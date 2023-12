Óriási a feszültség a fizetések miatt - Mekkorát emelnek az állami cégek?

Az állami cégeknél gyakorlatilag csak a Magyar Postánál dőlt el, hogy milyen fizetésemelésekkel próbálják megtartani a dolgozóikat. A MÁV-Volán csoportnál egy rövid, egynapos sztrájkkal már elindította a bérharcot a volánbuszosok szakszervezete. Egyelőre olyan távolnak egymástól az álláspontok, hogy csak január közepén ülnek újra tárgyalóasztalhoz a cégcsoport és a szakszervezet vezetői. A Magyar Villamos Műveknél valószínűleg simább lesz a megállapodás, a víziközmű cégeknél pedig komoly tárgyalások várhatók. A munkáltatók általában 10% alatti bérajánlattal rukkolnak elő, de a dolgozók ennél többet szeretnének.

Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a Portfolio megkeresésére közölte, hogy a Magyar Postánál már novemberben megállapodtak a felek 6 százalékos jövő évi bérfejlesztésben, amit most a minimálbérek emelése felfelé korrigál. Ezt erősítette meg Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke is. „A Magyar Posta új teljesítményezési bérrendszert vezetett be. Az állami cég december elejére előrehozta a 2024-es bérfejlesztés egy részét. Az alapbéreket 3 százalékkal emelték meg, és január 1-től további 3 százalékos béremelés várható, de ez már differenciáltan. A béren kívüli juttatásokat is emelték. Összességében egy 16 százalékos bérfejlesztést hajtanak végre” – magyarázta az egyik legnagyobb állami cég bérfejlesztési politikáját Mészáros Melinda.

A Volánnál már sztrájkban csúcsosodott ki decemberben a kenyérharc. A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet 25 százalékos béremelést szeretne jövőre. Nemcsak a megélhetés miatt fogalmazták meg ezt a követelést, hanem azért is, mert egyre kevesebb a buszvezető és a szerelő is az állami cégcsoportnál. Az alacsony fizetések miatt ugyanis a szakszervezet szerint nem vonzó a pálya.

A MÁV-nál szintén komolyabb béremelésre tartanának igényt. Csakhogy a MÁV-Volán-csoport vezetése bérajánlattal nem rukkolt elő, ehelyett a cégvezetés közölte, hogy a béregyeztetési folyamatot megakasztotta a sztrájk. Közleményükben jelezték, hogy a szakszervezet által megfogalmazott 25 százalékos bérkövetelés nem összeilleszthető a cégcsoport, illetve a nemzeti költségvetés lehetőségeivel. Pafféri Zoltán MÁV-vezérigazgató azt is kijelentette, hogy nem rendelkeznek a tulajdonos Építési és Közlekedési Minisztérium mandátumával arra, hogy bérajánlatot tegyenek, de január 16-án folytatni kívánják a bértárgyalásokat.

„A Magyar Villamos Műveknél van kollektív szerződés, ott nincsenek működési problémák” – számolt be egy kedvezőbben működő állami vállalat belső viszonyairól Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke. Itt is 2024-re áthúzódnak az egyeztetések. A helyi szakszervezet kétszámjegyű béremelést szeretne, a munkáltató ajánlata egyelőre egy 6 százalékos fizetésemelés. Mészáros Melinda a Liga Szakszervezetek elnöke közölte azt is, hogy még a vízügyi cégeknél sincs bérmegállapodás, ott 12,5 százalékos keresetemelkedést szeretnének elérni a helyi szakszervezetek.

Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint általában el lehet mondani, hogy a tárgyalási „dömping” majd csak ezután indul. „Az érdekképviseletek bérigénye több esetben is meghaladja a 15 százalékot és ennél sokkal magasabb értékek is megjelennek a tárgyalásokon. A munkáltatói ajánlatok pedig sokszor nem érik el a 10 százalékot sem. Mégis már vannak 10 százalékot meghaladó bérfejlesztési megállapodások is” – összegzett a szakszervezeti vezető.

Címlapkép forrása: Getty Images