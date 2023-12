Egy sokáig elfelejtett részvénypiac, Japán visszatérő vonzereje

Japánt sok éven át messziről elkerülték a globális részvénypiaci befektetők, annak ellenére, hogy még mindig a világ egyik legnagyobb gazdasága, világszínvonalú cégekkel és egy régi, jól szervezett részvény piaccal, melynek kapitalizációja második legnagyobb a világon. Az értékeltségek ugyan jó ideje alacsonyak voltak, de az ország neve összekapcsolódott a deflációval, a lassú növekedéssel és a részvényesek érdekeivel keveset törődő vállalatvezetési kultúrával. A japán gazdaság beleragadt egy alacsony, időnként negatív inflációval jellemezhető egyensúlyi állapotba, ahol a cégek jó része hatalmas pénztartalékokat halmozott fel anélkül, hogy ezt bármilyen formában a részvényesek szolgálatába állították volna. A befektetők hozzáállása Japánhoz az idén elkezdett megváltozni. 2023-ban rekord beáramlás volt tapasztalható az amerikai japán ETF-ekbe, a Nikkei pedig az egyik legjobban teljesítő tőzsdeindex volt. Olyannyira, hogy az értéke újra megközelítette az 1990-es évek eleji buborék idején elért csúcsát.

A cikk célja, hogy megvizsgáljuk a japán részvénypiac kilátásait a japán gazdaságban lezajló folyamatok tükrében, melyek más iparosodott országok, így Magyarország számára is érdekes tanulságokkal szolgálhatnak.

Bár Magyarországon nincsenek igazán reflektorfényben, a japán eszközök hasznos elemei lehetnek egy diverzifikált, globális eszközökből álló portfóliónak. Nyilvánvaló, hogy a japán részvénypiac sem immunis egy esetleges globális recesszióra, de sok érv szól amellett, hogy 2024-ben folytatódhat a felülteljesítése. Különösen a belsőkereslet-orientált cégek részvényei szerepelhetnek jól más fejlett piacokhoz képest. A japán gazdaság ciklikus helyzete jelenleg vonzóbb, mint a még mindig gyengélkedő Európáé, illetve a kései ciklus fázisában levő Egyesült Államoké. Emellett a kedvező értékeltségek, a még mindig alacsony külföldi pozicionáltság, a piacbarát strukturális reformok, és a támogató fiskális és monetáris politika is növeli a japán piac vonzerejét. A japán deviza, amely az elmúlt évek nagy vesztese volt, szintén meglepetést okozhat és erőre kaphat az év során, amint a még mindig hatalmas hozamkülönbözet csökkenni kezd a világ más nagy fejlett gazdaságaihoz képest.

A japán piac jó teljesítménye ebben az évben egy sor tényező összejátszásának volt köszönhető:

Az infláció visszatérése. Míg 2023-ban a világ túlnyomó részén a befektetők aggodalommal tekintettek az elszabaduló inflációra, egy olyan országban, amely évtizedeken át a defláció rémével küzdött, a piac pozitívumként ítélte meg az infláció visszatérését. Az inflációs folyamatok tartóssága szempontjából fontos, a jegybank által is árgus szemekkel figyelt maginfláció 2,9%-on áll, ezzel 16. hónapja van a 2%-os inflációs cél fölött. Kezdetben az inflációs nyomás nagyrészt a jenben denominált importált energia- és élelmiszerköltségek szárnyalását tükrözte. 2022 közepe óta azonban az alapvető áruk árai meredeken emelkednek. Az áremelkedések később a szolgáltatások áraira is átterjedtek, amelyek az összes alapár körülbelül felét teszik ki. A szolgáltatások inflációja 1993 óta a legnagyobb, mivel a növekvő munkaerő- és működési költségek egyre inkább tükröződnek a fogyasztói árak emelkedésében. Persze a felpörgő 3-4%-os infláció csak japán mértékkel tekinthető sokkolónak.

A japán gazdaság Covid utáni megkésett újranyitása jelentős pozitív impulzust gyakorolt a fogyasztásra. Ahogy az a japánoktól várható, a hatóságok meglehetősen óvatosak voltak a járványügyi szabályok lazításában, a külföldi turisták számára történő újranyitásra például csak 2022 végén került sor. Más régiókhoz hasonlóan a japánok is jelentős megtakarításokat halmoztak fel a pandémia évei alatt. De amíg például az ingatlanpiac gyengeségével küzdő Kínában a nyitás nem hozta el a várt dinamizmust, Japánban a járvány vége a fogyasztás jelentős élénkülésével járt együtt. Korábban a csökkenő árak ösztönözték a fogyasztás késleltetését, ami hátráltatta a gazdasági növekedést. Most azonban a növekvő inflációs várakozások pozitív változásokat idézhetnek elő a japán magánszemélyek és vállalatok fogyasztásában és beruházásaiban, ami elősegíti az erősebb növekedést. A japán gazdaság jelenleg ciklikusan jóval pozitívabb képet mutat, mint a legtöbb fejlett régió, a GDP-növekedés is pozitív meglepetést hozott 2023-ban.

A Bank of Japan (BoJ) egyedülálló módon ebben a ciklusban még nem emelt kamatot, annak ellenére, hogy az infláció meghaladta a 2%-os célt. Ez valószínűleg segíti a japán részvények teljesítményét még akkor is, ha a jen árfolyamát igencsak megviselte. Egy másik fontos tényezőt azok a piacbarát reformok jelentették, amelyek azt célozzák, hogy a japán cégek a mérlegükben felhalmozott, sok esetben jelentős tartalékokat hatékonyabban mozgósítsák a részvényesek érdekében. A deflációs környezetben sok cég nehezen talált beruházási lehetőségeket és hatalmas mértékű pénzügyi tartalékokat halmozott fel éveken át. Ez alacsony értékeltségekhez vezetett a könyv szerinti érték tekintetében, de a részvényeseknek ebből nem sok haszna volt. Az év elején a Tokiói Értéktőzsdén szereplő 1835 jegyzett cég körülbelül fele 1,0 alatti ár/könyv szerinti érték (P/B, Price/Book value) mutatóval rendelkezett, beleértve néhány nagyon nagy, jól ismert céget is. Az év elején a tokiói tőzsde olyan változtatásokat vezetett be, amelyek megkövetelték, hogy a Prime és a Standard szekcióba bekerülni kívánó vállalatok a lehető leghamarabb 1,0 fölé emeljék P/B mutatójukat. Ennek a szabályozási nyomásnak az a célja, hogy ösztönözze a parlagon heverő pénztartalékok felhasználását, elősegítve a részvényesi befektetések megtérülésének javítását. Ilyen megoldások lehetnek a részvények visszavásárlása, az osztalékemelés, a hatékonyságnövelő beruházások. A kezdeti tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon sok cég aktív lépéseket tett a részvényesek megtérülésének fokozására az új ösztönzők bevezetése óta.

Az értékeltségek kifejezetten alacsonyak voltak az év elején és most sem tekinthetők túlhúzottnak. Az MSCI Japan átlagos előremutató P/E rátája 14, míg az MSCI USA esetében ez az érték 20. Az amerikai értékeltségekhez képest még mindig alacsonynak mondható a legtöbb értékeltségi mutató japánban, bár a rosszabb konjunkturális helyzetben levő európai piac értékeltségi mutatói alacsonyabbak. A befektetői narratíva szempontjából az is szerepet játszhatott, hogy Warren Buffett, az egyik legsikeresebb befektető a világon növelte alapjának kitettségét japán kereskedőházak részvényeiben.

Úgy gondolom, hogy még mindig van fantázia a japán piacban, a következő okokból:

A japán ingatlanpiac még jóval egészségesebb szakaszban van mint számos fejlett (és feltörekvő) országban. Az ingatlanárak az elmúlt évtizedben jóval szerényebb mértékben növekedtek a legtöbb fejlett (és feltörekvő) piacnál, ahol az alacsony kamatok időszaka alatt jelentős ingatlanpiaci buborékok alakultak ki. Rég volt az az idő (1991-ben, a buborék csúcsán), amikor a japán császári palota területét többre értékelték mint a teljes kaliforniai ingatlanpiacot. A váratlan inflációemelkedés és a még mindig alacsonyan tartott kamat erősen negatív reálkamatokat eredményezett. Mindez még a híresen türelmes japán befektetőket is arra ösztökélte, hogy a betétek és kötvények helyett jobban megtérülő befektetéseket keressenek. Ez új impulzust adott az ingatlanpiacnak, ahol emelkedésnek indultak az árak. A negatív reálkamatok a hitelfelvételt is ösztönzik. A japán lakosság eladósodottsága (szemben a japán állammal) még viszonylag alacsony szinten áll, ezért bőven van tér a még mindig olcsó hitelből történő ingatlanvásárlások finanszírozására.

A japán deviza értékeltsége extrém alacsony. Historikusan – legalábbis fejlett piacokon – érdemes felülsúlyozni az olyan piacokat, amelyek alacsony értékeltségű részvénypiaccal és devizával jellemezhetők. A japán devizára feltétlenül igaz, hogy jelenleg rendkívül alacsony az értékeltsége, ezért 2024- ben van esély egy jelentős erősödési időszakra. A reáleffektív árfolyam mintegy 23%- kal van a tízéves átlaga alatt, míg például az amerikai dollár még mindig csaknem 10 %- kal a hosszú távú átlaga fölött jár. Hasonló képet mutatnak, más, komplexebb értékeltségi mutatók is. A reálárfolyamban megjelenő alulértékeltség az elmúlt évek hatalmas ( nominális ) árfolyam-leértékelődésének az eredménye. Míg a világ nagy jegybankjai a 80-as évek eleje óta legagresszívabb kamatemelési ciklusuk végéhez értek, a japán jegybank változatlanul negatív szinten hagyta az irányadó kamatot. A hatalmas szintre nőtt kamatkülönbözet a főbb devizákkal (különösen a dollárral szemben) szükségszerűen óriási leértékelődéshez vezetett. 2024- ben viszont éppen a kamatkülönbözet jelentős csökkenése vezethet majd egy jelentős jen felértékelődéshez. A japán jegybank várhatóan nagyon óvatosan fog hozzálátni a negatív kamatpolitika végét jelentő kamatemeléshez. Ennek ellenére, ha más jegybankok megkezdik a kamatok csökkentését, az elég lehet ahhoz, hogy sok devizakereskedő kénytelen legyen zárni jelentős short pozícióit a jen piacán. Ahogy a fenti ábrán látható, a hozamok konvergenciája elkezdődött a hosszú kamatok oldalán, de még mindig sokéves rekordszinten van a kamatkülönbözet. Szintén a jen jövőbeli kilátásait javítja, hogy a japán folyó fizetési mérleg kényelmes többletben van.

Persze kérdőjelek is vannak. Az egyik legfontosabb kérdés, ami 2024-ben valószínűleg eldől, hogy sikerül e a több évtizede kísértő deflációt maga mögött hagynia Japánnak. Egy olyan országban, ahol a gazdaság minden szereplője tökéletesen alkalmazkodott az évtizedek óta tartó alacsony inflációhoz, ez nem triviális kérdés. Most úgy tűnik, hogy megvan rá a politikai akarat. Az infláció kapcsán a politikusok gyakran utalnak külső tényezőkre. Ez rövid távon helytálló lehet, azonban hosszabb távon az infláció mértéke szinte mindig gazdaságpolitikai döntések, preferenciák eredménye.

Japán harca a deflációval nagyon hosszú történet. A 2014 óta alkalmazott ultra laza monetáris politika felemás eredménnyel járt. A példátlan ingatlanár- és részvénypiaci buborék összeomlása után 1991 és 2014 között a japán gazdaság hosszú deflációs időszakot élt át, amelyet negatív infláció és magas munkanélküliség jellemzett. 2014-ben az Abe-kormányzat rendkívül agresszív fiskális és monetáris ösztönzőkkel kezdte kimozdítani Japánt a deflációból. A főként adócsökkentés formájában végrehajtott költségvetési expanziót rendkívül laza monetáris politikával kombinálták. Extrém laza – nem konvencionális – monetáris politikai rezsimet vezettek be, ahol a hozamgörbe rövid és hosszú (10 éves) végén is garantálta a jegybank a 0% körüli hozamot. Az infláció az idő nagy részében már nem volt negatív, de jóval a 2%-os cél alatt maradt, miközben élénkült a gazdasági növekedés és csökkent a munkanélküliség. Ugyanakkor a potenciális növekedés nem növekedett érdemben, az államadósság viszont drámain megnőtt a jegybank által biztosított tartósan olcsó finanszírozás eredményeként, elérve a GDP 200%-át. Az agresszív keresleti oldalú gazdaság élénkítés ellenére Japán alacsony inflációs egyensúlyban maradt, ami részben a kormány és a jegybank közötti összhang hiányának az eredménye volt. Míg a jegybank mindent bevetett a defláció elleni küzdelemben, a kormány szélesebb körű támogatásokkal és árszabályozással kívánta megóvni a lakosságot a rendkívül népszerűtlen inflációtól. A gazdaság többi szereplője továbbra is a deflációs környezetben megszokott módon működött. A vállalatok vonakodtak a béremeléstől, mivel megnövekedett bérköltségeiket aligha tudták volna áthárítani üzleti partnereikre és az árszabályozással védett fogyasztókra. A szakszervezetek ebben az időszakban prioritásként kezelték a munkahelyek megtartását, és elfogadták a nagyon alacsony bérnövekedést.

A jövőre nézve továbbra is kérdéses, hogy az infláció a jelenlegi emelkedés után nem tér e vissza a korábbi nagyon alacsony szintekre, de a monetáris és fiskális politika konzisztenciájának növekedése miatt az esélyek a korábbinál jobbak. Az alacsony inflációs időszaktól való eltávolodást támogató kulcsfontosságú tényező a kormány szemléletének markáns változása, amely olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek célja a vállalatok bérköltségeik áthárítására ösztönzése. A múltban a kis cégek elkerülték a béremelést, mivel nem tudták áthárítani megnövekedett bérköltségeiket a nagyobb vállalatok irányába. Az új szabályzás alapján a hatóságok félévente ellenőrzik, hogy milyen mértékben fogadták el az egyes vállalatok a beszállítóik költségnövekedés kapcsán jelentkező áremeléseket. Ezek az intézkedések valószínűleg hozzájárultak az inflációs várakozások és a bérek növekedéséhez az elmúlt hónapokban. A dolgozók bérköveteléseit támogatják a kormány jelentős minimálbér-emelései is. Szintén változás látszik a szakszervezetek hozzáállásában, akik egyre inkább előtérbe helyezik a béremeléseket. A jövő évi bértárgyalásokon várhatóan jelentősen megemelt bérigényekkel jelentkezhetnek, ami segítheti a fogyasztás élénkülését, és a jegybank célkitűzése felett tarthatja az inflációs rátát. A munkaerőpiac állapota indokolja is a gyorsabb béremelkedést. A Bank of Japan felmérése szerint a japán cégek 1991-óta nem érzékelték akkora problémának a munkaerőhiányt mint az idén, ami a kedvezőtlen demográfiai trendekkel és a bevándorlás merev elutasításával is összefügg.

Amennyiben teljesül a Bank of Japan álma, és jövőre tartósan emelkedő trenden marad az infláció, továbbra is kérdés, hogy miként tud a japán jegybank visszatérni a normalitásba, abba a világba, ahol léteznek kamatok. A monetáris politika normalizációjának üteme döntő hatással van a várható tőkepiaci fejleményekre. Viharos gyorsaságú monetáris szigorításra aligha lehet számítani. Miután a csapos 10 éven át ingyen sörrel (szakéval…) itatta a falu népét, nehéz hirtelen meggyőzni az embereket az alkohol fogyasztás hátrányairól. A jelzáloghitelek mintegy 70%-a változó kamatozású hitel Japánban (2006-ban még csak 10% körül volt ez az arány). A lakosságot és a pénzügyi rendszert sokként érné a jegybanki kamatok túl gyors kamatemelése. Ha ez nem lenne elég, ott van még az államadósság kérdése. Jelenleg az államadósság 53%-a Bank of Japan mérlegében található. Ez az arány 11% volt 2013 márciusában, a nagy monetáris politikai kísérlet kezdete előtt. A rövid kamat szint gyors emelése a jelenlegi (-0,1%-os) szintről, gyorsan a kamatköltségek erős emelkedését és nagy veszteségeket eredményezne a jegybank mérlegében. Egy ilyen lépés sokkot okozna a világ tőkepiacain is. Ettől azonban nem igazán kell tartani. 2024-ben nagy valószínűséggel kilép a negatív kamatpolitikából a japán jegybank, de drámai szigorításra aligha lehet számítani. A kamatgörbe hosszú végén már elkezdte a lazítást a jegybank kis lépésekben. A BOJ júliusban úgy döntött, hogy lehetővé teszi a 10 éves japán államkötvények hozamainak 0,5% fölé emelkedését 1,0% felé. Ha tartósan emelkedik is az infláció, a jegybank a fenti korlátok miatt csak megkésve tud majd reagálni, az infláció mértékét el nem érő kamatemelésekkel. Ez még évekig negatív reál kamatokat eredményezhet, amely pozitív hatással lehet a reál eszközök (részvények, ingatlan piac) árának alakulására Japánban, illetve végső soron tőkekiáramlást eredményezhet a japán kötvény piacról. A japán jegybank 2007-óta nem emelt kamatot. Ez a rekord jó eséllyel meg fog törni 2024-ben. Az államháztartás finanszírozhatóságához viszont arra lesz szükség, hogy az állam negatív reál kamatokkal csapolja meg a lakosság, köztük a kötvény tulajdonosok pénzét. Ez a recept sem egyedül japán esetében várható kimenet.

Érdekes momentum, hogy míg 2022-2023-ban a világ részvénypiacait megrázta a jegybankok várakozásait messze meghaladó infláció, Japán esetében a piac pozitívumként értékelte az infláció megjelenését. Ez abból eredhet, hogy a részvénypiacoknak igazából nem az inflációval van különösebb problémájuk, hanem a túlzott mértékű infláció következtében várható monetáris szigorítással és az emiatt fellépő kamatszint-emelkedéssel. Valamennyi infláció többnyire pozitívan hat a vállalati profit alakulására, különösen olyan cégek esetében, amelyek át tudják hárítani az esetleges megnövekedett költségeiket a fogyasztókra.

Mindezek alapján indokolt lehet, hogy japán eszközök is helyet kapjanak egy globálisan diverzifikált részvényportfólióban, európai, amerikai és feltörekvő részvények mellett. Az, hogy hosszabb távon is felülteljesít-e a japán részvénypiac, végső soron a profitnövekedés alakulásától függ. Bár az ország demográfiája nem kedvező, ha a mostanában elkezdett strukturális reformok mellett kitart a japán kormány, a potenciális növekedés nagyobb lehet, ami magasabb profit rátákhoz vezethet.

Több évtizedes merev ipari és munkaerőpiaci struktúrák változása kezdődött el. A cégek a munkaerőhiány közepette egyre inkább rá vannak kényszerítve, hogy a profitabilitásukat javító lépéseket keressenek, hogy finanszírozni tudják a magasabb bérköltségeket. Ezzel egyidőben a japán kormányzat igyekszik ösztönözni a dolgozókat, hogy új készségeket sajátítsanak el és magasabb hozzáadott értékű munkakörre váltsanak magasabb bérek érdekében. A 2024-es év abból a szempontból is döntő lesz, hogy kiderül, hogy mennyire tartós az a reform momentum, ami a tőke és munkaerő-piaci területeken elkezdődött Japánban. Ennek eredménye segíthet eldönteni, hogy továbbra is indokoltnak látszik e majd a japán piac felülsúlyozása a részvény porfóliókban. Emellett talán mi is tanulhatunk majd valamit a távol-keleti fejleményekből egy szintén idősödő társadalmú, munkaerőpiaci feszültségekkel küzdő, a múltban sok éven át laza monetáris politikát folytató, magas államadóssággal jellemezhető ország lakóiként.

