Satuféket nyomott a magyar gazdaság - Végre jön a fellendülés?

Az idei recesszió után jövőre már növekedhet a magyar gazdaság. A közgazdászok azonban úgy látják, hogy a bővülés visszafogott lehet. A gazdaság motorjává a háztartások fogyasztása válhat, miután a dolgozók reálbére újra növekedhet. Ám sokat elmond a helyzetről, hogy a magyar élelmiszerárak EU-s szintre emelkedtek, miközben az egy egy főre jutó fogyasztásban már csak Bulgáriát előzzük meg az uniós mezőnyben. Ahhoz, hogy nagyobb lendületet vegyen a gazdaság, a fogyasztói bizalom érdemi javulására lenne szükség.

Valóban satuféket nyomott idén a magyar gazdaság, miután a mezőgazdaságon kívül gyakorlatilag nem volt olyan szektor, amelyik érdemben hozzá tudott volna járulni a GDP növekedéséhez. Ezen nem is igazán csodálkozhatunk: a tavalyi évben felfújt gazdasági lufinak le kellett eresztenie, hiszen a 2022-es (első félévben látott) növekedés fenntarthatatlan volt. Az államkassza idén már nem tudta támogatni a növekedést, miközben az év nagy részében a monetáris politikának a forintot kellett védenie az infláció leszorítása mellett, ami magas kamatokat eredményezett – jóval magasabbakat, mint azt sokan várták –, így 2023 végül recessziót hozott Magyarországon.

A jó hír az, hogy a jövő évben már bővülhet a gazdaság, a rossz hír viszont azt, hogy nem igazán számíthatunk robusztus növekedésre:

az ipar még nem állt talpra, miközben az építőipart a konjunktúraciklus mellett a költségvetési hiány jövő évi leszorítása is sújtja.

A szolgáltatószektor a lakossági fogyasztás visszaesésétől szenved, és bár a reálbérek az idei visszaesés után 2024-ben már emelkedhet a fizetések vásárlóereje, a lakosság óvatos maradhat. Vagyis a vasárlóerő nem vesz óriási lendületet, csak lassú felkapaszkodás van esély.

A beruházások növekedését a bizonytalan jövő és a bár csökkenő, de továbbra is magas kamatszintek fogják vissza.

Ráadásul amíg Magyarország éppen kilábal a recesszióból, addig főbb exportpiacaink ezekben a hónapokban éppen megbarátkoznak a stagnálás gondolatával.

Mivel Európában nem várható gyors felpattanás, sokkal inkább fokozatos kilábalásra van esély, így a kivitel tekintetében is csak óvatos növekedés várható.

Összességében elmondható, hogy jövőre vélhetően szinte mindegyik szektor jobban teljesíthet az ideinél – kivéve a mezőgazdaságot –, a gazdaság várhatóan nem vesz repülőrajtot az év elején.

Éppen ezért a legtöbb makrogazdasági elemző visszafogott, 2-3% közötti növekedéssel számol. De láttunk már 4-5%-os növekedésről szóló prognózisokat is. A vártnál gyorsabb GDP-növekedést hozhat, hogy Magyarország hozzájut a zárolt EU-források egy részéhez, mintegy 10 milliárd euróhoz. Az idei gazdasági teljesítményre az is negatív hatással volt, hogy az új uniós források a kormány és az EU közötti vita miatt nem érkezhettek az országba, jövőre azonban megnyílnak a pénzcsapok.

Fontos látni, hogy a 10 milliárdos keretnek csak egy része, jó eséllyel a negyede érkezhet meg 2024-ben – ha minden flottul megy –, ám már ez is nagy segítség lesz a gazdaság számára, hiszen a kormány bátrabban elkezdheti kiírni a pályázatokat és előfinanszírozhatja a fejlesztéseket. Ráadásul elkezd "kiárazódni" az a kockázat, hogy Magyarország nem fog hozzájutni az uniós forrásokhoz. Mindez pénzpiaci stabilitást is hozhat, ami intenzívebb kamatcsökkentésekhez vezethet, támogatva a gazdaság gyorsabb helyreállását.

Ugyanakkor a külső környezet gyengélkedésére és a belső kereslet problémáira a makroelemzők is felhívják a figyelmet. "Az eurózóna folytatódó stagnálása, illetve a német gazdaság gyengesége kifejezetten rossz hír számunkra" - írta cikkében Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető közgazdásza. "Jövőre a tovább normalizálódó kamatkörnyezet segítheti a beruházások élénkülését, nagyon látványos áttörésre azonban nem érdemes számítani a még mindig visszafogott üzleti bizalom, a takarékosságra kényszerülő költségvetés és az EU-s pénzek valószínűsíthető késése miatt" - tette hozzá. "Így marad a háztartások fogyasztásának újbóli emelkedő pályára kerülése - mint fő elem -, ami segítheti a kilábalást a 2023-as recesszióból" - vélekedett.

A legerősebb fogyasztás beindulás mellett szóló érv, hogy a 2023-as jelentősebb reálbércsökkenés után a 2024-es év ismét elhozhatja a pozitív reálbér-indexet. Mostanra már tudjuk, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelése 15, illetve 10%-os lesz 2024-ben - írja Nyeste. Mivel a hazai munkapiac meglehetősen feszes, az átlagbérek is feltehetően hasonló ütemben emelkednek, az elemző várakozása szerint 10-12%-kal. Ilyen mértékű nominális bérnövekedés és 5-6%-os éves átlagos infláció mellett a reálbérindex valahol 4 és 6% között alakulhat a jövő évben. A múlt pedig azt sugallja, hogy a kiskereskedelmi eladások is nőni fognak jövőre - vélekedik az elemző, aki szerint így a fogyasztás segítheti a GDP növekedését.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss inflációs jelentése a piaci elemzőkhöz hasonló mértékű, 2,5-3,5% közötti gazdasági növekedéssel számol 2024-ben. A jegybank közgazdászai is úgy látják, hogy a fogyasztás lehet a fő hajtóerő.

Idén az inflációs sokk hatására a bérek reálértéke 2,5, a nettó pénzügyi vagyon reálértéke 3 évvel ezelőtti szintre esett vissza.

Az MNB szerint azonban érkezik a fordulat, hiszen a jövő évben tovább csökken az infláció, így a lakosság reáljövedelme 3% körüli mértékben bővül, ami hozzájárul a fogyasztói bizalom további, fokozatos erősödéséhez - írják a szakértők. Ugyanakkor a jegybank úgy látja, benne van a pakliban, hogy lassabb lesz a hazai növekedés:

A globális gazdaság, azon belül is kiemelten Kína lassulása tovább rontja a német exportszektor növekedési kilátásait. Az európai országok gazdasági teljesítményének lassulása, valamint a zsugorodó német növekedés a külső kereslet mérséklődésén keresztül rontja a hazai exportteljesítményt, így a GDP-növekedés lassulásának irányába hat. A reálbérek növekedése, valamint a munkaerőpiaci folyamatok robusztussága ellenére a növekvő árszintek jelentősen erodálták a magyar lakosság jövedelmét és vagyonát. A fogyasztói bizalmi index trendje alapján a fogyasztói bizalom csak lassú javulást mutat, ami fékezheti a fogyasztás helyreállását. Az erőteljes dezinfláció ellenére a megtakarítási ráta tartósan magas szinten alakulhat, ami a hazai fogyasztás lassabb helyreállását eredményezi. Ha lassabban csökken az infláció Európában és az USA-ban, akkor a meghatározó jegybankok monetáris politikája szigorúbb lenne, mint amire a legtöbben számítanak, ami hazánk esetén a monetáris kondíciók relatív értelemben lazábbá válását jelentené. Ebben a környezetben, figyelembe véve az országspecifikus sérülékenységi szempontokat (infláció, külső egyensúly) is, a feltörekvő piacokkal, így hazánkkal szemben tartósabban és erőteljesebben megemelkedne a kockázatkerülés. Ennek eredményeként jelentős tőkekiáramlás és az infláció további emelkedése következne be, valamint szigorúbb monetáris kondíciók válnának szükségessé.

Kockázatok tehát bőségesen vannak, Palócz Éva és Matheika Zoltán, a Kopint-Tárki kutatói is óvatosságra intenek. "A fogyasztás újrainduló bővülése kétségtelenül ad majd egy pozitív impulzust a vállalati beruházásoknak, ám a jelenleg rekordközeli szinteken veszteglő hitelkamatszintek csak fokozatosan ereszkednek" - emelik ki. A jegybankot szemlátomást óvatosságra készteti a továbbra is magas inflációs ráta, valamint az a tény, hogy a korábbi keresleti sokk, illetve a magas energiaintenzitás miatt a magyar gazdaságot különösen érzékenyen érintő költségsokkok eredményeképpen az EU-átlaghoz viszonyított inflációs többlet továbbra is tetemes.

"Vagyis a vállalatoknak az a szegmense, amely a jelenlegi keresleti és kamathelyzet hatására jelentősen visszafogta beruházásait, talán csak a jövő év második felétől fogja érdemben fokozni beruházási aktivitását. Eközben az állam aligha lesz képes egyhamar növelni beruházási keresletét: a fiskális deficitnek meredeken csökkennie kell 2024-ben, ezért legfeljebb arra lehet számítani, hogy az állami beruházások mostani zuhanása helyett stagnálásközeli állapotot látunk majd, már csak az alacsony bázis miatt is" - emeli ki Palócz Éva és Matheika Zoltán.

Kormányzati körökben népszerű válasz a lassú gazdasági növekedés problémájára, ha a fiskális és a monetáris politika együttesen élénkíteni próbálná a gazdaságot. Az úgynevezett magasnyomású gazdaság teóriája az egyre nagyobb befolyással rendelkező Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztertől nem idegen. Bod Péter Ákos, a Corvinus professzora azonban arra figyelmeztet, hogy a gazdaság újbóli felfűtésének követelésével nem lehet egyetérteni, több okból sem.

Kezdjük azzal, hogy ezt a recessziót nyugodtan tekinthetjük a korábbi mesterséges túlfűtést követő szükséges korrekciós szakasznak, vagyis nem olyasfélének, amely indokolatlanul állt elő.

További lényeges szempont, hogy a visszalassulás, majd recesszió során sem nőtt meg jelentősen a munkanélküliségi ráta; csaknem teljes a foglalkoztathatók foglalkoztatása.

Társadalompolitikai szempontból vajon ajánlatos-e a magyar gazdaság újbóli felfűtése? Nos, a gazdaság átmeneti túlnyomásától akkor remélhető szociális és növekedési hozam, ha a már állásban levőknél nehezebben megmozdítható rétegeket munkába állítja az állami eszközökkel generált többletkereslet inputigénye; ez viszont bizonyítást igényelne. Sokkal sürgetőbb lenne oktatási, képzési, átképzési programok indítása, a depressziós térségek bajainak enyhítése, valamint Magyarország munkaerőmegtartó képességének javítása.

Továbbá azt is szavatolni kellene, hogy a túlnyomási kísérlet ne veszélyeztesse a gazdaság egyensúlyi viszonyait: az árszintet, a fizetési mérleget, a költségvetési egyenleget.

Most nem olyan időszakot élünk, amikor az ilyen ismerten kockázatos intervenció sikerrel kecsegtetne - emeli ki Bod Péter Ákos, aki felhívja a figyelmet arra, hogy az élénkítés inflációs kockázattal is járna. "Az európai térség dezinflációs üteméhez képest még mindig látványosan nagy a magyar pénzromlás üteme, amelynek remélt lefutását megzavarja és elnyújtja a sokféle közvetlen állami beavatkozás az árazás, az üzletpolitika, a versenyviszonyok terén. Az inflációs veszély nálunk még egyáltalán nem múlt el, roppant messze vagyunk a leglazábban definiált árstabilitástól is" - teszi hozzá. Az elmúlt időszak gyors áremelkedése és a magasra emelkedett árszintek következtében az egy főre jutó fogyasztásban Magyarország már csak Bulgáriát előzi meg az EU-ban. Bod Péter Ákos úgy véli, jövő ilyenkor akár még a bolgár egy főre jutó fogyasztás is elénk kerülhet, hiszen ott nem volt recesszió, az inflációjuk is kisebb, így a reálfogyasztás náluk szebben alakulhat.

Címlapkép forrása: Getty Images