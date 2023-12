Indul az argentin sokkterápia: minden állami vállalatot eladna az elnök

Argentínai elnök, Javier Milei a napokban írta alá a gazdasági reformokat tartalmazó rendelkezését, mely többek között megszünteti az exportkorlátozásokat és egy sor deregulációs intézkedést tartalmaz.

A magát libertáriánusnak valló argentin elnök, Javier Milei által hozott, gazdasági reformokat tartalmazó elnöi rendelettel a cél az országot jelenleg sújtó súlyos gazdasági válság kezelése.

Milei egy televíziós beszédében a Reuters hírügynökség szerint kijelentette, hogy ez csupán a tervének kezdeti szakasza. Végső célja, hogy visszaállítsa az egyének szabadságát és autonómiáját, és megkezdje a gazdasági növekedést akadályozó rengeteg szabályozás lebontását.

A reformcsomag az állami tulajdonú vállalatok privatizációjára vonatkozó terveket is tartalmaz. Milei azonban nem részletezte, hogy mely vállalatokat érintené ez a változás. Korábbi nyilatkozataiban Milei támogatását fejezte ki az YPF állami olajvállalat privatizációja mellett.

A liberális vezető a Bloomberg korábbi beszámolója szerint szerda esti televíziós beszédében sorolta fel tervének első 30 pontját, hozzátéve, hogy ezek egy szélesebb, több mint 300 intézkedést tartalmazó csomag részét képezik. "Sürgősségi rendeletet írok alá, amely elindítja a gazdasági dereguláció folyamatát, amelyre Argentínának oly nagy szüksége van" - mondta Milei a Buenos Aires-i elnöki palotából elmondott beszédében, amelyet teljes kabinetje kíséretében tartott. A hírügynökség arra is kitér, hogy az új reformintézkedések egy héttel azok után érkeztek, hogy Luis Caputo gazdasági miniszter mély költségvetési megszorításokat és a peso 54%-os leértékelését jelentette be. A Bloomberg felsorolta azokat az intézkedéseket is, amelyekkel az új elnök nekilát a gazdaság rendebetételének:

Az összes állami tulajdonú vállalat privatizációjának előkészítése.

Aerolineas Argentinas légitársaság részvényeinek átadása magántársaságoknak.

A műholdas internetszolgáltatások deregulációja, hogy a SpaceX Starlinkje működhessen Argentínában.

Az idegenforgalmi ügynökségek monopóliumának megszüntetése az ágazat deregulációja érdekében.

A jelenlegi bérleti díjtörvény hatályon kívül helyezése, amely korlátozta az ingatlanok esetében az áremelkedést.

A jelenlegi földtörvény hatályon kívül helyezése a befektetések ösztönzése érdekében, ugyanis a jelenlegi szabályok korlátozzák a külföldiek földvásárlását.

A jelenlegi ellátási törvény eltörlése, amely lehetővé teszi a kormány számára, hogy a magánvállalatok árucikkeire és szolgáltatásaira vonatkozó minimális és maximális árakat és haszonkulcsokat állapítson meg.

A gazdasági minisztérium ármegfigyelő központjának megszüntetése a "vállalatok üldözésének elkerülése érdekében".

Az intézkedések kidolgozásában Federico Sturzenegger korábbi jegybankelnök vett részt aktívan.

Sokkterápia

A december 10-i beiktatása óta Milei elkötelezte magát a gazdaság "sokkterápiájának" végrehajtása mellett. Ez drasztikus kiadáscsökkentéseket jelent, amelyek célja a három számjegyű infláció megfékezése. Az egykori televíziós kommentátor a közvélemény elégedetlenségét kihasználva és az elhúzódó gazdasági visszaesés megfordítását ígérve nyerte el az elnökséget. Argentína gazdasági problémáit a korrupt elitnek tulajdonítja.

Milei kormánya több mint 50%-kal leértékelte a helyi pesót. Azt is bejelentették, hogy tervezik a gabonaexportra kivetett adók növelését, ami a feldolgozott szójabab, kukorica és búza globális ellátásának jelentős forrása. Az adóemelés célja, hogy bevételt termeljen, és így más adókat csökkenteni lehessen.

Ez a lépés azonban meglepetést és kritikát váltott ki a múlt héten a mezőgazdasági érdekképviseletek részéről, akik szerint ez negatív hatással lesz az ágazatukra. A gabonaexport a központi bank devizatartalékainak szempontjából is létfontosságú, mivel az import finanszírozásához és az adósságok visszafizetéséhez egyaránt szükséges.

Szerdán több ezren tüntettek Buenos Aires utcáin a kormány megszorító intézkedései ellen. A tüntetésen a munkanélküliek és a szegénységben élők nagyobb támogatását szorgalmazó képviselők vezették a demonstrációt. A hírügynökég felirézi: Argentína szegénységi rátája az idei év első felében meghaladta a 40%-ot.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Luciano Gonzalez