A háború nagy nyerészkedői napvilágra kerültek

A geopolitikai feszültségek – köztük az ukrajnai konfliktus – hozzájárultak a globális védelmi kiadások megugrásához. Tizenöt védelmi konszern összesített rendelésállománya 2022 végén 777,6 milliárd dollár volt, szemben a két évvel korábbi 701,2 milliárd dollárral. A lendület 2023-ban is folytatódott, már az év első hat hónapjában a rendelésállományok 764 milliárd dollárt tettek ki, de az évet akár rekord bevétellel és profittal is zárhatják a cégek – számolt be a Financial Times