Tisztítótűz söpört végig a kriptopiacon, de sokan örülhetnek neki

Cégvezetők letartóztatás, vállalati csődök és tömeges elbocsátások. Nagyjából ezekről szólt a kriptopiac elmúlt 1-2 éve, és mégis, a negatív kicsengés ellenére egy összességében pozitív folyamatot láthattunk. A kriptopiac kezdeti, Vadnyugatra hajazó jellege egyre inkább kezd elveszni, és átveszi a helyét egy szabályozott, hagyományos tőkepiacokra hajazó struktúra. Ehhez viszont elengedhetetlen az a tisztítótűz, amely végigsöpört az iparágon, és amelynek köszönhetően kihullottak a csontvázak a szekrényből. Az iparág üdvöskéinek tartott Sam Bankman-Fried (FTX) és Changpeng Zhao (Binance) letartóztatása is végső soron azt a cél szolgálja, hogy a befektetők egy átlátható, szabályozott piacon tudjanak kereskedni.

Tisztítótűz

Pénzmosás, alig lekövethető tranzakciók, átverések, csalások és még sorolhatnánk mi jut eszébe nem kevés embernek, ha a kriptopiacra gondol. Ez nem véletlen, hiszen a felsoroltakra bőven akadtak példák a távoli és sajnos a nem túl távoli múltban. Abból adódóan, hogy a kriptopiacot elindító bitcoin egy alternatív, a bankrendszertől független fizetési rendszer ígéretével jött létre, nem meglepő módon a szabályozók hatásköre alól is sokáig kiesett, ami az egész piacnak vadnyugatias jelleget adott. A kriptopiac masszív növekedése és az egyre szélesebb körű adoptáció azonban óhatatlanul is magával hozta a szabályozott piac felé való elmozdulás és a befektetővédelem szükségességét. Lassan 15 éves lesz a bitcoin és ez idő óriási előrelépés történt a szabályozottság felé, de mégis, az átláthatóságban még bőven van hova fejlődni.

A magyarországi kriptofelhasználásról és vélekedésről nagyon kevés a rendelkezésre álló információ, így arra gondoltunk, hogy egy felmérést készítünk. Kifejezetten érdekel minket azok véleménye is, akik óvatossággal szemlélik a kriptoeszközöket. Az eredményekről egy későbbi cikkben számolunk be, addig is segítsd a munkánkat és töltsd ki a kérdőívet!

Gondolhatunk arra, hogy tavaly hány befektető égette meg magát az olyan hitelezőplatformok, mint a BlockFi, a Celsius Network, a Voyager Digital, vagy a Three Arrows Capital nevű kripto hedge fund bedőlésével. A legnagyobb durranás viszont az FTX kriptotőzsde tavalyi összeomlása volt, ami éppen azért történt meg, mert egy szivárogtatás alapján kicsit belelátott a piac, hogy mi van a cég mérlegében. Nehéz nem szkeptikusnak lenni a kriptopiaccal kapcsolatban, mikor az FTX-botrányt az amerikai történelem egyik legnagyobb csalásaként tartják számon. Sportszponzorációk, politikai kampánytámogatások, sztárok, influenszerek; olyan szintre jutott el az FTX Amerikában, és annyira bekerült a köztudatba, mint itthon egy jól bejáratott márkanév.

Persze elvitathatlan annak a negatív kicsengése, hogy hány befektetőnek okozott kárt az FTX esete, de mégis, a nagyobb kép inkább arról szól, hogy egy megtisztulási folyamaton megy át az iparág. Legalább öt ismert kriptopiaci szereplőt tartóztattak le és nagy figyelem övezte Sam Bankman-Fried, az FTX-exvezér bírósági tárgyalását, melyet követően végül elítélték és börtönbe került. A bírósági tárgyaláson fény derült az amerikai történelem egyik legnagyobb csalására, leleplezve a Bankman-Fried luxus életmódját, a hírességekkel való találkozóit, valamint az ügyfelek pénzének katasztrofális hűtlen kezelését.

Sam Bankman-Fried, forrás: Michael M. Santiago/Getty Images

Nem ez volt a kriptopiac egyetlen jogi drámája. Az amerikai szabályozó hatóságok, élükön az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettel, hajtóvadászatot indítottak a nagy kriptotőzsdék, a Binance és a Coinbase ellen. A sokkal élesebb bírálat a Binance-t, és annak korábbi vezetőjét, Changpeng "CZ" Zhaot érte, összesen 13 bűncselekménnyel vádolták meg őt és a tőzsdéjét. A sztori ott csúcsosodott ki, hogy CZ a múlt hónapban bűnösnek vallotta magát pénzmosás ellen és amerikai szankciók megsértésében, így várhatóan legfeljebb 18 hónapot fog börtönben tölteni (ez azért sokkal vállalhatóbb, mint SBF legfeljebb 115 éves büntetése).

Ez is egy fontos lépés volt a transzparencia felé, hiszen az USA-ban a tőzsdefelügyelet nagyon úgy tűnik, hogy a meglévő szabályozást akarja ráhúzni a kriptoeszközökre. El akarják kerülni, hogy a cégek összemossák az amerikai és a külföldi szolgáltatások közötti határokat, vagy az ügyfelek eszközeit, vagy a saját szolgáltatásaikat nem konvencionális módon. Lehet, hogy elsőre negatív kicsengése van ezeknek a híreknek, főleg azok számára, akik a kriptopiac vadnyugatias jellegéhez vonzódnak, viszont az átlagos befektetők számára örömteli üzenete van annak, hogy a brókert, akinél a megtakarításait tartja, ugyanolyan szabályok és feltételek betartására kötelezik, mint a hagyományos befektetési szolgáltatókat, amelyekben meg tud bízni.

Viszont nem csak az Egyesült Államokban, hanem Európában is történt egy nagyon fontos lépés a szabályozás irányába. Az Európai Tanács idén elfogadta a kriptoeszközök piacairól (MiCA) szóló rendeletet, és ezzel első alkalommal állapított meg uniós szintű jogi keretet ezzel az ágazattal kapcsolatban. A kriptoeszközök piacairól szóló szabályozás védi a befektetőket azáltal, hogy növeli az átláthatóságot, és átfogó keretet hoz létre a kibocsátók és a szolgáltatók számára, beleértve a pénzmosás elleni szabályoknak való megfelelést is.

Összességében tehát érthető a kriptopiaccal szembeni szkepticizmus, hiszen dollármilliárdos nagyságrendű befektetői tőke tűnhetnek el egy cégbedőlés vagy csalás során, de az ilyen szereplők kihullása, valamint a szabályozói keretrendszer meghatározása végül egy átláthatóbb, letisztultabb piacot fog eredményezni, ami végső soron jóval nagyobb befektetői réteg számára elérhető és vonzó lehet.

Csak nem esik össze

Részben a fenti olvasatnak köszönhető, hogy a kriptopiacot az elmúlt 12 hónap nem ölte meg annak ellenére, hogy a következő események történtek:

A startupok az év első két hónapjában tömegesen építették le a munkahelyeket, az olyan cégek, mint a Crypto.com, a Coinbase és a Blockchain.com elbocsátották alkalmazottaik legalább 20 százalékát, majd később a Ledger és a Chainalysis is csökkentette a létszámát.

A fent említett SBF és CZ mellett a Terraform Labs társalapítóját, Do Kwont, a Celsius Network ex-vezérigazgatóját, Alex Mashinskyt és a Three Arrows Capital társalapítóját, Su Zhut mind letartóztatták 2023-ban különböző vádakkal, amelyek a cégeik összeomlásával kapcsolatosak.

A több millió dolláros digitális majmok értéke zuhanni kezdett, ahogy az NFT piac kereskedési volumene összeomlott.

A kriptopiachoz kapcsolódó kockázati tőkefinanszírozás 2020 óta a legalacsonyabb szintre esett, a harmadik negyedévben 63 százalékkal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest a PitchBook adatai szerint.

De visszatekintve talán mégis bizakodók lehetünk abban, hogy a megtisztulás és a transzparencia irányába tett a piac egy nagy lépést. Ennek legjelentősebb jele a bitcoin árfolyamának emelkedése. Ahelyett, hogy összeomlott volna, a bitcoin értéke e hónap elején meghaladta a 44 700 dollárt, ami több mint egyéves csúcsot jelent. Ezzel a bitcoin a fontosabb tőkepiaci eszközök közül a legjobban teljesítő eszköz az idei évben, ami elég messze van az összeomlástól.

A ralit jelentős részben azok a várakozások táplálták, hogy az USA-ban végre bevezethetik az első spot bitcoin ETF-et. Ehhez persze szükség van arra, hogy a kriptopiac átláthatóbb legyen és elengedhetetlen a szabályozás. Itt azért erős összefüggés lehet felfedezni az SEC tisztogató hadjáratával, hiszen ez előfeltétele olyan termékek bevezetésének, amelyeket potenciálisan befektetők milliói vásárolhatnak majd meg és dollármilliárdokat önthetnek beléjük.

A bitcoin azonban még mindig messze a 2021-es, nagyjából 69 000 dolláros történelmi csúcs alatt van, ami azt jelzi, hogy a kriptoipar számára még hosszú út áll a talpraállás előtt. Mindenesetre a jövő évi felezés újabb lendületet adhat az árfolyamnak.

Címlapkép forrása: Emmanuele Contini/NurPhoto via Getty Images