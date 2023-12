Mennyivel nőhetnek a bérek 2024-ben Magyarországon?

Jövőre alacsonyabb ütemű béremelkedés várható Magyarországon, mint amilyen gyorsan idén nőttek a fizetések. Szerencsére azonban még így is jobban járnak a dolgozók 2024-ben, mert az infláció várhatóan sokkal alacsonyabb lesz. Ennek hatására az idén visszaeső reálbérek újra növekedési pályára kerülnek.

Idén 14-15%-kal nőtt az átlagbér Magyarországon, ami kifejezetten magas ütemnek számít. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy a minimálbér és a bérminimum 16, illetve 14%-kal emelkedett. Másrészt a tavalyi évben kialakuló ár-bér spirál még az idei bérmegállapodásokban is szerepet játszott, így amelyik vállalat ki tudta gazdálkodni, az érdemben emelte a kereseteket. (Ahogy az alábbi ábrán is látszik, 2019 és 2021 között 10% körüli volt a bérdinamika, majd az óriási minimálbéremelés és az infláció felpörgése 15% fölé emelte az ütemet.) Ugyanakkor a felmérések szerint az is igaz, hogy nem minden vállalat adott kétszámjegyű béremelést idén, de mivel egyre több munkavállaló vált elégedetlenné a reálbérének a csökkenése miatt, így az inflációs válság közepette sokan váltottak, ha hasonló munkakörben 10-20%-kal magasabb bért kaptak máshol. Korábban leginkább a kékgallérosokra volt jellemző, hogy ennyivel nagyobb bérért megmozdulnak, a megélhetési válság közepette azonban a fehérgallérosok sem tétováznak sokat. Ugyanakkor az is igaz, hogy miközben egyre többen szerettek volna váltani, a recesszió közepette csökkent a betöltetlen álláshelyek száma, így kevesebb lehetőségük volt a dolgozóknak.

A folyamatok mögött az húzódik meg, hogy idén közel 18%-os lesz az éves átlagos infláció – a közgazdászok mediánvéleménye szerint 17,7% –, így hosszú évek után először esik vissza az átlagkereset reálértéke. Utoljára 2012-ben láttunk ilyet, azt megelőzően pedig a 2008-2009-es világgazdasági válság időszaka hozott reálbércsökkenést. Ahogy az alábbi ábrán is látható, az elmúlt csaknem tíz év a keresetek reálértékének emelkedését hozta el, amiben kulcsszerepe volt annak, hogy az infláció tartósan alacsony szinten maradt.

Voltak olyan évek, amikor egyáltalán nem nőttek az árak. A szunnyadó infláció azonban a Covid-válság utóhatásaként 2021-ben feléledt, tavaly pedig az energiaválság hatására évtizedek óta nem látott szintre emelkedett. Az idei évben a nemzetközi folyamatok, a gyenge forint, az adóemelések, illetve más kormányzati intézkedések hatására a béremelkedés már nem tudta követni az árak növekedését. A visszaeső reálbér zuhanó kiskereskedelmi forgalmat eredményezett, ami azóta sem állt talpra.

A kereslet csökkenésének és a recessziónak az egyetlen jótékonyt hatása, hogy mostanra megszelídítette az inflációt, miközben a vállalatok béremelési képességét is jelentősen rontotta, ami végső soron a kialakulóban lévő ár-bér spirált is megállította. A bázishatás (magas árszintek tavaly év végén), illetve a fogyasztás esése az év elején látott 25%-os áremelkedést mostanra 10% alá mérsékelte. A jó hír az, hogy a jövő év elején még alacsonyabb lehet az infláció, a rossz hír viszont az, hogy egyelőre várhatóan nem lesz a jegybanki, 3%-os cél közelében az áralakulás. Sokkal inkább az MNB céljának kétszeres lehet az infláció 2024-ben, jóllehet, egy is harmadakkora pénzromlás, mint ami az idei évet jellemezte.

Miután az infláció nagyot esik jövőre, így már akkor is újra nőhetnek a reálbérek, ha a bruttó átlagbér növekedése lassul. Erre pedig jó esély van, ugyanis a legfrissebb előrejelzések szerint az átlagkereset növekedési üteme az idei 14-15% után jövőre 10% közelébe csökken. A legtöbb makroelemző előrejelzése részben azon alapul, hogy a minimálbér 15, míg a garantált bérminimum 10%-kal nő (kivételesen nem januártól, hanem már idén decembertől), így az év elejétől emelkedhet a legkisebb bérek reálértéke. A munkaadói szervezetek kissé pesszimistábbak, mint a makroközgazdászok, ők ugyanis egyszámjegyű, 6-8% közötti átlagbér-emelkedést várnak. Mindazonáltal jó esély van arra, hogy jövőre is 10% körül legyen az átlagkereset emelkedése, ugyanis egyrészt a legkisebb keresetek növekedésének bérfelhajtó ereje (a bértorlódás elkerülése), másrészt a munkaerőhiány fokozódása (a gazdaság kilábalásával párhuzamosan) magas szinten tarthatja a bérdinamikát.

