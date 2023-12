Érkezik a nagy zuhé - megszólalt az OMSZ

Hidegfront éri el hazánkat, emiatt megnövekszik a felhőzet és többfelé számíthatunk csapadékra. Az előttünk álló héten marad a változékony, enyhe idő - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Az év hátralevő részében a köd, illetve a rétegfelhőzet a Dunától keletre csak lassabban oszlik fel, sőt az Északi-középhegység térségében nagyobb területen egész nap megmaradhat, ezeken a tájakon szitálás előfordulhat. Másutt napos, fátyolfelhős idő ígérkezik. Késő délutántól felhősödés kezdődik északnyugat felől, és estétől az északnyugati, északi határvidéken már eleredhet az eső. Több helyen megélénkül, sőt az Észak-Dunántúlon meg is erősödik a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósabban felhős, ködös vidékeken csupán 2 és 6, másutt többnyire 10 és 15 fok között várható. Késő estére többnyire 2 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Szilveszter éjjel egy érkező hidegfront hatására északnyugat felől

mindenütt beborul az ég, és egyre többfelé várható eső, zápor, a Dél-Dunántúlon egy-egy helyen az ég is megdörrenhet.

A kora reggeli órákig a délkeleti, keleti határ közelében még kicsi a csapadék előfordulási esélye. Élénk, néhol erős lökések kísérik a déli szelet, amely a Dunántúlon az éjszaka második felében fokozatosan északnyugatira fordul. A hajnali órákban általában 2 és 8 fok közötti értékekre számíthatunk.

Hétfő reggeltől északnyugat, nyugat felől gyorsan és jelentősen csökken a felhőzet, délutánra a keleti határvidéken is. Eközben az ország déli fele fölé magasszintű felhőzet érkezik. A Dunántúlon délelőtt, a keleti határvidéken délután, késő délután áll el az eső. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, napközben erős széllökések is kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul, Baranyában reggel állhat be a maximum.

Kedden változóan felhős időre számíthatunk, majd sokfelé vastagszik a felhőzet. Estétől helyenként előfordulhat eső, záporeső, nagyobb eséllyel az északi országrészben. Hajnalra a szélvédett tájakon ködfoltok képződhetnek. A délnyugati, déli szél nagy területen megerősödik. Hajnalban többnyire -1 és +3, a szélvédett, gyengébben felhős körzetekben -4 és -2, kora délután általában 7 és 12, északkeleten 3 és 6 fok között alakul a hőmérséklet.

