MNB: sikeres dezinflációs időszakban vagyunk

Megjelent a Magyar Nemzeti Bank decemberi inflációs jelentése. Az már kedden kiderült , hogy a jegybank az infláció tekintetében szeptember óta optimistábbá, a növekedést illetően pedig óvatosabbá vált. A jelentés mai bemutatóján részletesebben is kiderült, milyen gazdasági folyamatokat jósolnak az MNB szakértői.

A friss prognózisban értelemszerűen szűkültek az idei évre vonatkozó előrejelzési sávok, hiszen már nagyon sok tényadat áll rendelkezésre. Az inflációt és a GDP-növekedést is a korábbi előrejelzési sáv aljára várja az MNB, vagyis mindkét friss prognózist lefelé mozdította szeptemberhez képest. Ez azt is jelenti, hogy már a jegybank is recessziót (0,5% körüli visszaesést) vár az idénre, illetve 17,6-17,7 százalékos éves átlagos inflációt.

A jegybank a jövő évi GDP-növekedési prognózisát is kissé lejjebb (2,5-3,5%), a 2025-öst viszont ugyanilyen mértékben feljebb (3,5-4,5%) módosította. A jövő évi inflációval kapcsolatban kissé derűlátóbb lett az MNB, az előrejelzési sáv felső szélét 6%-ról 5,5%-ra húzta le (4,0-5,5%).

A mai sajtótájékoztatón Balatoni András, az MNB igazgatója elmondta, az év végétől a hazai áremelkedési ütem belesimul a régió átlagába, megszűnik a magyar kiugró infláció. A magyar dezinfláció a terméke széles körére jellemző, és a külső dezinflációs környezet is támogatja. Az év végén akár 5-össel kezdődhet a fogyasztói árindex (vagyis 6% alá eshet).

A hazai inflációs trend a sikeresen dezinfláló országok mintáihoz áll közel:

A gazdasági aktivitás jövőre folyamatosan erősödik majd, elsősorban a belső kereslet fokozatos élénkülése következtében.

A reálgazdasági kilátásokat illetően Balatoni felhívta a figyelmet, hogy bár a GDP-arányos beruházási mutatónk magas, ennek fő oka már inkább a beruházások intenzív drágulása, a volumenváltozás alapján inkább az uniós középmezőnyben vagyunk. (Erről részletesebben a Portfolio is írt.) A beruházások esésében jelentős szerepet játszik az állami beruházások régiós szintre való visszasüllyedése.

A fogyasztásban fontos szerepet játszik a háztartási óvatosság. A lakosság megtakarítási rátája magas, a fogyasztás visszafogott, az MNB arra számít, hogy a bizalom csak lassan, fokozatosan javul. (A reálbérek szintjének alakulásáról itt írtunk. A mai béradatról pedig itt.) A reálbérek szintje jelentősen visszaesett:

A gazdaság a fentiek ellenére fokozatosan élénkül, ez a még nem ismert negyedik negyedéves GDP-ben is várhatóan megjelenik, ezt mutatják a részadatok:

A magyar gazdaság fontos jellemzője a gyors külsőegyensúly-javulás. A finanszírozási képesség elsősorban az energiaárak esése miatt jelentősen javul, a folyamat lassabb tempóban a következő időszakban is folytatódik.

A részletes előrejelzés pikantériája a jegybank költségvetési előrejelzése. Az idei évre a kormány 5,2%-os GDP-arányos hiánytervéhez képest az MNB 5,2-6%-os sávot adott meg. Tekintettel, hogy 11 hónap hiányadata már ismert, az extrém széles sáv inkább udvariassági gesztus, az MNB feltehetően inkább a megemelt hiánycél elvétést feltételezi.

