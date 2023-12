Egyre több hajótársaság kerüli el a Vörös-tengert, ebből még az egész világot érintő baj is lehet

Portfolio 2023. december 21. 19:33

A Hapag-Lloyd és az OOCL hajózási társaságok is elkerülik a Vörös-tengert a jemeni húszi csoport támadásai miatt, ami megzavarja a globális kereskedelmet– írja a Reuters. Korábban a Maersk is hasonló lépést jelentette be.