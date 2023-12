Már az MNB is recesszióval számol idénre

A mai kamatdöntés indoklásával egyidőben szokás szerint megjelentek a jegybank háromhavonta esedékes, friss inflációs és növekedési előrejelzései. Ezek a a csütörtökön megjelenő teljes inflációs jelentés főbb számainak a megelőlegezését jelentik.

A friss prognózisban értelemszerűen szűkültek az idei évre vonatkozó előrejelzési sávok, hiszen már nagyon sok tényadat áll rendelkezésre. Az inflációt és a GDP-növekedést is a korábbi előrejelzési sáv aljára várja az MNB, vagyis mindkét friss prognózist lefelé mozdította szeptemberhez képest. Ez azt is jelenti, hogy már a jegybank is recessziót (0,5% körüli visszaesést) vár az idénre. Ez nem meglepetés, hiszen a harmadik negyedéves GDP-adat ismeretében már nemigen látszott, hogyan menthetné meg az idei évet a negyedik negyedév.

A jegybank a jövő évi GDP-növekedési prognózisát is kissé lejjebb (2,5-3,5%), a 2025-öst viszont ugyanilyen mértékben feljebb (3,5-4,5%) módosította.

Az infláció esetében már csak a decemberi áralakulás nem ismert az éves átlagos mutatóból, ezért szinte teljes bizonyossággal lehet előrejelezni (17,6-17,7%). A jövő évi inflációval kapcsolatban is kissé derűlátóbb lett az MNB, az előrejelzési sáv felső szélét 6%-ról 5,5%-ra húzta le.

