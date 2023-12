Minek kell történnie ahhoz, hogy a magyar gazdaság jobban teljesítsen a vártnál? Íme a közgazdászok válasza

A vártnál nagyobb mértékben élénkülhet a fogyasztás, az EU-val történő kiegyezés után gyorsan lehívhatjuk a felszabaduló forrásokat, miközben a külső környezet is kedvezőbb lehet – csak néhány a több pozitív kockázat közül, amely a 2024-es évet övezi a magyar közgazdászok szerint. Ha az optimista szcenáriók válnak valóra, a magyar gazdaság növekedése nagyobb lehet a vártnál, az infláció gyorsabban csökkenhet, mint azt most gondoljuk.

2023 a lassú, de folyamatos dezinfláció éve volt, ezzel együtt viszont a növekedés nyomott volt Európában, Magyarország pedig az egyik leggyengébb reálgazdasági teljesítményt nyújtotta idén. A várakozások szerint jövőre visszatér a növekedés, miközben az infláció tovább mérséklődhet. De milyen kockázatok övezik a jövőképet? Erről kérdeztük a közgazdászokat. A válaszadók:

Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője;

az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője; Becsey Zsolt ; az UniCredit Bank vezető közgazdásza;

; az UniCredit Bank vezető közgazdásza; Trippon Mariann , a CIB Bank vezető elemzője;

, a CIB Bank vezető elemzője; Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.

Ebben a cikkben a jövő évet övező pozitív kockázatokat mutatjuk be, amelyek ha valóra válnak, a gazdasági teljesítmény jobb lehet a vártnál. A negatív kockázatokat egy másik, holnap megjelenő cikkben ismertetjük.

Visszatér a magyarok fogyasztási kedve

Az idei év recesszióját Magyarországon nagyrészt a visszaeső fogyasztás okozta, és a jövő évi növekedés visszatérést is jórészt a fogyasztás helyreállására alapozzák az elemzők. „Az alapforgatókönyvünkben jövőre egy lassú és fokozatos fogyasztási helyreállással kalkulálunk” – írta válaszában Virovácz, aki egyben azt is megjegyezte: várakozásaik szerint a fogyasztás nem éri el jövőre a 2022-es szintet. Ehhez képest pozitív fejlemény lenne a fogyasztás gyors visszapattanása: „A pozitív reálkamatok ellenére a háztartások lázas fogyasztásba kezdenek, hiszen 12 hónap mélyrepülés után ismét érzik az érdemi reálbérnövekedést. Az elmúlt évek sokkhatásaival ellentétben 2024-ben már jóval pozitívabb jövőképet látnak maguk előtt, így csökken az óvatossági motívum és elmarad a mérlegkiigazítás. A fogyasztási határhajlandóság vártnál nagyobb növekedése pedig pozitívan hat a fogyasztási dinamikákra és ez által a GDP-bővülésre” – írta.

A fogyasztás esetleges felpattanását Trippon Mariann is megemlítette a pozitív kockázatok között. A CIB Bank optimista szceniáriójában a háztartási szektor bizalma gyorsan javul, nem a megtakarítások visszaépítése, hanem a fogyasztás dominál. Ennek eredménye a gyorsabb GDP-növekedés, vártnál nagyobb adóbevételek, vártnál jobb költségvetési pozíció, pozitív piaci, hitelminősítői reakciók, javuló kockázati megítélés lenne.

Rendeződik a viszonyunk az EU-val

Bár a kohéziós források egy jelentősebb részét felszabaította a Bizottság, illetve az RRF-hitel, valamint a RePower támogatás előlegeit is megkapjuk – tehát nincs Magyarország elzárva az EU-s forrásoktól – az EU-val való viszonyunk továbbra sem túl pozitív, ami érezhetően aggasztja a pénz-és tőkepiacokat is – hívja fel a figyelmet Nyeste Orsolya. Szerinte a pénzek lehívásának pontos menetrendje azonban továbbra sem egyértelmű, emellett a forrásvesztés veszélye továbbra is fennáll az egyéb támogatások esetében.

Mindez kedvezőtlen mind a kockázati megítélés, mind a növekedési kilátások, illetve a külső egyensúlyi pozíciónk középtávú alakulása szempontjából.

– teszi hozzá az Erste elemzője. „Bármilyen pozitív elmozdulás az EU-val való mostani bizalmatlan kapcsolatokat illetően pozitív kockázat a jövő évre nézve, s ez ügyben talán a jövő év második felében esedékes magyar uniós elnökség hozhat előrelépést a pozitív kockázati forgatókönyvben.”

Becsey Zsolt a pozitív kockázatok közt a teljes összeghez való hozzáférést említette: ez akkor történhet meg szerinte, ha a kormány gyors ütemben, maradéktalanul teljesíti a még blokkolt, RRF-el együtt nagyjából 20 milliárd eurónyi vissza nem térítendő forráshoz szükséges feltételeket.

Trippon Mariann szerint ha az év közepétől megindul a források intenzív beáramlása, az érdemi támaszt nyújt a beruházásoknak, és nemzetgazdasági szinten újból nőhetnek a beruházások, a vártnál gyorsabb lehet a GDP-növekedés. Ennek köszönhetően az ország kockázati megítélése javul, az árfolyam erősödik, és nő az MNB mozgástere is.

A beruházásokat Virovácz Péter is megemlítette. Az ING alapforgatókönyve szerint jövőre a beruházási aktivitás fokozatos helyreállásának lehetünk tanúi, mind a kormányzati, mind a magánberuházások tekintetében. A folyamatosan csökkenő – bár továbbra is magas – kamatkörnyezet teret adhat a magánberuházások élénkülésének. Ezzel kapcsolatban a pozitív szcenáriót az jelenti, ha a csökkenő kamatkörnyezetben és a beérkező EU-s források közepette a magánberuházások a vártnál dinamikusabban nőhetnek. Mind a lakossági, mind a vállalati bizalom gyors helyreállásának lehetünk tehát ebben a forgatókönyvben szemtanúi.

Az élénkebb beruházási aktivitás pedig végső soron nem csak a rövidtávú gazdasági növekedésre hat pozitívan.

– teszi hozzá. A továbbra is feszes munkaerőpiac mellett ezek a fejlesztések a régóta áhított hatékonyságjavulásra is kedvező hatást gyakorolnak, ami így csökkenti a vállalatok fajlagos költségeit és ezen keresztül dezinflációs impulzust is rejt magában az ING közgazdásza szerint.

Emellett az EU-s források fokozatos beérkezésével jövőre a vártnál is nagyobb hangsúlyt és ez által komoly lendületet kap a zöld átállás Virovácz szerint. Ez természetesen egyrészről komoly beruházási dinamikát jelent, másrészről pedig tovább csökkentheti a gazdaság energiafüggőségét. „Ebből kifolyólag az ország energiaegyenlegének javulása tovább folytatódhat, mely amellett, hogy pozitív hatással lehet a folyó fizetési mérlegre, még az ország külső sérülékenységét is érdemben csökkentheti” – írja, és hozzáteszi: ez az ország felminősítéséhez vezetne.

A vártnál gyorsabban javul a külső környezet

Trippon szerint egy esetleg vártnál gyorsabb dezinfláció a vártnál korábbi, akár nagyobb mértékű kamatcsökkentéseket is lehetővé tenne. A gyorsabban csökkenő piaci kamatoknak pozitív növekedési hatása lenne, a gyengébb dollár mellett nagyobb tőkebeáramlást látnánk a feltörekvő piacokra. Ebben a környezetben is nőne az MNB kamatcsökkentési mozgástere a CIB elemzője szerint.

A globális árcsökkenést Becsey Zsolt is megemlítette: "az idei évben 10-15 százalékkal (mezőgazdaságban ettől nagyobb mértékben is) csökkentek az árupiaci jegyzések az év eleje óta. Amennyiben ez a trend folytatódni tudna jövőre is, az további lökést adhatna a jegybankoknak, hogy gyorsabb lazításokkal érjék inflációs céljaikat" – írta.

Az UniCredit közgazdásza emellett megemlített egy másik pozitív kockázatot, amely szintén külső eredetű. Kína és Németország gyors talpra állását. Az elemző elmondása szerint a két feldolgozóipari óriás jelenleg ciklikus és strukturális kihívásokkal egyaránt küzd, de elképzelhető, hogy kevésbé üti meg a világgazdaság lassulása ezt a két országot, mint amit a jelenlegi tudásunk előrevetít.

Nyeste Orsolya szerint pozitív kockázatot jelent az eurózóna vártnál gyorsabb kilábalása. Az Erste elemzője szerint az eurózóna növekedési kilátásai 2024-re nézve nem túl pozitívak, 2024 első felében nem is várható, hogy véget ér a stagnálás. A német gazdaság problémai, a német ipar gyengélkedése az övezet egészének a jelenlegi helyzetére és a kilátásaira negatívan hatnak szerinte.

Egy lehetséges pozitív kockázat, hogy az európai gazdaságok a most vártnál gyorsabban magukhoz térnek.

„Ennek alapja lehet a gyorsan mérséklődő infláció, ami a reálbérek emelkedése, illetve a fogyasztói bizalom javulása révén gyorsabb fogyasztás-bővüléshez vezethet. Fontos feltétele lenne ennek a forgatókönyvnek az is, hogy a monetáris enyhítés folyamata belátható időn belül elinduljon, és a bankok jelenlegi meglehetősen visszafogott hitelezési aktivitása ismét növekvő pályára kerüljön. A hitelezés felfutása a beruházási aktivitás javulásához, és ezáltal gyorsabb növekedéshez vezethet az övezetben” – írja Nyeste.

Az Erste közgazdásza emellett a pozitív kockázatok között említi az orosz-ukrán háború esetleges befejeződését, amelynek egyébként szerinte még nem látszanak a jelei. Emellett a háború vége nemcsak pozitív kockázatot, de kihívást is jelenthet Európa számára: „Az orosz-ukrán háború esetleges befejeződése után újabb kihívásokat jelentene Európának, hogy milyen kapcsolatot alakítson ki a történtek után Oroszországgal, hogyan alakulnak a jövőben a szankciók, vagy milyen további feladatokat jelent Ukrajna újjáépítése” – írja Nyeste.

