Most akkor hol lehet vásárolni december 24-én?

Idén év végén forró téma lett a kiskereskedelemben a december 24-i nyitva tartás kérdése, miután szakszervezetek tárgyalásokat kezdeményeztek a nagy láncokkal és a politika is felült erre a vonatra. Az eredmény az lett, hogy a legtöbb lánc nem nyit ki karácsonykor még délelőtt sem, de akadnak kivételek. Nem nehéz megjósolni, hogy anyagilag utóbbiak járnak majd jól.

A karácsonyi boltzárral kapcsolatban egy jobbikos képviselőnek már korábban volt egy felvetése. Balassa Péter szerint nem valós érv, hogy a munkaszüneti napok számának növelése gyengítené a gazdaságot, a versenyképességet. Szerinte december 24-én ugyan a kereskedelemből folyik be a legtöbb bevétel, az emberek azonban más napokra is be tudják ütemezni a vásárlásaikat.

Ezt a javaslatot a parlament fideszes többsége leszavazta.

Bubenkó Csaba, az Egyenlő.hu szakszervezet elnöke azt mondta az InfoRádiónak, hogy jelenleg körülbelül 250 ezer ember dolgozik a kiskereskedelemben és az élelmiszer-kereskedelemben, ők és családjaik a kezdeményezés érintettjei. Felhívta a figyelmet arra, hogy sok más munkakörrel ellentétben a kereskedelemben dolgozók nem pihenhetnek a hosszú hétvégéken sem, gyakorlatilag egész évben nyitva vannak a boltok, így az érintett munkavállalók megérdemelnék azt, hogy december 24-én ne kelljen munkába állniuk.

Az első fecske a Lidl volt, amely már november 10-én bejelentette, hogy mind a 200 üzlete zárva tart, de cserébe 23-án hosszabbított nyitva tartással várja a vásárlókat.

Pár nappal később a Rossmann is azt közölte, hogy a drogériái nem nyitnak ki karácsonykor, ez mintegy 200 üzletet érint.

A Penny november 22-én jelentette be, hogy 230 üzletét bezárja, cserébe ők is hosszított nyitvatartást vezetnek be nem csak 23-án, de ma, vagyis 22-én is.

A Spar december 24-én - az Interspar hipermarketeket és egyes bevásárlóközpontokban lévő Spar és City Spar szupermarketeket kivéve - zárva tartja saját üzemeltetésű üzleteinek jelentős részét. Az Interspar hipermarketek, valamint egyes bevásárlóközpontokban lévő Spar és City Spar szupermarketek nyitva lesznek december 24-én déli 12 óráig. Azok az alkalmazottak, akik ezen a napon dolgozni fognak, 100%-os túlóra pótlékban részesülnek.

Itt lehet 12 óráig élelmiszert vásárolni

Az Aldi december 8-án dobta le a bombát, ugyanis bejelentette, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén december 24-én is, országosan egységesen 12 óráig nyitva tartja valamennyi áruházát, ahová friss áru is érkezik.

Ugyancsak nyitva tart az Auchan, a cég szerint a jogszabály 14 óráig engedné számukra a nyitva tartást, de a dolgozók érdekében 12 órakor bezárnak. A nyitások időpontja 6:00 vagy 7:00 óra lesz az áruházaktól függően.

Hasonlóan jár el a Tesco is: az évek óta megszokott rövidített nyitva tartással várja a vásárlókat december 24-én déli 12 óráig. A Tesco szerint a vásárlók igénylik az utolsó pillanatos bevásárlás lehetőségét, különös tekintettel azok, akik december 23-án hosszabbított munkaidőben dolgoznak.

Több bútoráruház is zárva lesz

A Jysk egy jelentős, 20 százalékos fizetésemeléssel együtt adta közre a hírt, hogy december 22-én és 23-án lesz nyitva, majd pedig 27-én. Ez a döntés azonban a lakberendezési cégnél nem új, ők már az elmúlt 6 évben is zárva voltak 24-én.

A Diego is zárva lesz, nem csak 24-én, de Szilveszter napján is, erről határoztak az üzleteket üzemeltető franchise partnerek.

A Magyar Hang írta meg, hogy az OBI és az XXXLutz is zárva marad szenteste napján

Aki könyvet venne karácsonyra, az a Libri-üzletekben ezt december 24-én már nem teheti meg, ugyanis a budapestiek mellett az összes vidéki áruházát zárva tartja a könyvkereskedő.

Túrafelszerelésért sem érdemes menni december 24-én, ugyanis a Mountex is zárva tart.

Patikák, posták

Az ünnepi időszakban változik a gyógyszertárak nyitva tartása is - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). A vasárnapokon és ünnepnapokon is nyitva lévő gyógyszertárak december 24-én csak déli 12 óráig fogják biztosítani az ellátást, és az ügyeletes gyógyszertárak szenteste is nyitva lesznek majd.

December 23-ig a posták normál munkarend szerint tartanak nyitva. 24-én a postapartnerek a vasárnapi napra meghatározott nyitvatartás szerint, legfeljebb 12 óráig biztosítják a szolgáltatást.

December 25-26-án valamennyi postai szolgáltatóhely zárva tart. December 27-30. között, azaz szerdától szombatig, normál munkarend szerint tartanak nyitva a postai szolgáltatóhelyek. December 31. vasárnap – vasárnapi munkarendben az erre a napra meghatározott nyitvatartás szerint, legfeljebb 12 óráig biztosítják a szolgáltatást. 2024. január 1-én valamennyi postai szolgáltatóhely zárva tart.

