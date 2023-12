Érdemes még karácsony előtt tankolni, idei mélypont körülről ugrik a benzinár

Portfolio 2023. december 22. 11:08

Érdemes még karácsony előtt tankolni, mert idei mélypont körül jár még a benzinár, és a két ünnep között egyébként is megugrik a forgalom, ami akár a várakozási időt is megnövelheti a kutakon, aztán január 1-től a jövedéki adóemelés miatt egyébként is lesz egy 41,3 forintos drágulás – derül ki a Mol tájékoztató leveléből és a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárának nyilatkozatából.