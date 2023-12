Vezető elemzők a Portfolio-nak: Európának egységesednie kell, ha nem akar még jobban lemaradni az USA-tól

Az Európai Központi Bank (EKB) mai kamatdöntése előtt európai banki közgazdászokat kérdeztünk arról, hogy milyen kamatkilátásokra számítanak 2024-ben. Az elemzők véleménye megoszlott arról, hogy mennyit vághat jövőre a jegybank, de abban egyetértenek, hogy a piaci várakozások elszálltak a valóságtól. Emellett kérdeztük őket az inflációs és a növekedési kilátásokról is, valamint kíváncsiak voltunk arra, hogy az egymást érő válságok milyen tartós hatást okoztak a kontinens gazdaságának. Az elemzők azt is elárulták nekünk, hogy Európának több integrációra lenne szüksége ahhoz, hogy növekedésben felvehesse a versenyt az Egyesült Államokkal.

Az Európai Központi Bank történelmének legszigorúbb kamatemelési ciklusa érhetett véget, legalábbis a piac látványosan így gondolja. A konszenzus szerint a mai ülésen már nem kerül sor további kamatemelésekre. Az EKB 2022 júliusa és 2023 szeptembere között összesen 450 bázispontos szigorítást hajtott végre, és bár a jegybank még a legutóbbi üléseken sem jelentette ki, hogy lezárta a kamatemelési ciklust, az utóbbi hetekben tett nyilatkozatai alapján nagy erre az esély. Sőt, a piacok már erőteljes kamatvágásokat áraznak 2024-re.

Már nem az a kérdés, emel-e az EKB, hanem hogy mennyit vág jövőre

Úgy gondolom, hogy az EKB befejezte a kamatemeléseket

– nyilatkozta lapunknak Luca Mezzomo, az olasz Intesa Sanpaolo vezető makrogazdasági elemzője. A szakember ezt a jegybanki szigorítás elhúzódó hatásával (a lassú kamattranszmisszióval), a belföldi kereslet gyengélkedésével indokolja, utóbbi kihat a munkaerőpiacra is a kevésbé agresszív béremelések formájában. Emellett az összes inflációs mutató némileg gyorsabban csökken a vártnál.

Mezzomo ugyanakkor nem vár agresszív kamatvágásokat az EKB-tól 2024-ben. “A monetáris feltételeket csak fokozatosan enyhítik majd, ha az inflációs cél elérése már biztosnak tűnik” – írta válaszában. Az Intesa közgazdásza 2024 júliusában várja az első kamatvágást, 2024 egészében pedig 50-75 bázispont közötti kumulált kamatcsökkentést vár.

Egyetért a piacokkal Hélène Baudchon, a BNP Paribas vezető közgazdásza, a francia bank elemzője is úgy gondolja, hogy láttuk már a kamatemelések végét. Ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy egy további kamatemelés még nem kizárható egyes szigorú hangvételű jegybanki nyilatkozatok miatt, de erre van a kisebb esély. A kamatemelésekkel a dezinfláció és a stagnáló aktivitás miatt állhat le az EKB az elemző szerint, aki lapunknak küldött válaszában hozzáteszi:

Ez megteremti a lehetőséget az első kamatvágásra, amire 2024 áprilisában kerülhet sor.

Bauchon megjegyzi, hogy a jegybank által hangoztatott „tartósan magas kamatok narratívája” ellenére végül mégsem tart ki olyan sokáig a magas kamatszint, mindössze 7 hónapig. A BNP-nél folyamatos kamatcsökkentésekre számítanak, negyedévente 25 bázispontos vágásra, ami leköveti az infláció esését, így a jegybank elkerülheti, hogy a reálkamat emelkedjen. A jövő év végén így az irányadó betéti ráta 3,25%-ra, a refinanszírozási ráta 3,75%-ra csökkenhet szerintük.

Carsten Brzeski, a holland ING vezető globális makroközgazdásza is egyetért abban, hogy az EKB befejezte a kamatemeléseket, a piacok által árazott kamatcsökkentéseket viszont túlzónak tartja. Szerinte ahhoz, hogy a piac által jelenleg árazott 150 bázispontos kamatcsökkentés megtörténjen, az eurózónának súlyos, külső sokk által kiváltott recesszióba kéne zuhannia, a stagnálás ehhez nem lenne elég. „Úgy vélem, az EKB először júniusban csökkenti a kamatot 25 bázisponttal, ezt követi majd egy szeptemberi és decemberi 25 bázispontos vágás, a betéti ráta így 3,25%-ra csökken 2024 végére” – nyilatkozott lapunknak.

Az Európai Központi Bank ma délután 14:15-kor dönt a kamatokról, Christine Lagarde elnök 14:45-kor tart sajtótájékoztatót. Az eseményről élőben tudósítunk.

Vége a magas infláció korszakának

Az EKB azért zárhatja le a kamatemelési ciklust, mert az infláció gyorsan esik, ahogy erre az elemzők is rávilágítottak. A fogyasztói árindex 2,4%-ra esett idén novemberben, ami jelentős esés a tavalyi csúcsról, amikor még két számjegyű volt az infláció.

Igen, a magas infláció a múlté, de átmeneti felpattanások jöhetnek az inflációban a következő év elején

– figyelmeztet válaszában Brzeski. Elmondása szerint ezt az okozza, hogy egyes kormányzati intézkedések jövőre kifutnak, lehetnek másodkörös hatások az árazási gyakorlat miatt, és még mindig jelen van a bérnyomás. Ennek eredményeképp az ING-nél úgy kalkulálnak, hogy az infláció 2 és 3% között mozog majd jövőre.

Luca Mezzomo szerint is nyugodtak lehetünk azzal kapcsolatban, hogy az infláció nem tér vissza a 2022-es szintekre, és jövőre tovább mérséklődik. Szerinte is vannak felfelé mutató kockázatok (főleg az energiaárak miatt), de a gyenge kereslet várhatóan nyomást gyakorol a bérekre és az árakra. Ebben a környezetben a vállalatok is nehezebben hárítják át a költségek emelkedését.

Az Intesa Sanpaolo elemzői azt várják, hogy az infláció 2,3%-ra esik március-április környékén.

Ezt követően kisebb kilengések lesznek felfelé és lefelé egyaránt, de ennél alacsonyabb inflációra még 2024 decemberében sem számítanak, a maginfláció (amely jelenleg még magasabb a főmutatónál) várakozásaik szerint 2,1-2,2% körül lehet jövő decemberben.

Mivel a novemberi infláció kellemes meglepetést okozott, és a főmutató (2,4% év/év alapon) már nincs messze a jegybank 2%-os inflációs céljától, csak erre alapozva akár ki is jelenthetnénk, hogy a magas infláció időszaka már mögöttünk van – írta nekünk Hélène Baudchon.

A maginfláció viszont ennél magasabb és magasabb is marad, és eléggé távol van a 2%-os céltól

– emlékeztet. Novemberben az éves maginfláció csak kicsivel volt 4% alatt. A BNP elemzője szerint még egy évig eltarthat, míg a maginfláció eléri a jegybank célszintjét, és az ehhez vezető út rögös lesz: lesznek pozitív és negatív meglepetések is. Emiatt szerinte

óvatosnak kell lennünk a kijelentéssel, hogy a magas infláció időszaka tényleg véget ért.

Az elemző szerint az infláció kapcsán inkább felfelé mutató kockázatok vannak a fogyasztói kosár egyes elemeinek makacs inflációja, a még mindig erőteljes bérnyomás, és a vállalatok árazási gyakorlatával kapcsolatos bizonytalanságok miatt (az újabb energiaársokkal nem is számolva). „Összefoglalva azt lehet mondani, hogy az infláció megfelelő irányba halad, de még nincs megfelelő szinten. Várnunk kell még az infláció feletti győzelem kihirdetésével” – nyilatkozta Baudchon.

Jövőre eljöhet az európai gazdaság felpattanása?

Az infláció csökkenésével együtt – és attól nem függetlenül – az európai gazdaság nyomás alá került. Az eurózóna gazdasága több negyedév óta stagnál, és lehet, hogy az EKB kamatemelései még mindig nem érződnek teljes mértékben.

Arra számítunk, hogy az alacsony növekedés periódusa még legalább két negyedéven keresztül fennáll

– nyilatkozta Baudchon.

Enyhe helyreállás csak a második negyedévben kezdődhet, amikor a kamatcsökkentések és az infláció csökkenésének pozitív hatása érvényesülni kezd a gazdaságban. Ezen felül az Európai Unió egyik új eszköze, a Next Generation EU is támogathatja a növekedést.

Jövőre minden a magánfogyasztáson múlik

– nyilatkozta Brzeski, aki szerint a reálbérek emelkedésével a lakosság elővigyázatossági célból megtakarít majd (az elemző hozzátette, mások szerint a reálbérek növekedése beindítja majd a fogyasztást). A fogyasztáson túl a külső tényezők befolyásolják jelentősen az európai kilátások: az amerikai gazdaság „puha landolása”, Kína lassulása és a geopolitikai konfliktusok visszafogják majd a növekedést. Az ING alapforgatókönyve szerint az eurózóna gazdaság stagnálhat jövőre.

Ami az egyes tagállamokat illeti, a BNP közgazdásza szerint Németország nehezebb ciklikus szituációban van, mint a többi nagy eurózóna-tagállam (Franciaország, Olaszország és Spanyolország), mivel gazdasága nyitottabb, iparának nagyobb az energiakitettsége, és jobban függ a Kínai külkereskedelemtől. Az elemző szerint a német gazdasági modell ciklikus és strukturális kihívások előtt áll, de megvan benne a lehetőség az alkalmazkodásra –ahogy Baudchon fogalmaz:

az országnak nincs is más választása.

2024 és 2025 folyamán Spanyolország lehet a négy nagygazdaság közül a legjobban teljesítő, őket követheti Olaszország majd Franciaország, Németország pedig kissé lemarad. De hogy hosszú távon hogyan alakul ez a divergencia, az még nyitott kérdés az elemző szerint.

„Néhány ország, főleg Németország, nagyobb ütést szenvedett el a ciklikus ütésektől és strukturális problémáktól, mint a többiek, de egyik ország sem marad sértetlen” – írta nekünk Brzeski, aki szerint bár a 2000-es évek elején Németország volt Európa nagy betege, miközben a valutaövezet többi tagja érdemben növekedett, most az egész kontinens növekedése nyomás alá kerül.

Luca Mezzomo szerint a külpiacoknak való változó kitettség, a gazdaság eltérő szerkezete és a különböző fiskális politikák eltérő pályákat eredményezhetnek a közös monetáris politika ellenére, de szerinte emiatt nem kell aggódni, hacsak nem jelentős makrogazdasági egyensúlytalanságok állnak e mögött.

Az ugyanakkor szomorú, hogy egyes kormányok elszalasztották a fiskális egyensúly helyreállításának lehetőségét az alacsony munkanélkülkiség és magas infláció időszakában

– teszi hozzá Mezzomo. Emlékeztet: az anticiklikus fiskális politika azt eredményezi, hogy a monetáris politikára további terhek hárulnak, és hogy a gazdasági lejtmenet a későbbiekben prociklikus fiskális politikával járhat együtt.

Tartós hatással lesz a válság Európára?

A koronaválság mély recessziót okozott a kontinensen, de az arra adott fiskális és monetáris válasz segítette a gyors kilábalást, 2021-ben olyan növekedési számokat láttunk a kontinensen, mint előtte régen. Az egymást követő külső sokkok viszont megakasztották ezt a növekedést, és az eurózóna gazdasága stagnál. Adja magát a kérdés: hogyan alakult mindenközben az eurózóna potenciális növekedése? Újra az 1-2% közötti növekedést fogja hajszolni a kontinens, mint a koronavírus előtti években?

„2021 kivételes év volt: ez volt a járvány utáni felpattanás éve” – emlékeztet Mezzomo, aki szerint az eurózóna potenciális növekedése valamivel 1% felett van. A 2021-22-es energiaár-sokk ugyanakkor okozhatott az energia-intenzív szektorok produktív kapacitásában némi kiesést. Az energiaárak strukturálisan magasabbak, mint a korábbi években, és az energia-átmenet inkább csökkenti a termelékenység-növekedést, mint javítja – állítja az elemző.

Brzeski szerint a 2020-as és 2021-es fiskális támogatás csak elfedte a háttérben zajló strukturális átalakulásokat. Most, hogy a fiskális támogatás és a válságból történő felpattanás hatása kiesik, az eurózóna ismét strukturális gyengeségekkel küszködik.

Baudchon emlékeztet, hogy a 2021-es (és kisebb részben 2022-es) felpattanás az orosz-ukrán háborúval együtt vezetett el az infláció emelkedéséhez, végeredményben a monetáris szigorításhoz. A növekedés lassulása 2022-ben részben természetes folyamat volt.

„A közelmúltbeli sokkok (pozitívak és negatívak egyaránt) nagyon nehézzé teszik annak eldöntését, hogy hol lehet most a normál növekedési ráta, és milyen messze vagyunk a potencális növekedéstől” – figyelmeztet a BNP vezető közgazdásza. Nemcsak ezek, hanem a további folyamatok (AI, dekarbonizáció, elöregedés, geopolitikai töredezés) miatt is nehéz megbecsülni, hogyan változott az EU potenciális növekedése.

Én inkább optimista vagyok, és azt gondolom, hogy a potenciális növekedési rátát nem befolyásolta negatívan a Covid-19 sokk, legalábbis nem jelentősen

– írta válaszában.

Amikor az eurózóna lassú növekedéséről hallunk, az különösen aggasztó lehet annak fényében, hogy egy másik fejlett nagygazdaság, az Egyesült Államok rendre az EU-átlagnál sokkal magasabb növekedést tud produkálni, vagyis Európa lemaradása az USA-hoz szemben folyamatosan nő.

Ennek egyik oka a népesség növekedése, ami az EU-ban alacsonyabb, mint az Egyesült Államokban – hívja fel a figyelmet Mezzomo. Emellett a fiskális politika is erőteljesebben támogatja a keresletet a tengerentúlon, mint Európában.

Igaz, hogy az eurózóna lemarad? Ha megnézzük az egy főre jutó GDP-t, akkor nem ez látszik

– mondta Mezzomo, aki szerint azt a kérdést is fel kell tenni, hogy a növekedéssel a jólét is nő-e. „Például az USA le van maradva a legtöbb EU országtól az egészségügy és a várható élettartam tekintetében. Az OECD adatai szerint az amerikai állampolgárok kétszer olyan valószínűséggel nem férnek hozzá az egészségügyi ellátáshoz, mint a németek és a hollandok, miközben sokkal többet költenek egészségügyre.”

Carsten Brzeski rövid választ adott a kérdésre, hogy mit tehetne Európa, hogy ne maradjon le az Egyesült Államok mögött: „több európai integráció, több fiskális támogatás, több európai beruházás infrastruktúrába, digitalizációba és oktatásba. Hasonlóan vélekedett Hélène Baudchon is:

Nagy általánosságban azt mondhatom, hogy Európának egyszerűsítenie és erősítenie kéne a kormányzást, megszüntetni a fragmentáció forrásait (legalább a tőkepiaci uniót véglegesíthetnék már), hogy jobban integrált gazdasági és politikai térséggé váljon, és felszabaduljon a teljes potenciálja.

Címlapkép forrása: Getty Images