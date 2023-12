Drága európai ország lettünk, nem csoda, hogy nem vásárolunk

A Magyar Nemzeti Bank a legfrissebb előrejelzésében visszafogta a jövő évre vonatkozó növekedési várakozásait. Értékelésében azt is jelezte , hogy várakozása szerint a lakossági fogyasztás az idei visszaesés után lassabban áll helyre. A jegybank az inflációs jelentésében külön részben magyarázza meg, hogy miért várja a háztartások költekezési szándékának visszafogott ütemű élénkülését.

A magas szintre emelkedő infláció következtében az árszint nemzetközi összevetésben is jelentősen megemelkedett, és emiatt elhúzódhat a fogyasztás helyreállása. Az infláció egyszámjegyű tartományba érésével párhuzamosan a reálbérek újra emelkednek, azonban a lakossági fogyasztás tartós bővüléséhez elengedhetetlen az árstabilitás, a megtakarítások helyreállítása és a fogyasztói bizalom erősödése, hosszú távon pedig a bérek termelékenységgel összhangban történő növekedése - foglalja össze megállapításait az MNB.

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az erőteljes dezinfláció ellenére a fogyasztás helyreállása elhúzódó folyamat lehet.

A balti országok hazánkat 4-5 hónappal megelőzve érték el az inflációs csúcsot, ami mindhárom ország esetében 20 százalék fölött volt. A dezinfláció üteme is hasonlóságot mutat a hazaival. Észtországban 20,9 százalékponttal, Lettországban és Litvániában pedig 18,4 százalékponttal csökkent az infláció a tetőzést követő egy év alatt. Az infláció csökkenésével párhuzamosan a reálbérek dinamikája fokozatosan javult, Lettországban 2023 második negyedévben, a többi balti országban és hazánkban pedig a harmadik negyedév egy részében már pozitív volt. Ugyanakkor a fogyasztás helyreállása egyelőre nem indult meg egyik megfigyelt országban sem. 2023 harmadik negyedévében Észtországban 1,8 százalékkal, Lettországban 1,1 százalékkal, Litvániában pedig 2,3 százalékkal mérséklődött a háztartások fogyasztási kiadása éves alapon.

Az inflációs kiugrás miatt magas szintre emelkedő árszint beárnyékolja a hazai fogyasztás növekedésének újraindulását. A magyar infláció – jelentős emelkedését követően – idén januárban 25,7 százalékon tetőzött. Az árak nagymértékű emelkedése erodálta a háztartások jövedelmének vásárlóerejét, amivel összhangban a lakossági fogyasztási kiadások emelkedése 2022 közepétől lassult, majd 2023 első félévében már 4,1 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest. Az infláció a januári csúcsról októberre egyszámjegyűre mérséklődött, azonban az árak szintje továbbra is magasan ragadt, átlagosan 36,3 százalékkal nagyobb, mint 2021 júniusában.

A magyar háztartások az elmúlt két év magasabb inflációja következtében már sok alapvető fogyasztási cikkért az európai átlagnak megfelelő árat fizetnek.

Az élelmiszerek és üzemanyagok ára is lényegében már megegyezik az uniós átlaggal, annak 96 százaléka, miközben 2019-ben még 85 százaléka volt. Csehországban, Lengyelországban és Romániában az élelmiszerek és üzemanyagok ára is alacsonyabb, mint hazánkban.

Az inflációs sokk hatására a bérek reálértéke 2,5, a nettó pénzügyi vagyon reálértéke 3 évvel ezelőtti szintre esett vissza. 2023 első félévében átlagosan 23,6 százalékkal nőttek a fogyasztói árak, aminek következtében 8,1 százalékkal csökkentek a reálbérek éves alapon, és a lakosság rendelkezésre álló jövedelme reálértéken 3,6 százalékkal mérséklődött.

A fogyasztói bizalom továbbra is alacsony, és ez tükröződik a megtakarítások emelkedésében, illetve a lassuló lakossági hitelezésben is. A pénzügyi vagyonuk reálértékének helyreállítása érdekében a háztartások 2022 vége óta jelentősen megnövelték folyó megtakarításaikat, ami szintén visszafogta a fogyasztást. Emellett a lakossági hitelállomány növekedési ütemének lassulása Európa-szerte általános jelenség, a bizonytalan gazdasági kilátások visszavetik a hitelezést. Az ESI fogyasztói bizalmi indexe továbbra is a 2020-as, koronavírus-járvánnyal sújtott évben látott szinteket idézi, mivel a mutató 2023. novemberben -29,8 ponton állt. A fogyasztói bizalmi index korrekciója az infláció tetőzésével párhuzamosan megindult, azonban a gyors dezinfláció ellenére az elmúlt hónapokban lelassult a lakossági bizalom javulása, és az index a -35 és -30 pont között ingadozott. A bizalmi index trendje alapján a fogyasztói bizalom csak lassú javulást mutat, ami előretekintve fékezheti a fogyasztás helyreállását - írja a Magyar Nemzeti Bank.

Címlapkép forrása: Getty Images