál már ugyanúgy várólista van. A műtétes beavatkozásoknál viszont jellemzően nagyobb a kényszer, és a „fájdalom”, sokkal inkább belenyúl a beteg a zsebébe, mert az adott műtét, beavatkozás elmaradása már az életminőségében is érezhető. A bevételünk összességében növekedni fog idén a tavalyi évhez képest, azonban komoly belső átrendeződés zajlik: a fizetős ellátások bevétele jelentősen növekedik, viszont a COVID időszaka alatt komoly feladatot jelentő nemzetközi sportversenyek egészségügyi szempontú biztosításából származó bevételeink gyakorlatilag kiestek, mely a 2021-2022-es időszakban a második legjelentősebb bevételi forrásunk volt.

Miként hasznosul ez a bevétel és az ebből előálló profit a tulajdonos oldalán?

Az elmúlt években pozitív volt a gazdálkodási eredményünk, az egyetem, mint tulajdonos minden egyes alkalommal elvihette volna akár a teljes adózott eredményt osztalék formájában, de nem ezt tette,

az osztalék 90-95 százaléka a Kft-ben maradt, ez adott számunkra fedezetet a következő évek fejlesztéseire.

Vagyis infrastruktúrafejlesztésre megy el nagyrészt a profit?

Abszolút. Mondok egy példát. A Semmelweis Kft. az Egyetem Bőrgyógyászati Klinikájának épületében is végez a közfinanszírozott időn kívül bérelt szakrendelőkben magánegészségügyi szolgáltatást. A páciensek igényeinek minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében itt idén januárban felújítottunk egy komplett vizsgálórendszert, új vizsgálólámpákat vettünk, kicseréltük az ágyakat, valamint új, a kozmetológiához elengedhetetlenül szükséges lézerberendezést is vásároltunk, összességében több tízmillió forintért, természetesen az Egyetem, mint bérbeadó hozzájárulásával. Ezeket a beszerzéseket 100 százalékban a Semmelweis Kft. finanszírozta, de meghatározott ellentételezés mellett az egyetem a közfinanszírozott ellátásnál is használja, azaz szinergiában tudja az eszköz a betegek érdekeit szolgálni.

Ahogy említette, a komplex háttér ad egyfajta versenyelőnyt a magánpiaci betegek szemében, de egy ilyen piacon valószínűleg az ár is egyre fontosabb tényező. Hogyan tudnak ebben versenyképesek lenni?

A humán oldalon nekünk pontosan ugyanazt kell kifizetnünk az összes közreműködőnek, mint amit bárki más fizet, különben nem nálam fog operálni az adott orvos. Lehet, hogy 5-10 százalék különbség miatt még önmagában nem megy el máshová, de ha jelentős az eltérés, akkor már lehetséges, hogy máshol operálja meg a beteget. Az eszközöket, az implantátumot, a gyógyszert, kötszert pontosan ugyanannyiért veszem meg, mint mások.

Az én versenyelőnyöm az, hogy nem kellett beruháznom milliárdokat abba, hogy műtőket építsünk, képalkotó diagnosztikai eszközöket vegyünk, ezeket bérbe veszem, így egyösszegben óriási tőkebefektetés nem merül fel.

Természetesen a Semmelweis Kft. sem ingyen használja ezeket az egyetemi kapacitásokat,

100 milliós nagyságrendű bérleti díjat fizetünk az egyetemnek évente. Mindezek következtében mi általában a piaci árak alatt vagyunk 5-10 százalékkal.

Ennek van egy olyan olvasata is, hogy bármennyire is próbálunk az elkülönített betegszobákban minőségi környezetet és ellátást teremteni, még ez sem tud teljesen versenyképes lenni azon magáncégekkel szemben, ahol az ablakból esténként a kivilágított budai panoráma látszik. Az én betegellátási körülményeim talán nem csillognak annyira, viszont egy picit olcsóbbak tudunk lenni, és az a szakmai háttér, amely itt megvan bármilyen beavatkozásnál, az a tudás, az a know-how, amely ha kell, akkor azonnal rendelkezésre áll, na az meg szinte sehol máshol nincs meg ennyire komplexen. A beteg meg végső soron dönt: neki mi a fontos, a kilátás, vagy a szakmai háttér.

A betegek jellemzően hogyan fizetnek? Saját zsebből? Egészségbiztosítási számláról? Biztosításból?

Nálunk még mindig dominánsan a beteg saját maga fizeti a szolgáltatását. Természetesen mi is be tudjuk fogadni az egészségpénztári szerződéseket, de nem vagyunk direkt kártyaelfogadó hely. Eközben érezhető a mozgolódás a biztosítási piacon.

Az egyik legnagyobb biztosító néhány hónapja indult el egy olyan termékkel, amely már valóban egészségbiztosítási terméknek minősíthető, az ő termékük mögött is mi vagyunk az egyik kiemelt szolgáltató.

Az első szolgáltatások nyilván egy idő elteltével fognak csak elindulni, és ezáltal később fog csak lecsapódni ennek a hatása, vagyis a betegek megjelenése. De biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb a többi biztosító is elmegy ebbe az irányba. Az egy másik kérdés, hogy ez mekkora piaccá tud felépülni.

Elképzelhető olyan együttműködés majd a biztosítókkal, hogy egy idő után a kockázatközösség felépülésével párhuzamosan a biztosítók jelzik, hogy mire lenne betegigény?

Azért vagyunk kiemelt és nagyon fontos szolgáltató partner, mert szinte bármilyen szolgáltatást meg tudunk oldani fizetős ellátásban. Korábban 10 évet dolgoztam az Aegon Biztosítónál, így pontosan tudom, hogy egy biztosítónak mindig borzasztóan fontos, hogy egy új terméknél a szolgáltatási háttér teljesen és profin lefedje az igényeket, hosszú távon a kárrendezés adja az ügyfélnek a minőség-érzetet. A következő szint a területi lefedettség fontossága egy biztosító szempontjából. Egy szegedi ügyfélnek nem mondhatja azt a biztosító, hogy jöjjön fel Pestre egy MR-t csináltatni.

Karrierút



Kovács Róbert 2015. júliusától a Semmelweis Egészségügyi Szolgáltató Kft ügyvezető igazgatója. Ezt megelőzően a Medical Investments Zrt. alapító elnök-vezérigazgatója volt 2007 és 2015 között, abban az időszakban ez a társaság üzemeltette a Szigetvári, a Nagyatádi és a Gyöngyösi kórházakat, 2010-11 között a Szigetvári, majd 2011 és 2013 között a Nagyatádi intézményt vezette főigazgatóként. Korábban a Signal Biztosító vezérigazgató-helyettese, az előtt pedig 1996 és 2006 között az Aegon Magyarország Biztosító Zrt. vezérigazgató-helyettese. Mensa Hungariqa tagsággal rendelkezik már 30 éve, hobbija többek között a kortárs festészet. Emellett a British American Tobacco Magyarország Kft. felügyelőbizottságának tagja, és a győri Széchenyi István Egyetem elnöki tanácsadója.

Azt is mondhatjuk, hogy az orvosokért folytatott verseny tekintetében is a legnagyobb magánszolgáltatókkal versenyeznek. Mi ebben a tapasztalata, merre áramlanak most az orvosok, és milyen szempontok vezérlik őket?

Ma egy budapesti magánszolgáltatónál az igazán kvalitásos orvosok jelentős része részben vagy egészen a Semmelweis Egyetemhez is kötődik. Ha megnézi a nagy szolgáltatók orvosainak a listáját, nagy az átfedés, hogy kik dolgoznak az egyetemen is. Azon orvoskollégák körében, akik már korábban elkezdtek valamelyik magánszolgáltatónál tevékenykedni, érzek egy örvendetes és egyértelmű visszaáramlást az irányunkba.

Mi ennek az oka?

Mostanra az egyetemen is megteremtődött a színvonalas fizetős ellátás feltételrendszere, szervezési, pénzügyi háttere.

Egyszerűbb és kényelmesebb, ha 16 órakor nem akasztja szögre a köpenyét az orvos az állami rendszerben és utazik el másik helyszínre egy magánegészségügyi szolgáltatóhoz, hanem 16:30-kor ugyanazzal a szakmai stábbal, az ismert kubatúrában, már mint a Semmelweis Kft. bérelt telephelyén folytatja a betegellátást. A legjobb orvosaink a Semmelweis Egyetem különböző klinikáin sokszor vezető pozícióban dolgoznak. Pár évvel ezelőtt még kényelmesebb volt nekik az egyetemen kívül magántevékenységet végezni, mára viszont már van egy olyan gondolat is, hogy

ha a maszek műtétemet kiviszem az egyetem falain kívülre, akkor az itteni szakdolgozó kollégáknál ebből semmi nem fog lecsapódni plusz jövedelemként.

Felismerték, hogy mindannyian jobban járnak, ha az orvos inkább a Semmelweis Kft. keretein belül műt, mert akkor a folyamat minden résztvevője a Kft. közreműködőjeként kap a Kft bevételéből, ennek pedig hatalmas megtartó ereje van a szakdolgozóknál, akik szintén rendszeresen vállalják ezt a további jogviszonyt.

Mekkora munkaerőállománnyal működik most a Kft., az egyetem magánegészségügyi szolgáltató cége?

Jelen pillanatban mindössze 18 fix alkalmazottunk van, ez a cég adminisztratív, jogi, pénzügyi, szolgáltatásszervezési háttere, ami elképesztően kicsi létszám egy ekkora bevételhez. Ezen túlmenően van 1.030 szerződött partnerünk, akiket 100 százalékban teljesítménybérben fizetünk. Ha van beteg, akkor van bevétel, és akkor van mit szétosztani is.

Nem lát abban ellentmondást, hogy egy orvos az egyik pillanatban még az állam által finanszírozott szolgáltatásban van, igaz, nem állami fenntartású intézményben, hanem már alapítványi intézményben, a másik pillanatban pedig magánszolgáltatásban van, miközben két dolog változik: a köpeny és hogy a beteg fizet?

Ezt úgy oldottuk meg, hogy szó szerint kibéreljük az egyetemtől az adott infrastruktúrát. Nálunk is igaz minden szolgáltatásra, hogy csakis az NNGYK-tól kapott engedélyek birtokában valósulhatnak meg, az összes engedélyünk nekünk is konkrét telephelyre és szolgáltatásra szól, és ugyanúgy fel kell mutatnom mindent, ahogy a többi magánszolgáltatónak.

Eközben pedig az Egyetem Klinikai Központja, mint közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató érdeke is érvényesül azáltal, hogy a betegellátásra szolgáló kubatúra kihasználtsága növekszik, ami

támogatja a drága készülékek megtérülését is a fizetős betegeknek köszönhetően, és mind az orvos, mind a szakdolgozó plusz jövedelemhez jut. Ez így összességében nem egy rossz modell.

Az állami rendszer egyre szigorúbb szabályozását ezzel együtt tökéletesen értem, minden passzusát betartjuk és el is fogadom ezt a szigort.

Előfordulhat olyan, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság azt mondja az egyik, egyetemen dolgozó orvosnak, hogy engedélyezhetjük, hogy máshol is dolgozz, ne csak a közfinanszírozott ellátásban, de fontold meg azt, hogy inkább itt, a Semmelweis Egészségügyi Kft.-nek add el a magánpiaci kapacitásaidat?

A Semmelweis Egyetem esetében nem az OKFŐ-höz kell folyamodni az ilyen engedélyek miatt, hanem az egyetem Klinikai Központjához. Az egyetem eddig nem élt azzal a lehetőséggel, hogy kollégáit kötelezze arra, hogy a Semmelweis Kft-nél kösse le az állami ellátáson túlmutató munkaóráit, energiáit. Szerintem ez kicsit erőszakos módszer is lenne így. Sokkal fontosabb meggyőzni a kollégákat arról, hogy itt kényelmesebb, egyszerűbb, ismert kollégákkal, ismert és emiatt biztonságos háttérrel dolgozni, mert legvégül a beteg szempontjából ez a legfontosabb. Itt ugyanis azzal műt, akivel 25 éve együtt dolgozik. Máshol meg olyannal, akit esetleg korábban sosem látott. Ennek következtében is érzek egyfajta visszaáramlást más szolgáltatóktól. Amikor 16 éve az egyetem megalapította a Kft-t, akkor leszögezték, hogy az alapvető szándék a magántársaság létrehozása mögött az volt, hogy az egyetem a közfinanszírozott ellátásainak teljesítése után fennmaradó humán- és tárgyi kapacitásait próbálja meg a leghatékonyabban kihasználni. Mára ez még sokkal szorítóbb kötelezettsége egy alapítványi fenntartásban működő egyetemnek. Az új modellben ugyanis sok újfajta felelősség is az alapítványi egyetemekre szállt, többek között egyre nagyobb az elvárás arra, hogy minél nagyobb mértékben gondoskodjanak saját maguk is a stabil pénzügyi hátterükről. Az alapgondolat az volt tehát, hogy növekedjen az infrastruktúra kihasználtsága és megtérülése, és legyen meg a szakembereknek a további jogviszony létesítésével a többletjövedelem szerzésre a lehetősége.

Ejtsünk szót a Kft. más bevételi lábairól, mit emelne ezek közül ki?

Mi látjuk el Budapest szinte összes felsőoktatási intézményének szinte összes külföldi diákját. Ők többnyire valamilyen biztosítón keresztül érkeznek hozzánk. A legtöbb egyetem ezt megtenderezteti, és a nyertes biztosítótársaság keres egy egészségügyi szolgáltatót. Ezt több mint 10 éve indítottuk el a Semmelweis Egyetem diákjai számára. Nálunk működik, hogy a tandíjból, amit a diák befizet, az egyetem rezervál egy minimális összeget, abból vesz egy biztosítást az egyik biztosítónál, amely pedig megveszi tőlünk a betegútszervezési szolgáltatást. Mivel ez egy jól működő rendszerré vált nálunk, a biztosítók sorban megkerestek bennünket, hogy idehoznák más egyetemek diákjainak ellátását is. Szép lassan bejött szinte mindenki, ma

már ez 6.000-7.000 körüli diákot jelent. Mivel ez már egy kisvárosnyi portfólió, rendkívül költséghatékonyan tudjuk működtetni,

ahogyan senki más a piacon, ráadásul az egyetemünk háttere itt is hatalmas segítség, hisz bármit megszervezünk, amire más szolgáltatók nem lennének képesek.

Nem lehet nem észrevenni ezt a sok sportrendezvényes kitűzőt az irodájában. Ezek mind üzleti kötődések?

Így van, ez a 3. legjelentősebb bevételi lábunk. 2017-ben volt az első Úszó Világbajnokság Budapesten, amely akkor a valaha Magyarországon rendezett legnagyobb sportrendezvény volt, 8-10 ezer sportoló volt itt. Ennek az egészségügyi szolgáltatói hátterét mi nyújtottuk Merkely Béla Rektor úr személyes irányításával. Óriási munka volt, egy évig készültünk rá, egy hónapon keresztül álltunk rendelkezésre az ország több pontján. Ezek után az ilyen nagyobb nemzetközi versenyeknél óhatatlanul mi jöttünk számításba, mert ilyen mennyiségű orvost és szakdolgozót, amennyi egy ilyen versenyen egyszerre kell, mások nem tudnak honnan kivenni a rendszerből, erre egyedül a Semmelweis képes. Ilyenkor hónapokra előre megbeszéljük, hogy kikből áll össze a szakmai stáb, milyen klinikákat kapcsolunk be, hogyan használjuk a sürgősségi betegfogadót, vagy hová álljon a mentőautó. Egy ilyen sportversenynél, ha nem történik semmi, akkor mindenki boldog és elégedett, de ha van valami ellátandó feladat, akkor a pálya mellett ott ülnek az orvosok, ha meg még ennél is komplexebb a probléma, akkor viszont azonnal kell az egyetem klinikai háttere is, a speciális sportsérülések professzionális ellátásához. Egy komoly nemzetközi versenynél sokszor több száz, a külvilág számára teljesen láthatatlan ellátás történik, a legapróbbaktól kezdve akár életmentő műtétekig is. Egy világhírű sportoló elvárja a gyors és profi szolgáltatást, így mi is a maximumot nyújtjuk, legyen az Úszó Világbajnokság, Giro D’ Italia, vagy akár Kézilabda Európa-bajnokság.

Milyen további bevételi lába van a Kft.-nek?

Az egyetem új tulajdonosi struktúrában működik 2021 augusztusától, ami új szemléletet is hozott. Sokkal szenzitívebben csatornáz be az egyetem minden olyan üzleti lehetőséget, amely direktben, vagy akár a gazdasági társaságain keresztül is bevételt hozhat. Így folyamatosan kerülünk be olyan egyetemi projektekbe, amelyekben az egyetem üzleti lehetőséget lát, és úgy gondolja, hogy rajtunk keresztül lehet ezt a legjobban, leghatékonyabban megvalósítani.

Mi működtetjük például a Semmelweis shopot, ahol egyetemi relikviák kaphatók, pulóver, baseballsapka stb. De azt is meg kell említenem, hogy amikor külföldi diákok Budapestre kerülnek, az első albérlet mindig nehéz történet szokott lenni, ugyanis a külföldiek sokszor nincsenek tisztában az itteni viszonyokkal, és ebben is próbálunk segíteni nekik közvetítői jelleggel. Az üzleti modellben jutalékos alapon közvetítünk komoly ingatlanokat a diákjainknak, s végső soron hozzáteszünk ahhoz, hogy az egyetemmel kapcsolatban a legpozitívabb érzéseik legyenek.

Ebben az évben bevonódtunk olyan projektbe is, amely az egyetem szakmai tudását, tapasztalatát exportálja, most éppen egy Budapest méretű kínai város felkérésére egy egészségtudományi campushoz készítettünk megvalósíthatósági tanulmányt. De indulnak egyéb hasonló külföldi projektek is.

Mindezekből jól látható, hogy

a cég filozófiája az első pillanattól kezdve az, hogy az egyetem tudományos és szakmai hátterét felhasználva nyújtsunk fizetős szolgáltatásokat.

Ez alatt értve egy CT-t, egy MR-t, egy sérvműtétet, egy úszóverseny vagy study sikeres menedzselését, vagy akár egy komoly nemzetközi tanácsadási projektet.

A mi portfóliónk nemcsak attól rendkívül szerteágazó, hogy az egyetem klinikai és tudományos háttere miatt extra széles a szolgáltatási spektrum, hanem ezen túlmenően is rengeteg olyan dolgot csinálunk, amivel szinte semelyik más egészségügyi szolgáltató nem foglalkozik.

