Itt a friss naptár: kiderült, mikor mondanak ítéletet Magyarországról

2023-ban rögtön mozgalmasan indult az év a hitelminősítői felülvizsgálatok szempontjából, ráadásul egy leminősítés és egy kilátásrontás volt a mérleg, vagyis nem büszkélkedhettünk. A minősítők által közzétett előzetes naptárak szerint 2024 eleje jóval nyugodtabb lehet, legkorábban április végén az S&P vizsgálhatja majd a besorolásunkat. Jövőre mindhárom nagy hitelminősítő kétszer vizsgálja a magyar osztályzatot, vagyis a tavaszi-nyári dátumok mellett egy-egy év végi szerepel a tervekben.

Rosszul indult az év

Idén a három nagy hitelminősítő közül a Fitch Ratings és a Standard & Poor’s (S&P) is kiemelten foglalkozott Magyarországgal, hiszen a szokásos kettő helyett három alkalommal vizsgálták a besorolásunkat. A harmadik nagy minősítő, a Moody’s ezzel szemben beérte két vizsgálattal.

Érdemi változtatást is az aktívabb cégektől láttunk, hiszen januárban egy hét különbséggel a Fitch stabilról negatívra rontotta a kilátásunkat, míg az S&P ennél is tovább ment és leminősítette Magyarországot. Így jelenleg a Fitchnél és a Moody’s-nál két fokozattal vagyunk a befektetésre ajánlott kategória határa felett, a harmadik minősítőnél viszont csak egy lépésre állunk a bóvli kategóriától.

Az év eleji izgalmak után aztán nem történt további változás, kivártak a hitelminősítők. Reálisan az év végén, decemberben lehetett volna esély újabb módosításokra, hiszen korábban a decembert jelölték meg egyfajta puha határidőként az uniós forrásokról való megegyezés kapcsán. Végül aztán sem a Fitch, sem az S&P nem módosított, amiben elsősorban a brüsszeli tárgyalásokkal kapcsolatos kedvező hírek játszhattak szerepet. Emellett további pozitívum volt a folyó fizetési mérleg egyenlegének vártnál gyorsabb javulása, illetve az energiaellátás biztonsága, hiszen év közben egyszer sem fenyegetett komolyabban az orosz földgázszállítások leállítása.

Persze a pozitívumok mellett voltak negatívumok is év közben, ezért nem volt egyelőre reális opció a kilátás javítása vagy a felminősítés sem. Elsősorban a költségvetés körüli bizonytalan helyzet aggaszthatja a hitelminősítőket és a befektetőket, hiszen ősszel a kormány is elismerte, hogy a GDP 3,9 százalékára tervezett hiány nem tartható, az új célt 5,2 százalékban határozták meg, azonban a szakértők jelentős része szerint még ez is optimista. A költségvetés helyzete pedig az adósságráta csökkenő pályáját is veszélyeztetheti a következő években, de erre később még visszatérünk. Kellemetlen hír volt a vártnál jobban elhúzódó recesszió is, hiszen csak a harmadik negyedévben tért vissza a növekedési pályára a magyar gazdaság, így az év végére a kormány is kénytelen volt elismerni, hogy a 1,5 százalékos növekedési céljuk irreális, örülhetünk, ha végül nem lesz jelentős GDP-visszaesés.

Kevesebb felülvizsgálat 2024-ben

A nagy hitelminősítők a napokban tették közzé 2024-es naptárukat a tervezett felülvizsgálatok időpontjáról. Néhány éve ugyanis egy uniós szabályozás nyomán már előzetesen közzé kell tenni azokat az időpontokat, amikor változat a kilátás vagy a besorolás. Ezzel a meglepetés-faktort próbálták csökkenteni, biztosítva a befektetőknek, hogy előzetesen számíthassanak a bejelentésekre. Rendkívüli esetben persze van lehetőség akár a minősítés módosítására soron kívül, de az ritkán fordul elő, a legtöbbször a cégek beérik egy „erős kommentárral”, ha egyáltalán szükségesnek tartják.

A most közölt időpontokban a már megszokott módon persze nem garantált, hogy bármit is módosítanak a hitelminősítők, több lehetőségük is van:

Változtathatnak a besoroláson vagy a kilátáson, ilyenkor mindig friss elemzést is közzétesznek.

Előfordul, hogy nem változik semmi, de egy frissített előrejelzést publikálnak.

Az is egy opció, hogy még az elemzést sem frissítik, csak röviden, egy mondatban jelzik, hogy nem változik a besorolás és a kilátás.

A gyakorlatban ezek a felülvizsgálatok úgy néznek ki, hogy néhány héttel a megadott dátum előtt a hitelminősítő szakértői Budapestre utaznak, ahol a gazdaságpolitika irányítóival, piaci szakértőkkel és gazdasági szereplőkkel egyeztetnek, majd ezek nyomán terjesztenek egy javaslatot a minősítésről döntő testület elé, mely végül a publikálás előtti napokban szavaz róla.

A napokban publikált 2024-es naptárak szerint mindhárom nagy hitelminősítő kétszer vizsgálódhat majd Magyarországon, vagyis kisebb lesz a figyelem, mint idén. Ráadásul az év eleje meglehetősen csendes lesz ebből a szempontból, hiszen először április végén majd az S&P vizsgálja a magyar besorolást, utána a Moody’s, majd június közepén a Fitch mondhat ítéletet. Ezt követően pedig az év végén még mindhárom cég egy-egy vizsgálatot ütemezett be.

Mire számíthatunk a hitelminősítőktől?

Említettük, hogy 2023 végére nagyjából kiegyensúlyozódtak a kockázatok, ezért nem módosult decemberben a besorolásunk az utolsó két felülvizsgálat alkalmával. A hitelminősítők elsősorban a költségvetés körüli problémákat és az uniós források lehívását figyelhetik elsősorban, ha ezekben lesz jelentős változás az alapforgatókönyvhöz képest, akkor lehet pozitív vagy negatív irányú lépés.

Abban már most egyetért a minősítők többsége, hogy a kormány 2,9 százalékos GDP-arányos hiánycélja nehezen lesz tartható, decemberben a Fitch 4,2 százalékos, az S&P pedig 4,5 százalékos deficitet jósolt. Vagyis ehhez képest kellene még további egyenlegromlás vagy más negatív tényező ahhoz, hogy megint veszélyben legyünk a hitelminősítés szempontjából. Emellett fontos lesz, hogy a decemberben megszületett részleges megállapodás után valóban érkeznek-e majd az uniós források Magyarországra.

Alapesetben tehát nem kell komoly mozgásra számítani a hitelminősítőknél jövőre, ha nem jön komolyabb sokk, akkor a Fitchnél lehet esélyünk a kilátás stabilra javítására.

Címlapkép forrása: Getty Images