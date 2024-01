A General Motors letarolta az Egyesült Államokat

A General Motors megőrizte vezető pozícióját az amerikai piacon az autógyártók között 2023-ban, túlszárnyalva a nagy riválisnak számító Toyotát.

A General Motors közel 2,6 millió járművet adott el tavaly, amely több mint 14 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. Ezzel szemben a Toyota éves eladásai szerényebb mértékbe, közel 7 százalékkal bővültek, így 2,25 millió járművet értékesítettek az Egyesült Államokban.

Az autóipar egésze a koronavírusjárvány kirobbanása óta a legerősebb évét zárhatta az Egyesült Államokban tavaly, a várakozások szerint közel 15,5 millió jármű találhatott új gazdára 2023-ban. Ez a legmagasabb szám 2019 óta, amikor az eladások meghaladták a 17 millió darabot – közölte a Cox Automotive.

A Reuters anyagában kiemelte, hogy az eladások megugrása részben annak volt köszönhető, hogy az autógyártók képesek voltak fokozni termelésüket az év során annak érdekében, hogy kielégítsék a folyamatosan jelentkező keresletet. Az elemzők ugyanakkor már arra figyelmeztetnek, hogy a magas kamatlábak csökkenthetik az autók iránti keresletet és ez igaz lehet az elektromos járművekre is, amelyek népszerűsége töretlen volt az utóbbi időben. A Toyota például arról számolt be, hogy elektromos járműveinek értékesítése több mint 30 százalékkal, 657 ezer darab fölé nőtt tavaly, amely a teljes amerikai eladásaik közel harmadát tette ki.

A várakozások szerint az elektromos autók a teljes amerikai autópiac mintegy 8 százalékát adhatták 2023-ban, míg idén a piaci részarányuk 10 százalék körül alakulhat.

Nemrég számoltunk be arról, hogy az Economist Intelligence Unit (EIU) elemzése szerint is kihívásokkal teli év lesz az autóipar számára 2024. A világgazdaság gyenge növekedése, a magas kamatlábak és a fejlődő országokban a megélhetési költségek növekedése egyaránt visszafogja majd a járművek iránti keresletet. A geopolitikai kockázatok is magasak maradnak az Oroszország és Ukrajna, valamint az Izrael és a Hamász között zajló háború miatt. Az Egyesült Államok és Kína rivalizálása pedig számos vállalatot kényszerít majd arra, hogy átalakítása beszállítói láncait, beruházási stratégiáját.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Emily Elconin/Bloomberg via Getty Images