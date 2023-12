Románia és Bulgária belép a schengeni övezetbe

Megjelent a román sajtóban a hír, hogy politikai megállapodás született

a schengeni övezet Romániával és Bulgáriával való kibővítéséről.

Marcel Ciolacu román miniszterelnök Facebook-bejegyzésben erősítette meg a megállapodás tényét - ehhez azonban még két hivatalos jóváhagyásra van szükség: az egyiket az EU bel- és igazságügyi tanácsában miniszteri szinten, majd az Európai Tanácsban, ahol az uniós tagállamok állam- és kormányfői szinten képviseltetik magukat. A politikai megegyezés határozatban való megvalósulásához minden EU-tagállam egyetértése szükséges, ezzel kapcsolatban holnap folytatódnak a tárgyalások.

Ciolacu megfogalmazása szerint "a jövő év márciusától a románok élvezni fogják a schengeni övezet előnyeit légi és tengeri úton", azonban sem a román belügyminisztérium közleménye, sem Marcel Ciolacu miniszterelnök posztja nem tartalmaz megállapodást a szárazföldi határok eltörlésének konkrét időpontjáról. Ciolacu nyilatkozata az ezzel kapcsolatos tárgyalások "2024-es lezárásáról" beszél, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy a határok megnyitására is 2024-ben kerül sor.

A mostani bejelentés előzményeként december közepén megerősítette az osztrák belügyminiszter, hogy hajlandók beengedni Bulgáriát és Romániát a légi-Schengennek nevezett keretek közé, aminek akkor nem teljeskörűen örültek a bolgárok. Az elmúlt hetekben tehát már körvonalazódott, hogy kétlépcsős lesz Bulgária és Románia schengeni csatlakozása, azaz most még csak a légi - és tengeri közlekedési szabad mozgás jogát kapják meg, és egy későbbi dátummal majd a szárazföldi határellenőrzés is megszűnik; korábban 1997-ben Ausztria is így csatlakozott a schengeni övezethez német tiltakozás nyomán.

