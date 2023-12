Virág Barnabás: 100 bázispontos kamatcsökkentés is szóba került ma

A monetáris politikában továbbra is óvatos megközelítés indokolt annak ellenére is, hogy egyre több a jó hír. A geopolitikai feszültségek még velünk vannak és az esetleges energiapiaci sokkok esélye sem tűnt el teljesen - említi a kockázatokat az alelnök. A swappiacon tapasztalt nagyobb kilengések is óvatosságra inthetik a jegybankot - hangzik el.