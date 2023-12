Kiderült, mit gondolnak a magyarok a szélenergiáról

Egy nemzetközi kutatás szerint a magyarok az európai átlagnál is jobban állnak a zöldenergiára való átállás folyamatához, ezen belül a naperőművekhez és a szélerőmű-parkokhoz is, és ez igaz arra az esetre is, ha a lakóhelyük/nyaralójuk közelében létesítendő megújulós erőműről van szó. Az arra a kérdésre adott válaszok ugyanakkor árnyalják az eredményeket, hogy milyen távolságban lévő napelem- és szélfarm számít szerintünk az otthonunkhoz közelinek.

Általánosan pozitív a zöldenergiára való átállással kapcsolatos hozzáállás Európában; a dán Norstat közvélemény-kutató intézet novemberben 26 európai országban, köztük Magyarországon végzett felmérése szerint a polgárok átlagosan 66%-a kedvezően ítéli meg a folyamatot. Az országonként körülbelül 1000-es mintákon végzett reprezentatív kutatás alapján a szél- és napelemfarmokhoz való hozzáállás egyaránt pozitív, és több európai pozitívabban viszonyul a napelemparkokhoz, mint a szélerőművekhez.

A kutatás azt is megerősíti ugyanakkor, hogy saját otthonuk/nyaralójuk közelében kevesebben szeretnének szél- és naperőműparkot, azzal együtt, hogy pozitívan viszonyulnak ezekhez az energiaforrásokhoz. A két fő megújuló technológia megítélése e szempontból nem teljesen egyezik meg, mivel az otthona közelében lévő napelemparkokkal kapcsolatban több európai pozitívabb, mint a szélerőművekkel kapcsolatban.

Országonként ugyanakkor jelentős eltérések mutatkoznak a tekintetben, hogy a válaszadók szerint mekkora távolság számít közelinek a szélerőmű- és napelemparkok otthonuktól való távolságát illetően. Elhanyagolható mértékben ugyan, de a szélerőműparkok esetében a naperőművekhez képest kisebb az a távolság, ami már közelinek számít a kutatásban részt vevők szerint.

A közvélemény-kutatásból a megújuló energia magyarországi megítélésére nézve is érdekes dolgok derültek ki, annál is inkább, mivel az ebben szereplő témák legalábbis egy részéről itthon korábban nem készült felmérés, vagy ha igen, az eredmények nem kerültek nyilvánosságra.

A magyarok az átlagnál is kedvezőbben ítélik meg a zöldenergiára való átállást

A zöldenergia-átmenetet Magyarországon a megkérdezettek 71%-a tartja pozitívnak (42%) vagy nagyon pozitívnak (29%), ami meghaladja a 26 vizsgált ország 66%-os átlagát, és a 7. legmagasabb arány. A "negatív" vagy "nagyon negatív" választ mindösszesen 3% jelölte meg az itthoni megkérdezettek közül, ami Horvátországgal holtversenyben a legalacsonyabb aránynak számít.

A preferenciák kézzelfogható kapacitásokban történő gyakorlati érvényesülését földrajzi adottságok, politikai és egyéb tényezők is befolyásolják, így közvetlen összefüggés nyilvánvalóan nem vonható a közvélemény és a konkrét energiamix között. Szerencsés esetben azonban a kettő nem is teljesen független egymástól, így azt azért érdemes megemlíteni, hogy a megújuló energiával kapcsolatos kormányzati célszámok és a megújulók hazai részaránya az Európai Unióban a legalacsonyabbak között van, még a magyar naperőmű-kapacitás nemzetközi összevetésben is jelentősnek számító bővülésével együtt is.

Szélerőmű-parkok

A kutatásban külön vizsgálták a szélfarmok és a napelemparkok megítélését is. Ami a szélerőműparkokat illeti, a 26 ország válaszadóinak összességében 65%-a pozitívan vagy nagyon pozitívan ítéli meg ezeket.

Érdekesség, hogy a megkérdezett magyarok ennél is nagyobb része, több mint kétharmaduk, 67%-uk nyilatkozott kedvezően a szélfarmokról (pozitív: 41%, nagyon pozitív: 26%). Ezzel párhuzamosan a szélerőműparkokhoz negatívan/nagyon negatívan hozzáálló válaszadók aránya (4%) a legalacsonyabbak között van a felmérésben szereplő országok között.

Még érdekesebb talán a felmérésnek azon eredményei, amelyek azt mutatják be, hogy hogyan viszonyulnak a válaszadók egy, a lakóhelyükhez/nyaralójukhoz közeli szélfarm létesítésére vonatkozó esetleges döntéshez. E szerint a 26 ország átlagában a pozitív válaszok aránya jóval alacsonyabb (40%), mint a szélerőműparkok általános megítélésének ügyében, de a válaszadóknak így is nagyobb része áll hozzá pozitívan/nagyon pozitívan (29, ill. 11%) a közelinek ítélt turbinák kérdéséhez, mint az ezeket negatívan/nagyon negatívan megítélő polgárok (15, ill. 10%), de magas a kérdésben semleges attitűddel rendelkezők aránya is (30%).

A felmérésben megkérdezett magyar polgárok az átlagnál jóval kedvezőbben ítélik meg a lakóhelyükhöz közeli szélfarmokat,

és összességében 50%-uk áll hozzá pozitívan a kérdéshez (pozitív: 36%, nagyon pozitív: 14%), míg a negatív/nagyon negatív (7, ill. 4%) attitűdről tanúskodó válaszok aránya nálunk az egyik legalacsonyabb a kutatásban szereplő országok közül.

A válaszokat összesítésével kapott eredmény szerint a 26 ország közül holtversenyben

nálunk a 2. legjobb a lakóhelyhez közeli szélfarmokkal kapcsolatos attitűd.

A kutatásban arról is megkérdezték a válaszadókat, hogy számukra mekkora távolság nem számít még közelinek, ha a szélerőműparkok lakóhelyükhöz viszonyított elhelyezkedéséről van szó. E tekintetben a magyar válaszadók az átlagnál valamivel nagyobb távolságot tartanak még nem közelinek: 17%-uk 500 méterben, 21%-uk 1 kilométerben, 30%-uk 5 kilométerben, 17%-uk 30 kilométerben, 5%-uk pedig több mint 30 kilométerben határozta meg azt, az otthonától mért távolságot, amelyben szerinte egy szélfarm még éppen nem számít közelinek.

Az erre a kérdésre adott válaszok tehát némileg árnyalják az előbbieket, figyelembe véve azt is, hogy a kormány a beépítésre szánt terület határától számított jelenlegi, valószínűleg világrekordnak számító 12 kilométeres védőtávolságot - vagyis amely zónán belül nem telepíthető szélerőmű - 700 méterre kívánja csökkenteni az európai gyakorlathoz igazodva. A vonatkozó rendelettervezetetről december 15-én indított társadalmi egyeztetést a kormány, december 21-i határidővel.

Európa-szerte egyébként általában három fő okot jelöltek meg a válaszadók, amiért negatívan viszonyulnak az otthonukhoz közeli szélerőművekhez:

zajszennyezést okozhatnak, hatással vannak a természetre és az élővilágra, valamint alvászavart okozhatnak,

de a kilátás elrontása, az ingatlan értékének csökkentése, az egészségi hatások, az árnyékolás, a szennyezés és az alacsony kihasználtság (gyakran nem forognak) szintén említésre került az ellenérvek között, ahogyan az is, hogy már elegendő szélturbina van.

A kutatás szerint a három fő okot a magyar válaszadók az átlagnál ritkábban említették, ahogy a szélkerekek kilátást rontó hatását is, ami annak tükrében érdekes, hogy itthon a szélfarmokkal szemben a kormányzati szereplők részéről leggyakrabban a tájképvédelmi érv hangzik el. A felmérés átlagánál szintén jóval kevesebb magyar válaszadó mondta azt, hogy azért ellenzi, hogy szélerőmű közelében éljen, mert már van belőlük elég. Ez nem meglepő annak fényében, hogy a vizsgált országok közül Magyarországon az egyik legkisebb a telepített szélerőmű-kapacitás.

Ugyanakkor az átlagnak nagyjából megfelelő arányban jelölték be a magyar válaszadók azt az opciót, mely szerint azért nem szeretnének szélfarm közelében élni, mert az csökkenti az ingatlan értékét. Hasonló a helyzet a feltételezett egészségi következmények mint ellenérv említésével. Az átlagost valamivel meghaladó említési arányt ért el az ellenérvek között az, hogy a turbinák árnyékot vetnek az ingatlanra, ahogyan a nem részletezett feltételezett szennyező hatás és a kerekek gyakori mozdulatlansága is.

Naperőművek

A felmérésben szereplő 26 ország válaszadóinak átlagosan 72%-a pozitívan vagy egyenesen nagyon pozitívan áll a napelemparkokhoz. A magyar válaszadók hozzáállása a zöldenergia-átmenet és a szélfarmok megítéléséhez hasonlóan a nagy naperőművekhez is kedvezőbb, mint az átlag (pozitív: 44%, nagyon pozitív 30%), míg a negatív/nagyon negatív attitűdöt jelző válaszok aránya a legalacsonyabbak között szerepel (3%).

Az összesített eredmény szerint az európaiak a közelükben létesítendő napelemparkokhoz kedvezőbben viszonyulnak, mint a szélfarmokhoz, ami a messziről látható turbinatornyok magasságára tekintettel érthető is. A 26 országban született válaszok alapján a polgárok 54%-a pozitívan vagy nagyon pozitívan áll hozzá ahhoz az eshetőséghez, hogy otthona közelében naperőmű létesülhet, míg negatív és nagyon negatív attitűdöt e tekintetben mindösszesen a válaszadók átlagosan 14%-a tanúsított.

Magyarországon a megítélés e szempontból is pozitívabb a kutatási átlagnál, ugyanis az itthoni válaszadók összesen 61%-a pozitívan (41%) vagy nagyon pozitívan (20%) viszonyul ahhoz a lehetőséghez, hogy az otthona közelében épülő napelemparkról születik döntés.

A válaszadókat a szélerőműparkok esetéhez hasonlóan arról is megkérdezték, hogy számukra mekkora távolság nem számít még közelinek, ha a naperőművek otthonukhoz viszonyított elhelyezkedéséről van szó. E tekintetben a magyar válaszadók - a szélkerekek témakörében adott válaszokhoz hasonlóan - az átlagnál némileg nagyobb távolságot tartanak még nem közelinek: 26%-uk 500 méterben, 20%-uk 1 kilométerben, 27%-uk 5 kilométerben, 14%-uk 30 kilométerben, 4%-uk pedig több mint 30 kilométerben határozta meg azt, az otthonától mért távolságot, amilyen messzeségben szerinte egy naperőmű még nem számít közelinek.

A 26 európai ország válaszadói leggyakrabban

a természetre és a vadvilágra gyakorolt hatásukat, a zavaró vakító és tükröző hatást, valamint a kilátás negatív befolyásolását

említették ellenérvéként, amikor az volt a kérdés, hogy milyen okból ellenzi, hogy napelempark közelében éljen.

A közelben létesítendő esetleges szélfarmok megítéléséhez hasonlóan a magyar válaszadók e témában is az átlagnál kevesebbszer említették a három fő ellenérvet. Az átlagnál gyakrabban hivatkoztak viszont az ingatlan értékét csökkentő hatásra, a bővebben nem kifejtett feltételezett egészségi következményekre, a szennyezésre és az alvást megzavaró hatásra (!), míg a "van már elég napelem" ellenérv megközelítőleg a kutatási átlagnak megfelelő említést kapott itthon is.

A technológia helyi alacsony fokú elterjedtségének megfelelően a magyar válaszadók viszonylag kis arányban élnek - vagy rendelkeznek nyaralóval - szélfarm közelében (5%), míg - szintén a valós penetrációt tükrözve - a felmérés eredményei alapján minden vizsgált minta közül a magyarországi válaszadók élnek, vagy rendelkeznek nyaralóval legnagyobb arányban szolárpark közelében (12%).

Magyar szélerőmű-kapacitás cél: 0 helyett 1 GW, de lehetne 16 GW is



Míg a napelemparkok magas magyarországi társadalmi elfogadottságát és kedvező megítélését jelző kutatási eredmény a jelentős hazai kapacitás, illetve a kis, háztartási méretű napelemes rendszerek népszerűsége miatt nem túlságosan meglepő, addig a szélerőműparkokkal - különösen a lakóhely közelében esetlegesen létesítendő szélfarmokkal - kapcsolatos, átlag fölötti pozitív attitűd már érdekesebbnek mondható. Különösen annak tükrében, hogy Magyarországon a kormányzati szándéknak megfelelően több mint egy évtizede nem épült szélerőmű, és 2029-ig várhatóan nem is fog, legalábbis Lantos Csaba energiaügyi miniszter megszólalásai, illetve az általa is hivatkozott hálózati csatlakozási kapacitáshiány alapján.



A felülvizsgált Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) a jelenleg mintegy 323 megawattnyi (MW) szélerőmű-kapacitás megháromszorozásával számol 2030-ra, összhangban az Európai Bizottság felé a helyreállítási alap forrásaihoz való hozzáférés érdekében tett vállalásokkal. A NEKT első verziójának tervezete egyébként még 0 MW szélerőmű-kapacitást vetített előre 2030-ra, ami a véglegesített 2019-2020-as első verzióban a jelenlegi kapacitásnak megfelelő célértékre emelkedett, mielőtt az idei felülvizsgálat eredményeképpen mintegy 1 GW-ra nőtt a 2030-as - még nem véglegesített - célérték. Szakmai tanulmányok szerint ugyanakkor a 2030-ig itthon gazdaságosan telepíthető kapacitás ennek a többszöröse, a REKK minap ismertetett kutatási eredménye szerint akár 16 GW is lehet, amelynek már a részleges kiaknázása is jelentősen elősegítené Magyarország energiaszuverenitásának növelését az egyéb kedvező hatásokon túl.



A tervekkel kapcsolatban Lantos Csaba novemberben egyebek mellett jelezte: ahhoz, hogy valahol szélkereket lehessen telepíteni, a helyi közösségeknek is meg kell ezt engednie, illetve lesz beleszólása a dologba a megyei szintnek is, országos szinten pedig az építősügyi törvényben lesz egy korlát, hogy külterületen 40 méter lehet az építési magasság. Megismételte: „azt semmiképpen nem akarjuk, hogy szélkerék erdők legyenek, de abban nincs kivetni való, hogy egy ipari vállalatnál legyen szélkerék”.

