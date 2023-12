Fájó bejelentést tett Oroszország

Már decemberben a korábban bejelentett mennyiségnél nagyobb mértékben fogja fokozni az olajexport csökkentését Oroszország, ezzel a globális olajpiac "stabilizálása" a céljuk. Mostanában az a narratíva uralkodik az olajpiacon, hogy a jelentős amerikai kitermelés és az akadozó kínai kereslet együttesének köszönhetően túlkínálat alakulhat ki, ennek köszönhetően meredek esést láthattunk az olajáraknál.

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes és Vlagyimir Putyin olaj- és gázügyekben illetékes főtanácsadója kijelentette, hogy az ország

a már elfogadott napi 300 ezer hordós csökkentésen felüli termelés-visszavágást tervez decemberben

- ezt az információt az Interfax hírügynökség jelentette.

Kifejezetten meredek lejtmenetet láthatunk mostanában az olaj árában, ugyanis az a narratíva az uralkodó most az olajpiacon, hogy a (kínai gazdasági problémák miatti) csökkenő globális kereslet és a rekordszinteken lévő amerikai olajkészletek

EGY TÚLKÍNÁLATOS KÖRNYEZETHEZ VEZETHETNEK,

aminek hatására már közel 16 százalékot esett az olajár a szeptemberi lokális csúcs óta.

Annak ellenére láthatunk meredek lejtmenetet az olaj árában, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete és szövetségesei november végén újabb termeléscsökkentéseket jelentettek be, ennek a hatályba épését hozták most előbbre az oroszok; úgy tűnik azonban, hogy egyre csökken a kartell ármeghatározó ereje, ugyanis a november végi bejelentésre nem reagált élesen a Brent és nem fordult meg az eső trend, a csoport számára tehát egyre nehezebb kihívás "egyensúlyba hozni" a piacot. Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes ezzel kapcsolatban december elején azt mondta, hogy az OPEC+ további intézkedéseket hozhat, ha a novemberi megállapodás nem elegendő a piac "kiegyensúlyozásához", most pedig be is váltotta ígéretét a politikus.

