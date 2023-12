Kamatcsökkentés és uniós pénz: ez várhat ránk 2024-ben

Aki nem tanul a válságok korából, az a konjunktúra idején is legfeljebb a szerencsében bízhat. Bár a monetáris lazítást már javában árazza a piac, egyelőre csak a befektetők mozgatják a tőkét a kötvényektől a részvények felé. Mire az alacsony kamatok megérkeznek a reálgazdaságba, addigra várhatóan nagy mennyiségben hozzáférhető lesz az uniós pénz is, ezzel együtt a pandémia és a háború előtt látott lehetőségekre, kitörési pontra alighanem 2025-ig várni kell.

Válságok sorozata

Új korszakot élünk a pandémia óta, korábban nem látott szabályokkal. Emlékezhetünk, 2020 tavaszára begyűrűzött a Covid-19, gyakorlatilag megállt a világ, az újraindítást segíteni hivatott nagy pénznyomtatási láz pedig hamar visszaütött: beindult az inflációs spirál. Még fel sem ocsúdtunk a koronavírus-járványból, mire jött az orosz-ukrán háború, februárban már ennek is két éve.

Árstabilitásról ugyan a fegyveres konfliktus előtt sem beszéltünk, de az energiaválság szinte azonnal megrendítette az egyébként is ingatag lábakon álló világgazdaságot. A monetáris szigorításban látták mindenütt az elszálló árakra a gyógyírt, ahogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve, úgy az Európai Központi Bank vagy a Magyar Nemzeti Bank háza táján is beindult a masszív kamatemelés.

A történelem során számos példát láttunk már arra, hogy a gazdaság hűtése nem csak az infláció letörésével járt együtt, hanem a munkanélküliség növekedésével is, ám most nem ez volt a domináns tényező. Ezt támasztja alá Magyarországon a 4,1%-on álló munkanélküliségi ráta és a stabilan 4,7 millió fő feletti foglalkoztatási adat is.

A magyar gazdaság rövid és hosszú távú jövőképében közös az a három tényező, amire biztosan szükség lesz: energiára, infrastruktúrára és munkaerőre.

Az inflációs fordulatnak már egy éve ilyenkor megágyaztak a világpiaci folyamatok, nevezetesen a borzasztóan magas nyersanyagárak mérséklődése, miközben az addig őrült tempójú árazást a lanyhuló fogyasztás is fékezte. Ugyanakkor egyetlen kamatcsökkentési ciklus sem indult még el anélkül, hogy ne lett volna technikai recesszió, amikor legalább két egymást követő negyedévben minimum 0,1%-os csökkenést mutat a GDP-adat.

Már árazzák a monetáris lazítást

Miután galamblelkű üzeneteket küldött Jerome Powell Fed-elnök a világnak, a kamattartás és a jövő évre beharangozott 75 bázispontos csökkentés hatására kilőtt a tőzsde. Vagyis már árazza a piac a monetáris enyhítést, de az alacsony kamatok lassan szivárognak át.

Most még elsősorban a befektetők szintjén érezteti hatását a kedvező folyamat: a pénz a kötvényekből a részvényekbe áramlik, ez egy természetes folyamat, ez aktuálisan a pénzkeresés útja.

Nem árt azonban az óvatosság, nehogy megismétlődjön, amit az 1970-es években láttunk: azt hittük, vége az inflációnak, csakhogy a kissé elbizakodott kamatcsökkentés a visszájára fordult, újra felszöktek az árak.

Ám a fékezett habzású, konzervatív optimizmus is azt diktálja, hogy 2024-ben helyrebillen a világ, 2025-től pedig végre újra olyan gazdasági folyamatoknak lehetünk tanúi, mint a Covid előtti utolsó, 2019-es békeévben. Ebben alighanem nagy szerepe lesz az uniós forrásoknak is, ha a hírek szerint a jövőre érkező 10 milliárd euró apránként megjelenik a pályázati piacon, akkor lesz pénz beruházásokra, gépvásárlásra, technológiafejlesztésre. De közben azért arról se feledkezzünk meg, hogy nem egy szitán, inkább egy szűrőn át érkezik a pénz a reálgazdaságba, hiszen az államnak most magára is költenie kell. A már belengetett pedagógusbér- és kórháziadósság-rendezés mellett prózai okokból nem hunyhatunk ugyanis szemet az államkötvények hatalmas kamatai felett sem.

Bőven van honnan visszakapaszkodni a következő konjunktúraciklusra várva, hiszen egyes szektorokban a statisztikában láthatónál jóval nagyobb repedések vannak. A kkv-szektorban 20-40, sőt 70%-os mínuszokról beszélnek széles körben a cégvezetők, tulajdonosok az elmúlt évhez viszonyítva. (Ha nem 2022 tükrében vizsgálják a forgalmat, hanem a válságok előtti 2019-es bázison, akkor viszont picit kedvezőbb a helyzet.) Aki csak 20%-kal marad el, az boldog, aki 10%-kal, szinte csodáról beszél – de persze vannak kivételek.

Három hazai vállalkozástípus

Alapvetően három vállalkozástípust látunk most magyar szemüvegen át:

a kicsit növekvőt,

a stagnálót

és a nagyon visszaesőt.

A legnagyobb bajban a megrendelő, a beszállító és az alvállalkozó alkotta tápláléklánc legalján lévő szereplő, tehát az alvállalkozó van. Aki békeidőben hozzá volt szokva, hogy bőven lecsorog hozzá a munka a beszállítótól, amit vígan teljesít a maga 200-300 millió forintos éves árbevételű cégével, amihez elég 8-10 ember, 5-6 gép és 4-5 vevő. Csakhogy ezek a vevők nála már nem kopogtatnak, ahogy jöttek a nehezebb idők, hamar megérezte, miért baj, hogy nem jut oda közvetlenül a megrendelő szervezethez. Hirtelen rádöbbent az így profilozott vállalkozó, miért hiányzik a vállalatirányítási rendszer, a beszállítói certifikát, mert ha már az egy szinttel felette állónak sem fut a szekér, neki végképp nem jutnak morzsák sem. Onnan pedig rövid az út a jelzett 20-40-70%-os visszaesésig. Még nagyobb a baj, ha a termelőgépek mögött nem önerő állt, hanem valamilyen hiteltermék vagy lízingszerződés, hiszen valamiből fizetni kell.

A stagnálók és a kicsit növekvők típusában közös, hogy egyidejű célpiacváltás és szervezetfejlesztés kellett volna a fenntartható fejlődés megtartásához a gazdasági nehézségek közeledtével. A többség ezeket a stratégiai döntéseket azonban konjunktúra idején nem akarja, válságban pedig nem tudja meghozni. Így viszont a tudatos tervezés hiányában azzal kénytelenek szembesülni sokan, hogy az energiaköltség és a bérspirál felemészti a profitot. Mivel a többség ezen a szinten már érdemi exporttevékenységgel is rendelkezik, az üzleti tervszámok teljesülését az erős hazai deviza is húzza: az euróban keletkező árbevétel forintra váltva azonos volumen mellett is rögtön mínusz 10%-ot mutat. Sok helyen ez éppen elég ahhoz, hogy lenullázza a beruházási keretet.

A válságok korában minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kapott a diverzifikáció: nem lehet függni se a beszerzésben, se a megrendelések terén egy-két cégtől, illetve iparágtól. Az autóipar mindenhatóságának mítosza nem most került zárójelbe, de az építőipar is kínlódva keresi magát. Míg a szolgáltatószektorban szabadon kísérletezve ismerkednek a négynapos munkahéttel, addig az építőiparban kényszerből vezették be több helyen – nem a négy-, hanem a kétnapos hetet. Egy idő után keserédes azt mondani kedden a kollégáknak, hogy „jó hétvégét”, ha üres a kassza. Még az energiaiparban is vannak kérdőjelek, de például a gyógyszeripar és a medical terület jó ideje válságálló menekülőút lehet, de legyünk őszinték az oda vezető út sem egy sétagalopp, a követelményrendszerről nem is beszélve.

Összességében, 2023 végén visszatekintve tehát a gödör mélysége nem szorul további magyarázatra, 2024 azonban meghozhatja a várt fordulatot, 2025-től pedig újra tövig nyomhatják a reálgazdasági szereplők a gázt.

Ezt előlegezik meg most a makrogazdasági folyamatok, élen az inflációs pályával, de kétségtelenül az uniós forrásoknak is katalizátor szerepük lesz az újbóli konjunkturális ciklus mielőbbi megkezdésében.

