Ez most a durva magyarországi járvány legnagyobb veszélye

A korábbi években nem volt példa ilyen mértékben tomboló járványra Magyarországon, mint ezekben a hetekben és napokban. A koronavírus legújabb változatai mostanra sokkal enyhébb lefolyásúvá váltak, így már nem tartjuk számon épp hányadik Covid-hullámban vagyunk és nehéz megkülönböztetni azt is, hogy a koronavírus mellett milyen betegségek érintik most tömegesen a magyarokat. Egy ilyen fertőzési hullámnak azonban vannak rövid távú negatív következményei is, a nagyarányú dolgozói kiesés, ami akár a gazdasági aktivitásra is rányomhatja a bélyegét. Ilyen esetekben az egyéni védekezés mellőzése csak olaj a tűzre.

Múlt héten sem csillapodott a járványhelyzet Magyarországon: a 49. héten tovább emelkedett az influenzaszerű tünetekkel, valamint az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók száma. 100 ezer lakosra vetítve mostanra már sokszorosan rosszabb a helyzet a járvány terjedése szempontjából, mint a korábbi szezonokban. Az elmúlt napok híráramlása alapján a helyzet nem javult idehaza, a fertőzések egyre többeket érintenek.

Figyelmeztetnek a szakemberek

A fenti számok és folyamatok fényében nem véletlen, hogy egyre több szakember szólal meg az ügyben. Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója lapunknak azt mondta, hogy "a Covid-19-et okozó SARS-CoV-2 beépült a rendszeresen visszatérő felsőlégúti vírusok sorába, ilyen értelemben semmi furcsa nincsen, hogy ismét erőteljesen emelkedik a koronavírus-esetek száma. A pécsi virológus szerint a növekvő betegszám fő oka, hogy a lakosság körében háttérbe szorult a megelőző magatartás. Már csak nagyon kevesen viselnek maszkot, kevésbé figyelnek az emberek a távolságtartásra és a kézhigiéniára, ez nagyon nagy probléma.

Békássy Szabolcs országos kollegiális vezető háziorvos eközben az InfoRádiónak úgy fogalmazott, hogy jelentős légúti járvány van Magyarországon, amelynek hátterében döntő többségében a koronavírus áll. Országosan hetente több százezer megbetegedéssel kell számolni. Rusvai Miklós virológus pedig azt nyilatkozta az ATV-nek, hogy későn indult az oltási kampány, a járvány fokozódni fog.

Ez a szerencsénk

A most tomboló járvány ugyanakkor már nem olyan, mint a Covid okozta korábbi, egészségileg is súlyos következménnyel járó járványok, a betegség lefolyása ugyanis már nem olyan súlyos, mint korábban. Ez a mostani, domináns variánsok tulajdonságából fakad, ezek ugyanis kisebb eséllyel okoznak súlyos lefolyást, végső esetben nagy számú halálozást (a védőoltások hatása pedig lényegesen csökkent idehaza is a vakcinák hatásosságának kifutása miatt). Jakab Ferenc is arra mutatott rá, hogy most keringő omikron-alvariánsok jellemzően csak enyhe, náthára hasonlító tüneteket okoznak.

Ezt támasztják alá a legfrissebb járványügyi statisztikák is: múlt héten 262 ezren fordultak orvoshoz akut légúti megbetegedéssel, közülük 252 főt vettek fel a kórházakba súlyos (ez egy ezreléknél is alacsonyabb arányszám), akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 27 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban.

Vagyis ez azt jelenti, hogy a betegség egyéni szinten sem annyira súlyos, mint korábban, és a kórházakban sem okoz rendkívüli leterheléseket. Van viszont gazdasági következménye, szinte biztosan.

Ettől függetlenül egy súlyos légúti járvány együtt járhat a halálozási statisztika felfutásával, ahogy ezt láttuk még a Covid-hullámok előtt egy-egy súlyosabb influenzajárvány következtében. Ezért a későbbiekben érdemes majd követni a többlethalálozási statisztikát, ezekről külön elemzéssel fogunk érkezni, amikor az adatok elérhetővé válnak.

A pécsi virológus pedig arra is figyelmeztetett, hogy fennáll a veszélye annak, hogy kialakul a jelenleginél súlyosabb megbetegedést okozó variáns.

Ez viszont nem kedvező

Jakab Ferenc arra is felhívta a figyelmet, hogy miért kellene törekedni a vírus terjedésének lassítására, vagyis a védekezésre egyéni és intézményi szinteken (maszkviselés elrendelése egészségügyi intézményekben, ám eddig ez csak szórványosan jellemző; az idősotthonokra való különös odafigyelés; egyéni szinten maszkhordás, kézfertőtlenítés, távolságtartás, otthoni munkavégzés, a közösségek elkerülése betegen). Az egyre több fertőzött a kisebb közösségekben körbefertőzést okoz, a dolgozók megbetegednek, a vállalatok normális működése ellehetetlenül.

„A kieső munkaórákkal ez a járvány nem csak az egyes munkahelyeken, de

nemzetgazdasági szinten is nagyon komoly gazdasági károkat okozhat

– emelte ki Jakab Ferenc.

Ezzel a problémával korábban többször is foglalkozott elemzéseiben a Portfolio.

A mostani számok szerint hetente közel 300 ezer ember betegszik meg a légúti fertőzések következtében. Egy ilyen gyors felfutású járványhullámban ezért az az igazi veszély, hogy egyszerre sokan betegednek meg, egyszerre sok ember esik ki a munkából, egyre többen fognak hiányozni az iskolákból is (tanárok és diákok egyaránt).

Fontos azt is megemlíteni, hogy egy ilyen járványhullámban, annak is leginkább a csúcsán, több okból is kieshet a munkavállaló az állásából átmenetileg: a betegség miatt (még akkor is ha nem súlyos, de otthon kell lábadoznia), vagy ha a gyereke megbetegedik, vagy ha - legrosszabb esetben - egész egyszerűen nem tud eljutni a munkahelyére a közlekedés hiányosságai miatt, mert például a tömegközlekedésben túl sok sofőr esik ki. Ez utóbbi jelenség jól rámutat arra, hogy egy esetleges súlyos járványhelyzet a kritikus infrastruktúrákat is kikezdheti az országban, vagyis a gazdaság működtetésének alapja bomolhat meg.

Ez a folyamat könnyedén egy hólabda effektussá válhat a magyar gazdaságban és a magas fertőzöttség és betegségszám miatt megbénuló bizonyos vállalatok és szektorok további nehézségeket okozhatnak más vállalatok és szektorok számára. Kritikus infrastruktúra alatt lehet érteni az egészségügyi dolgozókat is, ezért az ő esetükben (főleg annak fényében, hogy már eleve hatalmas humánerőforrás-hiány van a szektorban) kifejezetten fontos lenne a védekezés, akár egy célzott oltási kampány kommunikációja. De a krónikus betegek, idősek esetében is időszerű lenne egy oltási kampány látványos levezénylése.

Egy 2022-es nyilatkozatában Oroszi Beatrix epidemiológus azt emelte ki, hogy a dolgozók magas hiányzási arányszáma problémát okozhat a kritikus infrastruktúrában, az oktatásban, a tűzoltóknál, a rendőrségnél és még sorolhatnánk. Az egészségügy pedig erre sokkal érzékenyebb, hiszen ott nem kell 10 százalékos hiányzási arány, elég 3-4 százalék ahhoz, hogy fennakadások legyenek az ellátásban.

Összességében elmondhatjuk, hogy

a járványszezon kiszámítható megérkezése ellenére az egyének, a közösségek és a hivatalos szervek is hátradőltek, pedig az idei durva járványhullám is azt mutatja, hogy a Covid-19 egyáltalán nem vonult el, csak átalakult. Az óvatosság és megelőzés hiánya pedig csak olaj a tűzre.

Oroszi Beatrix azt is mondta korábban, hogy ideje lenne elfogadni azt a tényt, hogy meg kell tanulnunk végre együtt élni ezzel a vírussal. A mostani folyamatok alapján a magyarok sajátosan "tanultak meg együtt élni" ezzel a betegséggel: az egyéni védekezési intézkedéseket mellőzik, és úgy tűnik, a rendkívül rossz Covid-tapasztalatok ellenére hosszú távon nem lettek egészségtudatosabbak.

Korábban ebben a cikkünkben írtunk arról, hogy mit tehetnek az egyének és a vállalatok a járványhelyzet látványos romlása idején.

