Számos halálos áldozata van a hatalmas japán földrengésnek

Legkevesebb 30 halálos áldozata és több súlyos sérültje van Japánban annak a 7,6 erősségű földrengésnek, amely újévkor rázta meg a Noto-félszigetet - közölték kedden a helyi hatóságok.

A rengés középpontja az Isikava prefektúrában lévő Vadzsimától 30 kilométerre északkeletre volt, mintegy 16 kilométer mélységben, helyi idő szerint hétfőn délután. A földrengés után 1,2 méter magas hullámokkal szökőár érte el Vadzsima kikötőjét. A földmozgás miatt

a régió több településén házak dőltek össze, Vadzsima központjában több mint kétszáz épületben tűz is keletkezett,

amit azonban az isikavai hatóságok szerint sikerült megfékezni.

A mentőcsapatok túlélők után kutatnak, de az utakat elzáró törmelék és az utórengések nehezítik a mentést. Az eddig megerősített harminc halálos áldozat közül heten a vadzsimai városi kórházban hunytak el - közölték a hatóságok.

A földrengés miatt Niigata, Tojama, Fukui és Gifu prefektúrában is többen megsérültek, és épületek is megrongálódta, a hatóságok több tízezer ember evakuálását rendelték el az érintett prefektúrákban. A hatalmas földrengést követően cunami érte el Dél-Korea keleti partjait is, a hatóságok evakuálási figyelmeztetést adtak ki.

Kisida Fumio japán kormányfő sajtóértekezletén arról tájékoztatott, hogy a Noto-félsziget északi részeit nagyon nehéz járművekkel megközelíteni. Mint mondta: mintegy ezer katona dolgozik a mentésen és a segélyezésen. Hozzátette, hogy a kormány hajókkal indított útnak segélyszállítmányokat a helyszínre.

A West Japan Railway vasúttársaság közlése szerint a földrengést követően négy vonat közlekedését állították le a Sinkanszen szuperexpressz Hokuriku vonalán a sínek és egyéb létesítmények ellenőrzése miatt.

Több ország, köztük az Egyesült Államok, Kanada és Olaszország kormánya ajánlotta fel segítségét.

Címlapkép forrása: Getty Images